На днях президентДжо Байден должен был произнести свою первую знаковую речь по внешней политике США. Однако ее пришлось отложить «из-за ненастной погоды». Видимо, из-за нескольких сантиметров снега, выпавших на американскую столицу за прошедшие выходные, передвижение главы государства стало делом слишком рискованным, пишет вице-президент по вопросам национальной безопасности инвестиционного фонда Heritage FoundationДжеймс Джей Карафано в статье, вышедшей 2 февраля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Хорошо, что выступление было перенесено. В конце концов, Байдену нечем похвастаться в сфере международных отношений. Так, в первую неделю своего пребывания в Овальном кабинете президент, казалось, был полон решимости поставить интересы своей партии над действенным политическим курсом. В результате он допустил по меньшей мере пять просчетов, которые привели в восторг радикальных левых, но не сулили ничего хорошего для процветания и безопасности США.

Во-первых, просчетом можно считать блокировку строительства нефтепровода Keystone XL — энергетического проекта, который бы более чем в два раза увеличил пропускную способность трубопроводов страны для эффективного, экономичного и безопасного импорта канадской сырой нефти. Указ о блокировке проекта Байден подписал в первый же день своего правления.

Matthew H. Platt Нефтепровод Кистоун

Этот шаг нельзя считать правильным с точки зрения защиты климата, поскольку отныне нефть будет транспортироваться альтернативными способами, которые чреваты более активным выбросом парниковых газов. Контрпродуктивен он и с точки зрения экономики, потому что блокировка проекта приведет к исчезновению тысяч рабочих мест и увеличению затрат на электроэнергию в США и Канаде. Это плохая стратегия, подрывающая энергетическую безопасность США.

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И это, прежде всего, неверный внешнеполитический шаг— финансовый удар по ближайшему союзнику Вашингтона. Так, премьер-министр канадской Альберты Джейсон Кенни уже назвал решение Байдена «ударом под дых». При этом осуществить трансформацию к экологически устойчивому будущему США смогут, если начнут наращивать свой экономический потенциал и выступать в качестве глобального энергетического лидера с помощью силы. Уничтожением трубопровода Keystone XL это не достигается.

Во-вторых, ошибкой со стороны Байдена стало решение вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа вышла из соглашения, потому что его положения не ограничивали действия крупнейшего в мире источника выбросов парниковых газов — Китая. Между тем участие в договоре потребовало бы огромных затрат для США и не поспособствовало бы сколько-нибудь заметному снижению температуры на планете.

Presidencia de la República Mexicana Конференция ООН по климату. Париж. 2015

Ни одна из подписавших сторон даже близко не подошла к достижению целей, установленных в соглашении. Фактически же выбросы парниковых газов в Китае сейчас вдвое больше, чем в США, и выше, чем когда Пекин подписывал соглашение.

Между тем США добились заметного прогресса за пределами соглашения, полагаясь на мощь рыночных сил. Выбросы углерода в США на душу населения снизились за последнее десятилетие — рекорд, не имеющий себе равных ни в одной другой стране. Иными словами, веских причин для повторного присоединения к соглашению просто нет.

Возвращение же в число стран — участниц договора представляет собой большую опасность. Все сводится к тому, каким будет «национально определяемый вклад» Байдена, то есть тот внутренний план страны по сокращению собственных выбросов в соответствии с соглашением. В рамках этого плана велика вероятность, что американские власти начнут осуществлять централизованное вмешательство, чтобы быстрее «озеленить» Америку. И такие вмешательства неизменно приведет к блокировке инноваций и нерациональному распределению денег налогоплательщиков. Кроме того, они часто заканчиваются скандалом.

Добиться настоящей «зеленой промышленной революции» в большей степени помогли бы рыночные решения. Возвращение в Парижское соглашение — это откровенная уловка для реализации радикально левой политической программы, из-за которой США станут менее конкурентоспособными в мире с высокой конкуренцией.

В-третьих, Байден допустил оплошность, пойдя на продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо изменений. Администрация Барака Обамы заключила с Россией сделку по контролю за ядерными вооружениями, в рамках которой ничего практически не контролировалось. Договор охватывал лишь 45% арсенала Москвы. Благодаря этому Россия смогла создать больше ядерного оружия (при этом потребовав от США сокращения ядерных вооружений). И в довершение всего договор предполагал очень слабый механизм проверки выполнения своих обязательств сторонами.

Kremlin.ru Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора « СНВ 3» в Праге

Срок действия договора подходит к концу, и прошлая администрация стремилась к достижению более выгодной для США сделки. Команда же Байдена проигнорировала всю эту работу, вместо этого заявив о своей готовности продлить заключенную Обамой сделку на пять лет.

В мире, где и Россия, и Китай становятся все более опасными ядерными державами, крайне важно заключать такие соглашения, которые бы обеспечивали контроль за имеющимися арсеналами, а также сокращали бы угрозы. Если же согласиться на точно такой же, до боли знакомый документ, это будет сигналом к тому, что администрация Байдена больше обеспокоена необходимостью оправдывать ошибки эпохи Обамы и продвигать левую повестку дня в области контроля за вооружениями, чем добиваться реального контроля за вооружениями.

В-четвертых, ошибкой Байдена может считаться его безответственная иммиграционная политика. Одним из неоспоримых успехов прошлой администрации было обеспечение более эффективного контроля за южной границей США и обеспечение соблюдения иммиграционных законов. Теперь же Байден пытается на всем этом поставить крест.

Так, он остановил строительство стены на границе, внес закон о радикальной амнистии и немедленно начал приостанавливать или отменять политику, которая привела к усилению безопасности границ и соблюдению иммиграционного законодательства. Эта политика открытых границ представляет реальную угрозу безопасности, здоровью, процветанию и безопасности всех граждан США.

Заявления и действия Байдена уже вызвали новый наплыв нелегальных иммигрантов. Имея прочные границы, США могут оставаться нацией иммигрантов, развивать собственную экономику и защищать своих граждан. Но этот повальный отказ от обеспечения своей пограничной безопасности — самый явный признак того, что Байден готов поставить политику левых выше интересов американских граждан.

Наконец, ошибкой Байдена может считаться отсутствие четкой позиции по Ближнему Востоку. Прошлая администрация, например, смогла добиться уничтожения исламистского халифата, изоляции Ирана, а также нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Эти шаги заложили прочнейший фундамент стабильности на Ближнем Востоке, которого не было на протяжении целого поколения.

The White House Израильско-эмиратский мирный договор

Но вместо того, чтобы развить эти достигнутые успехи, команда Байдена направила двусмысленные и запутанные сообщения о возвращении к иранской сделке — еще один пример одностороннего «разумного курса» эпохи Обамы, который обогатил и укрепил Исламскую Республику — самую значительную дестабилизирующую силу на Ближнем Востоке.

Белый дом должен развивать политику, направленную на обеспечение коллективной безопасности и экономического сотрудничества, в рамках которой в регион не допускаются Иран, Китай и Россия. Выбор этого курса был бы выгоден для США. Вместо этого Байден, похоже, больше озабочен возрождением провалившейся ближневосточной программы Обамы.