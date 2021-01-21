Оттава, , 06:27 — REGNUM Решение нового президента США Джо Байдена отменить строительство нефтепровода Keystone XL вызывает разочарование у властей Канады. Об этом 20 января сообщается в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

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При этом глава правительства отметил, что Оттава признает приверженность американского лидера его стремлениям по борьбе с изменениями климата и приветствует решение вернуть страну в Парижское соглашение. Премьер-министр добавил, что канадские власти будут помогать рабочим энергетического сектора Канады, которые пострадают от планов Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден планирует позвонить Джастину Трюдо 22 января и это станет первым разговором демократа с главой иностранного государства после вступления в должность президента США.