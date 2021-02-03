Аналогии российских реалий постперестроечного периода с германской «Веймарской республикой» были довольно очевидны. Однако после того, как наш президент во время онлайн-конференции на форуме в Давосе отметил схожесть нынешних реалий с развитием событий в 30-х годах прошлого века, в конечном счете закончившихся повторением мировой войны, тему можно считать вполне легализованной и для публичного внимания.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Аналогии с Германией тех лет весьма уместны: поверженная, униженная и разграбленная новыми «доброжелателями» страна, с огромными инфляцией, безработицей. Обезлюженная. С торжествующими олигархами и иностранными «инвесторами», внушающими побежденным чувство стыда даже и за то, что они — немцы. И во главе всего этого конгломерата проблем и возможностей — почитаемый большинством населения, немолодой уже маршал Гинденбург. Во многом лишь благодаря которому Германия не прекратила своё существование как унитарное государство. Которое также располагало и собственной «Окраиной», где ей «Провидением» (?) и был подобран новый лидер со странноватой для «великогерманца» фамилией.

Генерал Пауль фон Гинденбург, кайзер Вильгельм II и генерал Эрих Людендорф в январе 1917 года

За прошедшие сорок лет, как пишет директор Института РУССТРАТ Елена Панина в своей публикации, которую приводит ИА REGNUM, по паритету покупательной способности человечество удвоило уровень подушевого ВВП. Однако глобальный базовый кризис экономической системы подводит черту под эпохой всеобщего благоденствия. Начался откат, который всегда становится причиной роста социального раздражения и популярности идеи поиска крайних для перекладывания на них вины за происходящее. Отсюда проистекает расконсервация всех былых конфликтов, обострение противоречий и их эскалация до прямого вооруженного противостояния.

Так, валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в европейских странах за период 2014—2019 годов практически перестал расти (кроме разве что Испании, где он вырос на 4,1%). В то же время ВНД на душу населения в Южной Корее вырос на 16,7%, в США на 15,2%. В России же за этот же период ВНД на душу населения сократился с 14 630 долларов на человека в год до 11 260 долларов на человека: на уровне Аргентины и лишь немного выше Китая (10 410 долларов). Данные Мирового банка по ряду стран (см. ниже).

Рейтинг некоторых стран и территорий по размеру валового национального дохода на душу населения (на 2019 год), по данным The World Bank Group

В рублях за последние семь лет зарплаты в России выросли почти на 17 тысяч рублей, однако в долларовом выражении доходы работающего населения рухнули на 27%. Если в 2013 году средняя зарплата в пересчете по курсу на конец года составляла 918 долларов, то в прошлом — лишь 670. Это минимум с 2009 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены в магазине

Как уже было сказано, по валовому национальному доходу на душу населения Россия превосходит Китай. Где в 2013 году средняя зарплата составила 3806 юаней (610 долларов США) в месяц, а по состоянию на январь этого года составляет уже 5995 юаней (933 доллара США, или 70,7 тыс. рублей). То есть за восемь лет россияне стали беднее на 30%, в то время как жители Китая — богаче на те же 30%. То есть даже самый низкооплачиваемый китаец получает вдвое больше самого бедного российского работника, работающего «в белую».

Как известно из школьного курса биологии, последствия бескормицы имеют вполне прямое влияние на численность популяции того или иного вида, включая человека. Так, в 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось на 574 800 человек, это рекордная величина с 2005 г. свидетельствуют данные Росстата. По информации ведомства, на начало 2021 года постоянное население страны составляло 146,24 млн человек. Годом ранее, 1 января 2020 г., в России официально проживало 146,75 млн человек. Последний раз подобное значение фиксировалось статистикой в 2005 г. Тогда население России сократилось на 564 500 человек.

В ноябре 2020 г. Счетная палата в своем оперативном докладе отмечала, что естественная убыль населения России в январе — июле 2020 г. выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что из-за карантинных ограничений миграция компенсировала естественную убыль населения только на 20,6%. Здесь следовало бы уточнить, что миграция подстёгивает конкуренцию за занятость, в первую очередь в «теневом» секторе экономики, и не ведет к пополнению ни фондов, ни бюджета, а к выводу иностранной валюты из страны имеет прямое отношение. То есть на благополучии россиян сказывается более чем отрицательно.

К причинам обезлюживания самой большой страны мира следует отнести и ускоренную урбанизацию, последствием которой в том числе (причём — глобально) является снижение рождаемости. Проблему усугубляет курс властей предержащих на развитие агломераций — то есть фактического слияния и симбиоза крупнейших городов. В результате чего страна парадоксальным образом из самой территориально большой становится и одной из самых тесных…

Дарья Антонова ИА REGNUM Мегаполис

Над преодолением таковой ситуации бьются лучшие умы нации. Так, 31 января академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» предложили провести в стране ряд радикальных экономических реформ на фоне пандемии COVID-19. А именно: увеличить финансирование антикризисных мероприятий вдвое; направить эти средства на повышение минимальных зарплат, пособий по безработице и пенсий (до 20−25 тыс. руб.); пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых; запретить банкам выдавать кредиты по ставкам более чем вдвое выше ключевой; отменить подоходный налог с низких доходов… И так далее. По мнению авторов доклада, эти меры помогут обеспечить рост национальной экономики на 3−4% в год.

Вероятность того, что власти пойдут на столь масштабные социальные проекты, предлагающие, по сути, пересмотр социально-экономической политики, а значит, и модели внутренней политики в целом, крайне мала. Да и пандемия идёт на спад, так что в качестве предлога (повода, причины) явно не годится.

Более того, по данным Министерства финансов, на днях подведшего итоги исполнения бюджета за 2020 год, расходы были исполнены на 95,7% от годового плана (с учетом сумм, дополнительно выделявшихся на поддержку населения, компаний, регионов). Недостающая до 100% сумма равняется 1,02 трлн рублей, которые по плану было нужно израсходовать, но которые так и не направили по назначению.

Понятно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А сделано (властями + народом) было действительно очень и очень много. Но в существующей, во многом, а в экономике и идеологии — в основном, не нами выстроенной системе координат, ценностей и смыслов этого явно недостаточно. И новый «мессия» был ниспослан нам по иронии судьбы — транзитом через территорию бывшего «Третьего рейха». Да Алексей Навальный и сам не скрывал, что и теперь, как и 20 лет назад, придерживается националистических взглядов. В этом он признался в недавнем интервью немецкому журналу Der Spiegel. То есть — дни нашей «Веймарской республики», по мнению кураторов данного персонажа, были сочтены. Однако суд решил иначе и приговорил Навального к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с учётом года пребывания под домашним арестом. И теперь надо ждать нового лидера тиктокеров и прочих персонажей с «прекрасными лицами», либеральной риторикой и национал-социалистической сутью. Либо — смены тактики наших стратегических партнёров, к чему они склонности, как показала практика, не имеют.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Для каждого из нас, живущего в очередную эпоху великих перемен, вопрос «Что делать?» встаёт с новой силой. Ибо «Конец истории», провозглашённый Френсисом Фукуямой с падением последнего (на тот момент) конкурента Соединённых Штатов, на поверку оказался началом очередного её витка, деформируемого в своих интересах великими мира сего с применением любого доступного им инструмента. Одним из которых является национализм, с грохотом отысканный дрожащей от алчности рукой на дне старого инструментального ящика. Инструмент этот непригляден, хоть не так стар, как кажется, во всяком случае — ненамного старше идей не столь уж и давнего зарождения буржуазного уклада экономики и формирования уже на этой основе государств, принадлежащих уже не сюзеренам, а нациям. Вот и вновь, начищенный до изначального либерального блеска и смазанный глобальными финансами грядущего мира, занесён он над нашей головой. Новым фараонам финансовых пирамид, как и прежним, нужны земли, ресурсы и люди в качестве подёнщиков. Всё это у нас есть, а бусы для аборигенов всё так же не бесплатны. Что выберем в итоге?