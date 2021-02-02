Москва, , 20:29 — REGNUM Московский городской суд во вторник, 2 февраля, постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».

Суд приговорил Навального к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии обшего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии 2,5 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ФСИН и назначил Навальному срок лишения свободы, который запрашивала прокуратура.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года приговорил Алексея Навального к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве в рамках дела компаний «Ив Роше».

Также Навальному был назначен пятилетний испытательный срок, действие которого позднее было продлено ещё на один год (до 29 января 2020 года) из-за неявок на регистрацию и привлечения его к административной ответственности.

В декабре стало известно, что управление ФСИН по Москве направило представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за несоблюдения им требования о регулярной регистрации в уголовно-исполнительной системе.

17 января Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» по прибытии из Берлина, где он с 22 августа проходил лечение в клинике Charite.