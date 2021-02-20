Ежегодно в преддверии новогодних торжеств бюджеты регионов оптово закупают сладкие наборы для маленьких жителей. В предыдущем материале мы рассказали о том, на что и сколько потратят из прохудившихся на фоне пандемии коронавируса и спада в экономике бюджетов на растяжки, искусственные ели и гирлянды, одноразовые ледовые городки, а потом и на их демонтаж. Сегодня ИА REGNUM попыталось выяснить, какие регионы планируют выдавать детям «подарки от мэра, губернатора» и что в них планируется включить?

Иван Шилов ИА REGNUM Советская новогодняя открытка

Шоколад с морской капустой, архитектурные игры с QR-кодом

На сегодняшний день во многих регионах уже стартовали закупки «сладких подарков».

Один из самых крупных тендеров объявило министерство образования Приморского края. Начальная цена лота — 50 825 087,76 рубля. На эту сумму планируется закупить 196 509 подарков, то есть цена за один не должна превышать 258 рублей. В техзадании уточняется, что «остаточный срок годности товара на 15 ноября 2020 года не менее 80%», а поставить продукцию должны с 5 по 20 декабря 2020 года.

Примечательно, что в этом году заказчик добавил в документацию требование о включении в подарок «шоколада с морской капустой», заявив, что такой выбор обусловлен «отличными лечебными и профилактическими свойствами».

"Включение желейных конфет на агар-агаре, так как агар-агар — самый полезный из всех используемых желирующих веществ. Агар не содержит калорий и способствует выведению из организма радионуклеидов, токсинов и шлаков», — отмечается в документации.

Не лишним будет отметить, что шоколад с морской капустой — продукт редкий, но его совершенно точно производит местная кондитерская фабрика. Также, впрочем, как и агар-агар, который популярен именно у местного производителя.

Что же будет входить в подарок за 258 рублей? В техзадании уточняется, что в подарок должны включить конфеты глазированные с кондитерской глазурью, с помадной начинкой, типа пралине, вафельные, желейные на агар-агаре), шоколад темный с морской капустой, леденцовые карамельки. Вес подарка должен быть не менее 650 гр.

21 октября комиссия начала оценивать заявки участников. Победитель тендера — будущий поставщик детских подарков пока не определён.

Новый год. Советская открытка

Подарки для школьников Алтайского края планировалось закупить по начальной цене 31 106 941,93 рубля за 126 817 штук, то есть по 245,29 рубля за один, но в итоге минобрнауки региона закупает их по 28 407 008 рублей, то есть по 224 рубля за штуку. Поставщиком выбрали ООО «Кондитерская фабрика «Алтай», которое принадлежит московскому АО «Аквалайф-ресурс». Управляет же фабрикой — ООО «УК «Черноголовка».

В текущем году новогодний подарок состоит из конфет весом не менее 800 гр, упаковки-книги с поздравлением губернатора и главы правительства региона, а также интерактивной тематической игры «Путешествие по улицам Барнаула». Последняя включает в себя изображения памятников архитектуры города.

«Предполагается, что архитектурные памятники будут отдельно вырезаться, склеиваться и размещаться над игрой, на них будут QR коды с описанием. Дизайн коробки исходит из темы подарка «Архитектура г. Барнаула». На развороте предполагается расположить загадки про Барнаул, историческую справку. На второй части — раскраску исходя из темы подарка», — отмечается в документации.

Дёшево и сердито

Тем временем в Курской области комитет соцобеспечения, материнства и детства объявил тендер на закупку новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). На 5 369 780 рублей, выделенных из областного бюджета, планируется закупить 28 262 подарка — по 190 рублей за штуку. Поставить товар должны до 21 декабря 2020 года. В подарке запланировано 16 наименований продукции. При этом указано, что вес подарка не должен быть менее 600 гр, а конфет в нём должно быть не менее 35 штук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Управление образования Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области на 399 892 рубля планирует приобрести 1556 новогодних подарков для детей — по 257 рублей за подарок. Поставить товар должны не позднее 15 декабря 2020 года, а минимальный остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять три месяца от установленного производителем. В подарке весом не менее 600 гр должен быть молочный шоколад с содержанием какао не менее 25%, конфеты желейные, шоколадные, вафли, зефир и халва.

Администрация Томска 2 ноября 2020 года подведёт итоги «сладкого» тендера с начальной ценой 8 026 700 рублей. На эти средства планируется приобрести 27 351 подарок по цене 200 рублей за штуку и 25 565 подарков по 100 рублей за штуку. Такие же цены заявлялись и в рамках тендера 2019 года, но в ходе слушаний цена была снижена до 5 826 897,5 рубля. При этом стоимость подарка варьировалась от 72,5 до 145 рублей. С одной стороны — экономия бюджета, а с другой, что можно положить в такой подарок при средней цене на плитку шоколада в районе 100 рублей?

Напомним, в Томске победителем «сладкого» тендера год назад признали ООО «КДВ Томск», которое было создано в 2013 году для оптовой торговли кондитерскими изделиями. Фирма, где, по открытым данным, лишь один сотрудник, принадлежит Марии Буйкиной. По имеющимся сведениям, общество выступало поставщиком в 134 государственных контрактах на сумму 83,5 млн рублей. Среди частых заказчиков именно департамент образования Томска.

Чёрный список поставщиков и пальмовое масло

Вернёмся к закупкам 2020 года. Администрация Нижнего Тагила провела тендер на закупку 150 сладких подарков с начальной ценой 149 325 рублей. Планировалось, что на подарок придётся порядка 995,5 рубля. В результате цена контракта была снижена до 118 тыс. рублей и «по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем» — ООО «Сладкая жизнь». Любопытно, что в тендере приняли также участие две взаимосвязанные фирмы, чей соучредитель уже числится в реестре недобросовестных поставщиков. Их заявки были отбракованы комиссией.

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области планирует на 240 тыс. рублей закупить 400 подарков для безнадзорных детей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, детей из малоимущих семей. Если закупка состоится по начальной цене, то цена за один подарок составит 600 рублей. Предполагается, что вес подарка не может быть меньше 800 гр, в нём должен быть шоколад, шоколадные конфеты, мармелад, печенье, зефир, вафли и многое другое. Довольно приличный и по весу, и по составу подарок, особенно если сравнивать закупки некоторых других регионов.

Управа района Перово города Москвы также планирует приобрести 1300 подарков по цене 768 рублей за штуку при начальной цене закупки 998,4 тыс. рублей. Их направят детям из малообеспеченных семей. Вот только состав конфет несколько подкачал — красители, пальмовое масло, ароматизаторы.

Вместо конфет — подушка, рюкзак вместо упаковки

Министерство социальных отношений Челябинской области также планирует в конце октября 2020 года закупить 793 подарка по цене 371,83 рубля за штуку. При этом в качестве новогодних подарков детям сладких наборов не планируется. Вместо этого министерство закупит игрушку-подушку «антистресс».

Это должны быть «добрые, весёлые и жизнерадостные животные и/или фрукты (ягоды)». При этом по стране происхождения данного товара указаний нет. То есть партия вполне может быть закуплена по «три рубля/пучок» на одной знаменитой китайской интернет-барахолке?

А вот в Башкирии для детей из многодетных семей нашли интересный способ совместить и полезное, и приятное — 3097 сладких подарков будут упакованы в небольшие рюкзачки, пригодные для дальнейшего использования, а 3098 — в ланч-боксы, в которых дети смогут носить обеды.

Тендер в Башкирии

Крупные тендеры

В числе самых крупных — «сладкие торги» в Удмуртии, где планируют закупить 40 тыс. подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — по цене 300 рублей за штуку при начальной цене лота 12 млн рублей.

Также в Мурманской области в планах закупка 3,9 тыс. подарков по самой высокой цене за штуку из всех представленных регионов — 2957 рублей. Всего планируется выделить на тендер 11 534 640 рублей. Что же планируется в таком дорогом подарке?

А планируется для детей шейная подушка — игрушка-антистресс, шарф, фонарь, интерактивный глобус, тренажёр для рук, кондитерский набор, спортивная сумка, брелок, держатель для мобильного телефона, новогодняя игрушка — шар и багажная бирка. Без политики в подарке не обошлись — на каждом элементе планируется нанести фразу #Насевережить. Именно так назвало мурманское правительство свой план мероприятий по приоритетным направлениям развития области на период до 2030 года. Ранее отмечалось, что создан он «на основе народной стратегии «На Севере — жить!» — проекта, в рамках которого северяне могли сами выбирать приоритетные направления развития области».

Тендер в Мурманской области-2

Тендер в Мурманской области

Это далеко не единственные тендеры на закупку сладких новогодних подарков, которые уже объявлены или состоялись.

Как показал анализ закупок, одна из тенденций последних лет при приобретении сладких наборов для детей — упор на экономию. А нужна ли в этом вопросе такая экономия? Или, может, лучше на ледовом городке сэкономить, а не на детях?

Не зря ведь ещё в 2018 году в Татарии возник громкий скандал. Победителем тендера стала частный предприниматель, с которой ранее власти Приморского края взыскали неустойку по схожему контракту на поставку новогодних подарков, так как «поставленный товар не соответствовал требованиям качества и комплектности, установленным в контракте».