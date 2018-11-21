Вокруг закупки сладких подарков в Казани назревает скандал

Казань, , 06:45 — REGNUM Поставлять новогодние сладкие подарки маленьким жителям Казани будет тот же поставщик, что и год назад. Победителем торгов на более 135 тыс. наборов сладостей признана омский предприниматель Ольга Воронцова, а лот как и год назад подешевел почти в два раза. Таким образом, на каждый подарок приходится уже не 265 рублей, как было в базовых условиях, а примерно 145,75 рубля. В начале 2018 года с данного поставщика уже взыскали неустойку по схожему контракту, заключённому с властями Приморского края, отметив, что «поставленный товар не соответствовал требованиям качества и комплектности, установленным в контракте». Помимо этого, у заказчика были вопросы и к срокам исполнения контракта — на 21 декабря подарки не были «поставлены в 26 муниципальных образований, 10 учреждений социального обслуживания и 9 учреждений здравоохранения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале ноября 2018 года исполком Казани объявил аукцион на определение поставщика 135 001 сладкого подарка весом не менее 600 гр. Начальная цена тендера составляла 35 775 265 рублей. Помимо сладостей, помещённых в упаковку из картона с полноцветной печатью, в подарке должен быть магнит с символом года.

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Год назад мэрия столицы Татарии провела закупку 128 470 подарков. Начальная цена лота была чуть более 32,117 млн рублей, но в результате аукциона она опустилась до 18,467 млн рублей. Обогнав местную сетевую компанию — ООО «Бахетле-1», которая была готова поставить товар за 18,628 млн рублей, победителем была признана Ольга Воронцова.

В этот раз за муниципальный контракт боролись два индивидуальных предпринимателя — Ольга Воронцова и Галина Гаврилова. Последняя готова была выполнить поставку за 24 863 808,87 рубля, но победителем стала Воронцова, запросившая за свои услуги 19 676 395,3 рубля. Контракт пока не подписан, подарки должны быть поставлены в декабре 2018 года.

Добавим, ООО «Трейд» из Иваново, которое подавало заявку на участие, не было допущено до торгов в связи с тем, что «не соответствует требованиям». По основному виду деятельности компания занимается оптовой торговлей текстильными изделиями, но недопуск до крупного контракта был связан с тем, что «в заявке представлена недостоверная информация об учредителе участника аукциона».

"Согласно приложенной выписке из ЕГРЮЛ, а также документу «Карточка контрагента ООО «Трейд» учредителем является Кирсанов М.А., согласно данным ЕГРЮЛ, размещенным на официальном сайте ФНС РФ, учредителем является Завылова Ю.Е.», — отмечается в протоколе и уточняется, что «информация об учредителе участника аукциона Завыловой Ю.Е. содержится в предусмотренном федеральным законом от 05.04.2013 г. 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Победитель аукциона — индивидуальный предприниматель Ольга Воронцова зарегистрирована в этом статусе с 2004 года в Омской области и по основному виду деятельности занимается оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.

Стоит отметить, что с данного ИП в конце января 2018 года была взыскана неустойка за «ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом». Сумма штрафа по контракту на поставку сладких подарков детям Приморского края в 2017 году составила 94 234,75 рубля. Цена контракта — 49 346 408,02 рубля, заказчиком выступал департамент образования и науки Приморского края.

«Поставщик осуществил частичную поставку товара, по результатам проведённой заказчиком экспертизы поставленный товар не соответствовал требованиям качества и комплектности, установленным в контракте», — отмечалось в требовании об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

А в экспертном заключении конкретизировалось — «пересортица», молочный шоколад вместо 65 гр весил 15 гр, а также имело место «нарушение поставщиком сроков поставки».