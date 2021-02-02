Объект, планы по которому в 2020 году вызвали негодование у жителей Московской области, будет построен. Госкорпорация «Росатом» ищет проектировщика, который подготовит всю необходимую документацию для строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов. ИА REGNUM выяснило детали.

Иван Шилов ИА REGNUM Полигон

Предыстория

Осенью 2020 года стало известно о планах построить на территории ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» («РАДОН») новый комплекс по переработке радиоактивных отходов.

На сайте предприятия появилась информация, что строительство комплекса запланировано «с целью модернизации». А объект придёт «на смену главному технологическому корпусу, построенному ещё в 60-х годах». Спроектировать и построить комплекс предстоит в рамках программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности», которая была утверждена в 2016 году.

На предприятии отмечали, что по мере завершения стройки имеющиеся установки будут выводить из оборота, здания и сооружения демонтировать.

«Новый комплекс предназначен для подготовки РАО к передаче Национальному оператору», — отмечали в сообщении от октября 2020 года, добавляя, что ввод в строй объекта по плану должен произойти в 2025 году.

Подобное соседство не устроило местных жителей, экологов и экоактивистов.

«И это к уже имеющемуся с 60-х годов прошлого века ядерному могильнику на 58 гектарах, — отметила на своей странице в соцсетях в октябре 2020 года общественный деятель в сфере экологической безопасности Светлана Долгова. — Уже тогда, почти 20 лет назад, сообщалось, что могильник заполнен на 90%, и что представляет он собой бомбу замедленного действия».

Grachev Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад

Долгова заявила, что жителей Сергиева Посада уверяли, что могильник будет обезврежен и его уберут на безопасное расстояние, а теперь — «вот такой сюрприз».

"Кругом густонаселенные деревни, села, поселки, города. Сергиев Посад и его жители взывают о помощи!», «Надо писать куда только можем», «Сначала старые хранилища надо привести в порядок! И подальше от населенных пунктов их делать. Скоро светящуюся воду будем пить…» — писали местные жители в соцсетях в 2020 году о предстоящей стройке.

Стоит напомнить, что заявлению о строительстве нового комплекса предшествовало заключение предприятием контракта на работы по рекультивации участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), прилегающего к ОАО «Московский завод полиметаллов». В июле 2020 года сообщалось, что работы завершены, а радиоактивно загрязнённый грунт вывезли и разместили на специализированной площадке.

Stroi.mos.ru Участок строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), прилегающий к ОАО «Московский завод полиметаллов»

Напомним, в 2019 году после активизации строительства Юго-Восточной хорды в Москве жители ближайших к будущей трассе районов вышли на протест. Они обосновали свои претензии к инициатору стройки риском ухудшения экологической обстановки в районе, а также предстоящим сносом принадлежащего им имущества. Самый большой общественный резонанс возник после появления информации, что при строительстве моста в рамках проекта хорды может быть затронута территория предполагаемого могильника «Московского завода полиметаллов».

Подробнее о ситуации: Активисты оспаривают в суде строительство Юго-Восточной хорды

Тем временем 19 декабря 2020 года в режиме видео-конференц-связи прошли общественные обсуждения в форме общественных слушаний по новому комплексу.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ)

О проекте и близости к жилой застройке

Из технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду при размещении комплекса следует, что он рассчитан на переработку радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов с производительностью 3 тыс. кубометров ежегодно. Там же, среди методов переработки радиоактивных отходов, указано, что будет использоваться и «сжигание».

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ)

Промышленная площадка ФГУП «РАДОН», где планируется стройка, расположена на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0020354:4. По данным публичной кадастровой карты, участок имеет площадь 600 тыс. кв. м, категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешённое использование по документу — под размещение производственной базы (постройки).

Под размещение производственной базы ( постройки). Кадастровый номер 50:05:0020354:4. Площадь 600 000 м². Обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Ченцовский, в р-не с.Шеметово, микрорайон Новый

Тендер на проектирование

Госкорпорация «Росатом», выступающая заказчиком, объявила конкурс с ограниченным участием на выполнение проектных и изыскательских работ и разработку рабочей документации по объекту: «Строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов, включая проектные и изыскательские работы». Начальная цена лота — 70 434 497,34 рубля. Аванс составит 18,5%. При оплате задействуют средства федерального бюджета. Победителя определят 19 февраля 2021 года

По условиям контракта, работы должны завершиться не позднее 29 апреля 2022 года.

«При проектировании предусмотреть возможность реализации последующих этапов строительства для обеспечения переработки минимум до 5000 м3 РАО/год», — поставлена задача перед исполнителем.

Начать строительство объекта планируют уже в 2022 году.

Справка

По данным ЕГРЮЛ, ФГУП «РАДОН» было учреждено госкорпорацией «Росатом» в мае 1994 года. Гендиректор с 2014 года — Алексей Лужецкий, который ранее работал как индивидуальный предприниматель в Белгородской области в сфере консультирования по коммерческой деятельности. Уставный капитал предприятия — 714 946 751,43 рубля.

В сентябре 2016 года ФГУП создало ООО «Радон инновационные технологии». Коммерческая компания работает в сфере производства оборудования специального назначения, не включённого в другие группировки. Её уставный капитал — 4 млн рублей. Директор с марта 2019 года — Владимир Буданов. «Прописана» компания в селе Шеметово (микрорайон Новый г. Сергиев Посад).

В июле 2020 года ФГУП проиграло спор своей «дочке», с которой пыталось взыскать более 1,6 млн рублей убытков. В 2018 году между компаниями был заключён контракт на оказание услуг «по уборке и содержанию территории ПХРО и СЗЗ объектов НПК ФГУП «РАДОН». Заказчик ссылался на то, что в ходе исполнения контракта было выявлено повреждение скважин. Доказать в суде вину исполнителя истец не смог, ему было отказано во взыскании.

Любопытный факт: Межрегиональное управление №21 Федерального медико-биологического агентства при проведении проверки ФГУП в сентябре 2020 года выявило, что тем «не согласовываются с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, возможные отклонения от предусмотренной проектом системы обращения с РАО при эксплуатации предприятия», а «на территории зоны контролируемого доступа организован участок складирования и временного хранения грунтов» — так, «на площадке размещены грунты с места строительства юго-восточной хорды в Москворечье-Сабурово».