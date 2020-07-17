Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве завершены работы по рекультивации участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), прилегающего к ОАО «Московский завод полиметаллов». Об этом журналистам заявил генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий.

«Полностью выполнены работы в рамках госконтракта по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивно загрязненного грунта на участке между Заводом полиметаллов и железной дорогой», — сказал он.

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По словам Лужецкого, с участка изъяли и вывезли весь заражённый грунт. Его разместили на специализированной площадке.

Мониторинг радиационной обстановки близлежащей территории объекта во время проведения работ вели сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии города Москвы». После завершения рекультивации ФБУЗ выдал положительное заключение, которое подтвердило соответствие участка санитарным нормам.

Заведующий отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Института безопасного развития атомной энергетики РАН Сергей Красноперов рассказал, что последние замеры, проведённые 15 июля, показали отсутствие превышений природного фона, характерного для Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин посетил район Печатники, расположенный по соседству с ядерным полигоном у Московского завода полиметаллов. Группа активистов, протестующая против строительства Юго-Восточной хорды, попыталась встретиться с мэром и задать ему ряд вопросов. Однако людей задержали и доставили в ОВД, где они вынужденно находились несколько часов.

Активисты столкнулись и с другими проблемами. Микроавтобусу их «мобильного штаба», на котором они собирались отправится на встречу, ночью прокололи колёса.

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