Счётная палата США (United States Government Accountability Office — GAO) в январе 2021 года представила широкой общественности доклад под названием «Подводная лодка класса «Колумбия». Поставка зависит от оперативного и качественного снабжения материалами от атрофированной базы поставщиков».

Минобороны России РПКСН «Владимир Мономах»

Речь идёт о состоянии дел по крупнейшему оборонному проекту, имеющему прямое отношение к стратегическим ядерным силам Соединённых Штатов, к их морской компоненте. ВМС США должны получить 12 атомных подводных лодок класса «Колумбия» с баллистическими ракетами. Они идут на смену АПЛ класса «Огайо».

Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 128 миллиардов долларов, т. е. каждая субмарина обойдётся в среднем в 10,67 миллиарда долларов. Следует заметить, что новейший американский атомный авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошёлся налогоплательщикам не менее чем в 13 миллиардов долларов. Одна подлодка класса «Колумбия» немного уступает ему в цене. При этом следует учитывать, что это стоимость проекта на данный момент, и в ходе строительства она неминуемо увеличится.

В соответствии с «Обзором ядерной политики США» от 2 февраля 2018 года, на вооружении США состоят 14 подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами подводного базирования (ПЛАРБ), класса «Огайо». Эти подлодки должны оставаться в состоянии полной боеготовности, пока не будут заменены ПЛАРБ класса «Колумбия».

«В рамках программы «Колумбия» будут введены в строй минимум 12 ПЛАРБ, которые заменят существующие подлодки класса «Огайо» и предназначены для обеспечения необходимого сдерживания на протяжении десятилетий», — гласит «Обзор ядерной политики США».

Official U.S. Navy Page Подводная лодка класса «Колумбия» ВМС США

Теперь вернёмся к январскому докладу Счётной палаты США по проекту «Колумбия». В документе делается вывод, что стоимость проекта и сроки его ввода находятся под угрозой из-за проблем с новым цифровым инструментом проектирования и каскадных эффектов, вытекающих из проблем разработки.

Старая среда проектирования была утрачена, а новая работает плохо. Задержки по проекту привели к задержкам в заказе и получении материалов, которые в свою очередь привели к задержке начала авансовых строительных работ. Кроме того, атрофировалась и деградировала производственная кооперация.

В то же время ВМС США однозначно заявили, что головная подлодка SSBN-826 «Колумбия» должна провести свой первый патруль ядерного сдерживания в начале 2031 финансового года, т. е. в октябре 2030 года. По плану, на строительство первой подлодки отводится 84 месяца.

Генеральным подрядчиком и ведущим разработчиком по проекту является компания General Dynamics Electric Boat. Основным субподрядчиком выбрана компания Newport News Shipbuilding — подразделение компании Huntington Ingalls Industries.

Рассмотрим общие характеристики АПЛ класса «Колумбия». Основное вооружение — 16 баллистических ракет «Трайдент II» D5LE, которые размещаются в 16 ракетных шахтах. Длина субмарины — около 70 метров, а диаметр корпуса — около 13 метров. Лодка должна прослужить 42 года.

Согласно ранее озвученным планам, все 12 лодок класса «Колумбия» должны быть построены к 2042 году. 2042 год и является датой полного обновления морской компоненты ядерной триады США.

Минобороны России ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей»

В России атомные подводные лодки с баллистическими ракетами подводного базирования носят название РПКСН — ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. Наша страна также занимается обновлением своей морской компоненты стратегических ядерных сил (СЯС). При этом мы начали этот процесс раньше американцев.

Основу ядерного сдерживания на море должны составить РПКСН классов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». На данный момент в строю ВМФ РФ находятся три РПКСН класса 955 «Борей» («Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах», «Александр Невский») и один РПКСН класса 955А «Борей-А» («Князь Владимир»).

Ещё четыре РПКСН типа «Борей-А» («Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский») находятся в разной степени постройки. Одна из них — «Князь Олег» — в июле 2020 года была спущена на воду. Она же, кстати, является и первой серийной лодкой проекта «Борей-А». РПКСН «Князь Олег» должен быть передан флоту в 2021 году. Ещё две подлодки готовятся к закладке.

Всего ВМФ РФ будет иметь на вооружении 3 АПЛ класса «Борей» и 7 АПЛ класса «Борей-А». Итого: 10 РПКСН. Каждый из крейсеров оснащается 16 баллистическими ракетами подводного базирования «Булава». Эти подлодки будут равномерно распределены между Северными и Тихоокеанским флотами, по пять в каждом.

Перевооружение ВМФ РФ на РПКСН классов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» должно быть завершено в 2027 году. А США планируют закончить перевооружение своей морской компоненты ядерной триады в 2042 году.

Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» Атомный подводный крейсер «Князь Олег» выведен из эллинга. 16 июля 2020 года

Таким образом, Соединённые Штаты отстают от Российской Федерации в обновлении морской составляющей стратегических ядерных сил на 15 лет. В обновлении сухопутной компоненты СЯС — как минимум на 8−12 лет.

Данными железобетонными фактами во многом и объясняется уступчивость американской администрации Джо Байдена по вопросу продления на пять лет Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).