24 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

По состоянию на 24 декабря 2019 года уровень современного вооружения в российских Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%. В 2024 году оснащённость РВСН новыми ракетными комплексами должна составить 100%. Это означает, что в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

Владимир Васильев, , 13:45 — REGNUM Соединённые Штаты всерьёз задумались о модернизации своего стратегического наземного ядерного потенциала. Речь идёт о создании новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования, которая должна прийти на замену Minuteman III. По информации американского издания MilitaryWatch, новая МБР появится к 2029 году. Предполагается, что ракета будет нести несколько ядерных гиперзвуковых боевых блоков.

Horror Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С целью сокращения времени разработки в новый стратегический шахтный ракетный комплекс будут внедрены новые технологии, уже использованные на баллистических ракетах Trident II D5 для подводных лодок класса «Огайо» ВМС США.

Решение о модернизации наземного ядерного потенциала принято Вашингтоном в связи с бурным развитием и обновлением стратегических наземных ядерных сил России, Китая и Северной Кореи. Американские военные уверены, что на данном этапе ядерное сдерживание со стороны США обеспечивается, и вероятные противники не оспаривают данный факт. Об этом, в частности, заявлял генерал-майор Шон Моррис, исполнительный директор программы Strategic Systems Program.

Однако Шон Морис также отметил, что развертывание новых систем ПРО противниками США — прежде всего, Россией комплексов С-500 и А-235 — ставит под сомнение жизнеспособность межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Эксперты предполагают, что частью технического задания на создание новой американской МБР будет именно решение задачи по уклонению от этих систем противовоздушной и противоракетой обороны.

Сейчас в ВВС США развёрнуто 400 межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III. Все эти ракеты только шахтного базирования. Это единственная ракетная система в составе наземной компоненты ядерной триады Соединённых Штатов. В своё время американцы пытались создать подвижный грунтовый ракетный комплекс и железнодорожный ракетный комплекс, однако, подсчитав предполагаемые расходы и объём конструкторских работ, отказались от этих затей.

Впервые МБР Minuteman III была развёрнута ещё в далёком 1970 году. Таким образом, этой модели уже пятьдесят лет. Ракеты в течение всего периода времени неоднократно модернизировались. С 2014 года данная ракета несёт только один боевой блок. Мощность боевого ядерного блока в тротиловом эквиваленте составляет 300 (475) килотонн. Дальность полёта — до 13 тысяч километров. Предполагается, что данный ракетный комплекс будет стоять на боевом дежурстве до начала 2030-х годов.

С учётом планов по созданию новой МБР и сроков службы МБР Minuteman III можно сделать вывод, что полное обновление наземной компоненты ядерной триады США должно произойти в начале-середине 2030-х годов.

Теперь посмотрим, какие достижения есть у России по модернизации своего потенциала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Наземная компонента ядерной триады России — это Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Кстати, как указывалось выше, в США это направление закреплено за Военно-воздушными силами.

Если говорить о гиперзвуке в РВСН, то в декабре 2019 года на боевое дежурство были поставлены два шахтных ракетных комплекса с планирующим гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». К 2027 году планирует развернуть ещё десять. Получается два полка по шесть ракетных комплексов «Авангард» в каждом.

Носителем «Авангарда» выступает баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. Каждая ракета будет оснащена одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком. Скорость планирующего боевого блока достигает 20 Махов, т. е. в 20 раз превышает скорость звука. Фактически «Авангард» — это новый вид межконтинентального стратегического оружия.

Что касается стоящих на вооружении РВСН устаревающих ракетных комплексов стационарного базирования «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», то их заменят комплексы «Ярс» и «Сармат», и, как указывалось выше, — «Авангард».

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» несёт до десяти боевых блоков. Дальность полёта МБР достигает 18 тысяч километров. Её стартовая масса составляет 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки доходит до 10 тонн. Сейчас идут подготовительные работы к лётным испытаниям этой ракеты. Начало серийного производства намечено на 2021 год.

Отдельно стоит остановиться на стратегическом ракетном комплексе PC-24 «Ярс». Уникальный и универсальный комплекс: может быть как в шахтном варианте, так и в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса. Конструкторы даже разработали вариант железнодорожного базирования, но он пока не входит в планы Минобороны РФ.

Все стоящие на вооружении ПГРК «Тополь» и «Тополь-М» будут заменены на «Ярсы». Комплекс PC-24 «Ярс» получил новые двигательные установки, новейшее боевое оснащение и обладает более высокой боевой эффективностью.

Теперь подведём общие итоги. Уже по состоянию на 24 декабря 2019 года уровень современности в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76 процентов. В 2024 году оснащённость РВСН новыми ракетными комплексами должна составить 100%. Это означает, что в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства. Кстати, доля РВСН во всей российской ядерной триаде равна 60% от общего количества носителей и боевых зарядов.

Таким образом, по обновлению наземной компоненты стратегических ядерных сил Соединённые Штаты отстают от России как минимум на 8−12 лет.

Отметим ещё один немаловажный момент, который хорошо известен специалистам по ракетной технике, в качестве профессионального ответа «всепропальщикам» насчёт потенциального захвата России Китаем.

Единственный системный критерий при решении задачи построения рациональной группировки стратегических ядерных сил — это их потенциальная способность обеспечить невосполнимый ущерб любому противнику в ответном ударе. Стратегические ядерные силы России этому критерию соответствуют в полной мере. Изменение полётного задания для ракет занимает несколько секунд. Ядерный щит у нас есть, с этих позиций и будем спокойно строить со всеми заинтересованными в плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве отношения в экономике, политике и гуманитарной сфере.