Владимир Васильев, 24 апреля 2020, 13:45 — REGNUM Соединённые Штаты всерьёз задумались о модернизации своего стратегического наземного ядерного потенциала. Речь идёт о создании новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования, которая должна прийти на замену Minuteman III. По информации американского издания MilitaryWatch, новая МБР появится к 2029 году. Предполагается, что ракета будет нести несколько ядерных гиперзвуковых боевых блоков.
С целью сокращения времени разработки в новый стратегический шахтный ракетный комплекс будут внедрены новые технологии, уже использованные на баллистических ракетах Trident II D5 для подводных лодок класса «Огайо» ВМС США.
Решение о модернизации наземного ядерного потенциала принято Вашингтоном в связи с бурным развитием и обновлением стратегических наземных ядерных сил России, Китая и Северной Кореи. Американские военные уверены, что на данном этапе ядерное сдерживание со стороны США обеспечивается, и вероятные противники не оспаривают данный факт. Об этом, в частности, заявлял генерал-майор Шон Моррис, исполнительный директор программы Strategic Systems Program.
Однако Шон Морис также отметил, что развертывание новых систем ПРО противниками США — прежде всего, Россией комплексов С-500 и А-235 — ставит под сомнение жизнеспособность межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Эксперты предполагают, что частью технического задания на создание новой американской МБР будет именно решение задачи по уклонению от этих систем противовоздушной и противоракетой обороны.
Сейчас в ВВС США развёрнуто 400 межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III. Все эти ракеты только шахтного базирования. Это единственная ракетная система в составе наземной компоненты ядерной триады Соединённых Штатов. В своё время американцы пытались создать подвижный грунтовый ракетный комплекс и железнодорожный ракетный комплекс, однако, подсчитав предполагаемые расходы и объём конструкторских работ, отказались от этих затей.
Впервые МБР Minuteman III была развёрнута ещё в далёком 1970 году. Таким образом, этой модели уже пятьдесят лет. Ракеты в течение всего периода времени неоднократно модернизировались. С 2014 года данная ракета несёт только один боевой блок. Мощность боевого ядерного блока в тротиловом эквиваленте составляет 300 (475) килотонн. Дальность полёта — до 13 тысяч километров. Предполагается, что данный ракетный комплекс будет стоять на боевом дежурстве до начала 2030-х годов.
С учётом планов по созданию новой МБР и сроков службы МБР Minuteman III можно сделать вывод, что полное обновление наземной компоненты ядерной триады США должно произойти в начале-середине 2030-х годов.
Теперь посмотрим, какие достижения есть у России по модернизации своего потенциала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Наземная компонента ядерной триады России — это Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Кстати, как указывалось выше, в США это направление закреплено за Военно-воздушными силами.
Если говорить о гиперзвуке в РВСН, то в декабре 2019 года на боевое дежурство были поставлены два шахтных ракетных комплекса с планирующим гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». К 2027 году планирует развернуть ещё десять. Получается два полка по шесть ракетных комплексов «Авангард» в каждом.
Носителем «Авангарда» выступает баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. Каждая ракета будет оснащена одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком. Скорость планирующего боевого блока достигает 20 Махов,
Что касается стоящих на вооружении РВСН устаревающих ракетных комплексов стационарного базирования «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», то их заменят комплексы «Ярс» и «Сармат», и, как указывалось выше, — «Авангард».
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» несёт до десяти боевых блоков. Дальность полёта МБР достигает 18 тысяч километров. Её стартовая масса составляет 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки доходит до 10 тонн. Сейчас идут подготовительные работы к лётным испытаниям этой ракеты. Начало серийного производства намечено на 2021 год.
Отдельно стоит остановиться на стратегическом ракетном комплексе PC-24 «Ярс». Уникальный и универсальный комплекс: может быть как в шахтном варианте, так и в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса. Конструкторы даже разработали вариант железнодорожного базирования, но он пока не входит в планы Минобороны РФ.
Все стоящие на вооружении ПГРК «Тополь» и «Тополь-М» будут заменены на «Ярсы». Комплекс PC-24 «Ярс» получил новые двигательные установки, новейшее боевое оснащение и обладает более высокой боевой эффективностью.
Теперь подведём общие итоги. Уже по состоянию на 24 декабря 2019 года уровень современности в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76 процентов. В 2024 году оснащённость РВСН новыми ракетными комплексами должна составить 100%. Это означает, что в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства. Кстати, доля РВСН во всей российской ядерной триаде равна 60% от общего количества носителей и боевых зарядов.
Таким образом, по обновлению наземной компоненты стратегических ядерных сил Соединённые Штаты отстают от России как минимум на 8−12 лет.
Отметим ещё один немаловажный момент, который хорошо известен специалистам по ракетной технике, в качестве профессионального ответа «всепропальщикам» насчёт потенциального захвата России Китаем.
Единственный системный критерий при решении задачи построения рациональной группировки стратегических ядерных сил — это их потенциальная способность обеспечить невосполнимый ущерб любому противнику в ответном ударе. Стратегические ядерные силы России этому критерию соответствуют в полной мере. Изменение полётного задания для ракет занимает несколько секунд. Ядерный щит у нас есть, с этих позиций и будем спокойно строить со всеми заинтересованными в плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве отношения в экономике, политике и гуманитарной сфере.