В последние десятилетия отношения между США и Африкой носили удручающий характер для обеих сторон. Главы как демократических, так и республиканский администраций США относились к континенту с легким пренебрежением, если и не с явным презрением, тогда как в области торговли с Африкой страна намного отстала по объемам от Китая, Индии и Франции, пишет бывший управляющий директор ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Селестин Монга в статье, вышедшей 27 января в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Хотя Барак Обама, первый темнокожий президент США, и выступил со скромной инициативой «Энергия Африки», те четыре поездки, которые он совершил на континент, больше всего запомнились его лекциями о «надлежащем управлении». И это говорил глава администрации, которая закрывала глаза на автократов в странах, где размещаются военные базы США, а затем вместе с президентом Франции Николя Саркози пошла на ошибочную и дорогостоящую военную интервенцию в Ливии. Последствия для Сахеля и прилегающих к нему регионов носили катастрофический характер.

Затем к власти пришел Дональд Трамп, который даже не считал Африку местом, которое стоит посетить. Его расистские, оскорбительные высказывания в адрес континента подтвердили его пренебрежение, их не скоро забудут или простят. Безусловно, администрация Трампа действительно признала, что стабильность, процветание, независимость и безопасность в Африке отвечают национальным интересам Америки.

Ng.usembassy.gov Выступление президента Трампа и президента Федеративной Республики Нигерия Бухари на совместной пресс-конференции

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Но его обещания развивать торговые и коммерческие связи и противодействовать исламскому терроризму так ни к чему и не привели. Вместо этого администрация использовала торговую политику в качестве оружия, приостановив действие беспошлинного режима для некоторых товаров африканского экспорта в соответствии с Законом США о росте и возможностях в Африке в ответ на усилия Руанды по защите своей швейной промышленности.

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Теперь приход к власти администрации президента Джо Байдена дает возможность возродить отношения между США и Африкой. Обычно для новых президентов США формулирование стратегии в отношении Африки не является задачей приоритетной. В случае же с Байденом он вступил в должность на фоне всё более острых глобальных опасений по поводу COVID-19, продолжающейся экономической неопределенности и глубокого геополитического раскола. Со своей стороны, Африка переживает наихудшие экономические показатели за поколение, что создает почву для непреходящих страданий местного населения, социальных волнений и кровопролитных конфликтов в будущем.

Тем не менее именно из-за того, насколько глубокий характер носят проблемы, нынешний момент может считаться наилучшим для смелых инициатив. Безусловно, Африка — динамичный и богатый ресурсами регион с большой устойчивостью, большими устремлениями, безграничным творческим потенциалом и множеством идей — не должна полагаться на какую-либо иностранную державу в своем политическом и экономическом будущем. Толчок к процветанию и миру должен быть дан изнутри. Однако поскольку торговля является основным двигателем экономического роста и социально-экономического развития африканских стран — каждая из которых небольшая и открытая, — и поскольку США остаются доминирующим экономическим игроком в мире, страны континента ждут от администрации Байдена предложения нового курса.

Южная Африка. Добыча золота. 1888

Пойдя на этот шаг, США могут получить значительные политические и экономические выгоды, действуя символически, стратегически и оперативно. Для начала администрация Байдена может задать тон для нового партнерства несколькими совсем простыми жестами. Так, продемонстрировать уважение и поспособствовать изменению образа континента можно было бы, если бы был сделан ряд официальных заявлений, признающих огромный вклад Африки в человеческую цивилизацию и подчеркивающих настоятельную необходимость того, чтобы она вернула себе видную роль в мировых делах. Развитием же этого курса стало бы данное Вашингтоном обязательство поддержать включение Африканского союза в Совет Безопасности ООН в качестве постоянного члена, а также софинансировать миротворческие миссии в Сахелианском регионе и в бассейне озера Чад.

На стратегическом уровне США должны предложить новое видение своего подхода к континенту, сместив акцент с геополитических ставок и противодействия Китаю, что привело к катастрофическим результатам во время холодной войны, к настоящему партнерству, основанному на взаимовыгодных деловых отношениях и получении видимых результатов. Это означает выход за рамки скудных двусторонних проектов, цель которых — только установить американский флаг. Например, США должны взять на себя лидирующую роль в обеспечении быстрого распространения вакцин против COVID-19 в Африку. Это соответствовало бы приоритетам Байдена и стало бы сильным сигналом того, что эпоха безобидного пренебрежения закончилась.

Слишком долго США были готовы поддержать любого африканского диктатора, который предлагал бы им сотрудничество в борьбе с терроризмом (или обеспечивал бы безопасный доступ к добыче полезных ископаемых), на том основании, что это необходимо для предотвращения хаоса. Но эта политика провалилась: по факту США одновременно получали и диктаторов, и хаос. Не попадая в ловушку самодовольного курса на смену режимов, администрация Байдена должна относиться к неугодным африканским лидерам так же, как США относились к коммунистическим автократам в Восточной Европе. Моральная ясность имеет существенное значение.

Си Цзиньпин на форуме по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC). Йоханнесбург. ЮАР

Наконец, на оперативном уровне быстрых и ценных побед можно добиться, если пойти на возобновление прагматического подхода в отношении Африки. Первая задача должна заключаться в деполитизации макроэкономической политики, проводимой международными организациями и банками развития, в которых доминируют США. Африканская денежно-кредитная политика должна быть открыта для внутренних интеллектуальных и политических дебатов, как и в других частях мира. Точно так же африканские стратегии налогово-бюджетной политики, финансирования и управления долгом должны отражать современные знания, а не старые ортодоксальные статические системы бухгалтерского учета.

Принимая во внимание эти соображения, смелой целью администрации Байдена, во-первых, было бы установление контрольного срока для прекращения внешней помощи США Африке с целью замены нынешних политизированных инструментов двусторонней помощи новыми программами финансирования торговли и содействия.

Во-вторых, США могли бы улучшить свое положение в Африке, признав, что их значительные сельскохозяйственные субсидии негативно влияют на мировые цены на многие товары, тем самым снижая темпы роста в Африке. Реформировав собственное финансирование сельского хозяйства, США могут вызвать аналогичные позитивные изменения в политике во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития, а также стимулировать индустриализацию Африки — всё это принесет пользу как Америке, так и Африке.

В-третьих, сотрудничество США с Китаем, Европейским союзом, Японией, Индией, а также с государственными и частными финансистами поможет снизить риски инвестиций в Африке и облегчить финансирование производственной инфраструктуры. Ориентируясь на секторы, в которых африканские страны имеют сравнительные преимущества (аграрная и легкая промышленность, культурные и творческие отрасли), а также поддерживая строительство особых экономических зон и промышленных парков, США могут способствовать стимулированию мирового спроса, стимулированию роста и созданию рабочих мест как в Африке, так и в странах с развитой экономикой.

Плантация салата в Танзании

Наконец, сотрудничество с частными инвесторами для создания первоклассных образовательных и культурных учреждений в Африке укрепит там мягкую силу Америки. Лучший ответ на экспорт институтов Конфуция из Китая — это не антикитайская риторика, а конкретные действия, способствующие обучению и накоплению знаний в Африке.

Новая администрация США не может полагаться только на символические жесты. В стратегическом и оперативном плане новые отношения с Африкой также требуют рамок сотрудничества, воплощающих в себе принципы достоинства и взаимного уважения.