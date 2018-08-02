Трамп покарал Руанду пошлинами за отказ от американского секонд-хенда

Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отменила 1 августа преференции, позволявшие Руанде беспошлинно импортировать из этой африканской страны одежду, сообщает Fox43.

Соответствующие заявление сделали в управлении торгового представителя США. По информации ведомства, из-за этого шага под ударом может оказаться экспорт из этой одной из беднейших в мире стран на общую сумму $1,5 млн, что составляет 3% от всего ввозимого ею в США объема товаров.

«Мы сожалеем о таком исходе и надеемся, что он будет временным», — отметил заместитель торгового представителя США Кертис Джозеф Махони.

«Принятая сегодня президентом мера носит умеренный и пропорциональный характер», — добавил он.

В основе торгового спора между Вашингтоном и Кигали находится повышение в 2016 году ввозных пошлин на одежду секонд-хенд из США с $0,25 до $2,50 за килограмм. Такая одежда, которая часто жертвуется гражданами США, на протяжении долгого времени была неотъемлемой частью гардеробов в этой стране. Тем не менее из-за ее популярности и доступности произошло замедление развития собственной промышленности.

Президент страны Поль Кагаме заявил, эти пошлины необходимы для стимуляции местных производителей и недопущения превращения страны в помойку для «ношеной американской одежды». Он также предложил запретить ее импорт с 2019 года.

В 2017 году Ассоциация вторичных материалов и переработанной текстильной продукции (Secondary Materials and Recycled Textiles Association) подала жалобу в правительство США, заявив, что из-за таких торговых барьеров под ударом оказываются тысячи рабочих мест в США. В марте Вашингтон предупредил Руанду, что Кигали может лишиться права беспошлинного ввоза своей одежды, если не откажется от пошлин.

При этом в управлении торгового представителя США подчеркнули, что другие преференции Руанды остаются в силе.