Ошибаться могут даже мудрецы. Многознание уму не научает, как говорил Гераклит. Однако повторяющиеся ошибки становятся вредной привычкой. Тридцатилетний опыт российского парламентаризма приучил законодателей к тому, что им всё может сойти с рук. Как это было с законодательным обеспечением залоговых аукционов. Всем ясно, что это было преступление, что потерпевшими оказались все наши сограждане. Но преступников так и не нашли. Или не искали. Отозвать депутата или сенатора не может никто.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Конституцией РФ предусмотрено, что Госдума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению. Таких вопросов всего десять, однако палата принимает постановления по любым вопросам, в том числе те, которые просто оформляют, документируют факт голосования депутатов при принятии закона. Все постановления имеют одинаково высокий правовой статус, что используется Госдумой без особого пиетета.

В палате стало обычаем формулировать свои постановления так, чтобы простая мысль становилась как можно более заковыристой и многоэтажной. Образно говоря, с подвалом, цоколем, многочисленными лестницами и переходами, мансардами, дымоходами и пр. В последнем по времени постановлении, сопровождающим закон о федеральном бюджете на 2021−2023 годы, Государственная дума умудрилась вмонтировать в одно из предложений 132 слова. Госдума побуждает правительство и законодателей к слому существующей системы стратегического планирования, которая сегодня лежит в основе бюджетного проектирования. В по-толстовски навороченном предложении из 132 слов прописывается вся будущая многоходовка. Надо проанализировать его, то есть расчленить весь словесный массив, чтобы обнаружить нечто скрытое.

Duma.gov.ru Проект федерального бюджета 2021-2023

Облицовка многоэтажной депутатской мысли такая: «Рекомендовать правительству Российской Федерации совместно с комитетом Государственной думы по бюджету и налогам рассмотреть вопрос о совершенствовании бюджетного процесса, включая…» Облицовка смысловой нагрузки не несет. Что значит «рекомендовать рассмотреть вопрос о совершенствовании бюджетного процесса»? Нет здесь никакого вопроса, потому что публично рекомендовать работать лучше — это, мягко говоря, не корректно по отношению к отдельной от Госдумы и самостоятельной ветви государственной власти. К тому же повышение эффективности ведения государственных дел — это конституционная обязанность правительства. Лукавство есть и в другом. Совершенствование — это всего лишь тюнинг, но, рекомендуя тюнинг, депутаты на самом деле намерены заменить весь каркас. Госдума ведет дело к полной замене фундамента всего бюджетного здания. Хуже всего, что никаких точных чертежей нет. Одни эскизы.

То, что предлагают депутаты, — весьма небрежные наброски фундамента будущего бюджетного процесса из как бы композитного материала. Поясню уподобляющую частицу «как бы». По определению композитный материал изготавливается из компонентов с существенно различными физическими и химическими свойствами, которые, в сочетании, приводят к появлению нового материала с новыми характеристиками. Будущий фундамент бюджетного процесса — симулякр, кажимость композита. Авторы пишут, что основа бюджетного процесса будет состоять из документов стратегического планирования. Каких — неясно. Документов написано уже под сотню. В думском постановлении они не перечисляются и фактически игнорируются. А бюджет будет основываться «в первую очередь на национальных проектах». Что во вторую и последующую очереди? Ничего. А какие нацпроекты? Депутаты пишут: «Которые сформированы во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». Национальных проектов, сформированных во исполнение президентского суперуказа, нет. Есть утвержденные нацпроекты, которые президент поручил скорректировать под национальные цели и целевые показатели, установленные в указе.

Госдума окончательно запутывает бюджетных архитекторов тем, что предписывает установить для каждой сферы социально-экономического развития страны «конкретные и измеримые показатели, характеризующие ее вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации и иных приоритетов социально-экономического развития страны, включая показатели, отражающие удовлетворенность граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Российской Федерации».

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и нац.проектам

Почему целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей и сформулированные президентом, не удовлетворяют Государственную думу? Выдержат ли накануне выборов в Государственную думу в 2021 году конкуренцию с президентскими идеями инициативы нынешнего состава палаты? Они предлагают какие-то аморфные будущие показатели, «отражающие удовлетворенность граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Российской Федерации». Видимо, депутаты так и не прочитали президентские предложения. Напомним их. В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» показатели такие:

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

Может быть, А. Макаров и другие авторы постановления Госдумы считают необходимым дополнить эти показатели удовлетворением граждан от их достижения? Для чего? Они же ничего не добавляют, кроме камуфляжа.

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» президент устанавливает следующие показатели:

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год;

улучшение качества городской среды в полтора раза;

обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Целлюлозно-бумажный комбинат. Байкальск

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов;

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

Депутатскую фанаберию не удается остановить извне, а изнутри она подпитывается бесконечными депутатскими амбициями. Мало того, что устраивается никому не нужная конкуренция целей, показателей, критериев и пр., это делается нерасчетливо. Вчитаемся в постановление и увидим: добавляются показатели вклада каждой сферы народного хозяйства страны в достижение национальных целей. Это-то зачем? Вручение знамён за наилучший вклад той или иной сферы в достижение национальных целей не предусмотрено, потому что это глупо.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Правительству предлагается «предусмотреть при необходимости разработку федеральных целевых программ в целях планирования статей расходов бюджетов для достижения конкретных целевых показателей».

Верхом творения думских архитекторов является предложение М. Мишустину, которое вообще не содержит никакого конструктива, а именно — «отказ от неэффективных государственных программ Российской Федерации». От каких, если нет ни одной государственной программы Российской Федерации, исполнением которой было бы удовлетворено само государство, по мнению самого государства?

Чтобы забраковать некачественный закон, принятый Госдумой и затем одобренный Советом Федерации, остается еще надежда на государственно-правовое управление администрации президента. Опровергнуть же постановление Государственной думы не может никто. Вот так и живём. Гербовой печатью и — по фундуку.