Реквием по украинской локализации
Естественно, что любое национальное правительство пытается сформировать свой прекьюремент так, чтобы закупочные деньги по максимуму оставались в стране. И какие бы от глобалистов ни звучали призывы — протекционизм (ограничение импорта из других стран) бессмертен. Пример: в 2009 году на саммите G-20 в Лондоне прозвучало: «Мы не будем повторять исторических ошибок протекционизма прошлых эпох». Но уже в апреле 2010-го Международный валютный фонд заметил, что 17 из этих 20 стран с тех пор ввели ограничительные меры в торговле. В карантинном мире ситуация не лучше. GLOBAL TRADE ALERT сообщил о 2031 политическом вмешательстве в торговлю, предпринятым в течение первых 10 месяцев 2020 года. Из них три четверти были «вредными» (harmful),
Украина находится на самом дне этой ямы, и не только в связи с эпидемией, но и по причине общей «послереволюционной» деградации промышленности за последние семь лет. Это не смогли не заметить некоторые представители даже молодого политического поколения «с дерзкими лицами».
В июле 2020 года в Верховную раду был подан законопроект №3739 о внесении изменений в закон «О государственных закупках». Документ уже назвали «законопроектом о локализации»: предполагалось, что доля украинской продукции к объему закупаемых государством импортных машин должна составлять от 15 до 30%. То есть хотя бы часть товара должна быть произведена в Украине.
Протекционизм? Конечно! Но этот протекционизм стимулировал бы иностранных производителей не только гнать сюда дорогие машины с высокой добавочной стоимостью, но и организовывать здесь соответствующие производства. То есть часть прибавочной стоимости оставалась бы на Украине. А плюс к этому — новые предприятия, новые налоги и новые рабочие места в ключевой промышленной отрасли.
Летом 2020-го в первом чтении его поддержали 248 депутатов. И тут-то началось. Евросоюз сразу выразил серьезную озабоченность по поводу совместимости законопроекта с обязательствами Украины о государственных закупках в рамках Соглашения об ассоциации Украина—ЕС и Соглашения ВТО о государственных закупках. Такую «озабоченность» можно оспорить, но никак не поспоришь с основным аргументом европейцев: требования законопроекта «могут оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС». Если короче — «денег не дадим».
Второе чтение законопроекта о локализации было назначено на декабрь. Но не успели — к нему подали более 2000 правок. «Не беда, — звучало в кулуарах, — примем в январе». Наивные «депутаты с дерзкими лицами»! Европе не нужна промышленная Украина, ей достаточно «аграрной сверхдержавы» (то есть сельскохозяйственного придатка), избыточное постпубертатное население которого выдавливается на рынки европейской недорогой рабочей силы. Когда-то ради этой цели армии людоловов формировали, а сейчас все дешевле: сами едут. С восторгом!
Такая ситуация удовлетворяет и Европу, и украинскую правящую элиту на ее самом высоком уровне.
Вот поэтому эстонец Матти Маасикас (посол Европейского Союза на Украине) уже 23 сентября в интервью каналу РБК-Украина заявил, что закон о локализации должен быть «даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт».
Вот поэтому президент Зеленский 20 января написал письмо руководителям правительства и парламента, где грозно заявил, что локализация «может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями». Это звучит реквиемом самой инициативе, хотя это и ожидаемо: уже давно стало понятно, что «идите вы в ж***» по отношению к «финансовым организациям» — это не Зеленский, а его герой, президент Голобородько в фильме «Слуга народа». Сам же Владимир Александрович к международным финансистам относится с трепетом юного любовника: «А вдруг дадут?!»
И это ожидание для него куда важнее, чем нужды украинского промышленного машиностроения. Потому что с прагматической точки зрения закон о локализации — это хоть какой-то, но шанс, какая-то помощь. В законопроекте №3739 речь идет о четырех категориях машиностроения: железнодорожном транспорте, городском транспорте, коммунальной технике и энергетическом машиностроении. На Украине существует примерно 4000 предприятий, производящих подобную технику или комплектующие для нее. Принятие законопроекта позволит сохранить почти 200 000 существующих и создать почти 62 000 новых рабочих мест и обеспечит рост ВВП на 3,9% в пятилетней перспективе.
Но интересы финансистов и явно недочитанная «буква закона» кроют нужды украинской промышленности «как бык овцу» (М. М. Жванецкий). И компрадорские режимы на Украине готовы держать эту «овцу» на аркане, чтобы не рыпнулась. Поэтому, если бы существовал политический тотализатор, я бы поставил на то, что законопроект №3739 будет снят с рассмотрения. Тем более что прецедент уже был: с протекционистскими потугами малых и средних предпринимателей уже как-то разобрались.
В 2017 году парламентариям был предложен законопроект №7206 «Покупай украинское, плати украинцам». Но в 2019-м «коалиция общественных организаций и экспертов, которые после революции Достоинства в марта 2014 объединились с целью выработки консолидированной позиции» (известная как Реанимационный Пакет Реформ) посчитала, что законопроект создает возможности для коррупции, разрушает конкуренцию в публичных закупках и, что самое главное, «Предложенные «новации» полностью противоречат международным обязательствам Украины, в частности, перед ВТО и ЕС». Поэтому в октябре 2019 года уже новым парламентским составом было принято решение снять с рассмотрения законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках №7206.