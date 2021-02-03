Естественно, что любое национальное правительство пытается сформировать свой прекьюремент так, чтобы закупочные деньги по максимуму оставались в стране. И какие бы от глобалистов ни звучали призывы — протекционизм (ограничение импорта из других стран) бессмертен. Пример: в 2009 году на саммите G-20 в Лондоне прозвучало: «Мы не будем повторять исторических ошибок протекционизма прошлых эпох». Но уже в апреле 2010-го Международный валютный фонд заметил, что 17 из этих 20 стран с тех пор ввели ограничительные меры в торговле. В карантинном мире ситуация не лучше. GLOBAL TRADE ALERT сообщил о 2031 политическом вмешательстве в торговлю, предпринятым в течение первых 10 месяцев 2020 года. Из них три четверти были «вредными» (harmful), т. е. протекционистскими. Глобалистам это не нравится, но никого это особо не возмущает. Каждый выбирается из кризисной ямы как может.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Украина находится на самом дне этой ямы, и не только в связи с эпидемией, но и по причине общей «послереволюционной» деградации промышленности за последние семь лет. Это не смогли не заметить некоторые представители даже молодого политического поколения «с дерзкими лицами».

В июле 2020 года в Верховную раду был подан законопроект №3739 о внесении изменений в закон «О государственных закупках». Документ уже назвали «законопроектом о локализации»: предполагалось, что доля украинской продукции к объему закупаемых государством импортных машин должна составлять от 15 до 30%. То есть хотя бы часть товара должна быть произведена в Украине.

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Протекционизм? Конечно! Но этот протекционизм стимулировал бы иностранных производителей не только гнать сюда дорогие машины с высокой добавочной стоимостью, но и организовывать здесь соответствующие производства. То есть часть прибавочной стоимости оставалась бы на Украине. А плюс к этому — новые предприятия, новые налоги и новые рабочие места в ключевой промышленной отрасли.

Летом 2020-го в первом чтении его поддержали 248 депутатов. И тут-то началось. Евросоюз сразу выразил серьезную озабоченность по поводу совместимости законопроекта с обязательствами Украины о государственных закупках в рамках Соглашения об ассоциации Украина—ЕС и Соглашения ВТО о государственных закупках. Такую «озабоченность» можно оспорить, но никак не поспоришь с основным аргументом европейцев: требования законопроекта «могут оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС». Если короче — «денег не дадим».

Второе чтение законопроекта о локализации было назначено на декабрь. Но не успели — к нему подали более 2000 правок. «Не беда, — звучало в кулуарах, — примем в январе». Наивные «депутаты с дерзкими лицами»! Европе не нужна промышленная Украина, ей достаточно «аграрной сверхдержавы» (то есть сельскохозяйственного придатка), избыточное постпубертатное население которого выдавливается на рынки европейской недорогой рабочей силы. Когда-то ради этой цели армии людоловов формировали, а сейчас все дешевле: сами едут. С восторгом!

Такая ситуация удовлетворяет и Европу, и украинскую правящую элиту на ее самом высоком уровне.

Вот поэтому эстонец Матти Маасикас (посол Европейского Союза на Украине) уже 23 сентября в интервью каналу РБК-Украина заявил, что закон о локализации должен быть «даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт».

2017EE Estonian Presidency Матти Маасикас

Вот поэтому президент Зеленский 20 января написал письмо руководителям правительства и парламента, где грозно заявил, что локализация «может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями». Это звучит реквиемом самой инициативе, хотя это и ожидаемо: уже давно стало понятно, что «идите вы в ж***» по отношению к «финансовым организациям» — это не Зеленский, а его герой, президент Голобородько в фильме «Слуга народа». Сам же Владимир Александрович к международным финансистам относится с трепетом юного любовника: «А вдруг дадут?!»

И это ожидание для него куда важнее, чем нужды украинского промышленного машиностроения. Потому что с прагматической точки зрения закон о локализации — это хоть какой-то, но шанс, какая-то помощь. В законопроекте №3739 речь идет о четырех категориях машиностроения: железнодорожном транспорте, городском транспорте, коммунальной технике и энергетическом машиностроении. На Украине существует примерно 4000 предприятий, производящих подобную технику или комплектующие для нее. Принятие законопроекта позволит сохранить почти 200 000 существующих и создать почти 62 000 новых рабочих мест и обеспечит рост ВВП на 3,9% в пятилетней перспективе.

Но интересы финансистов и явно недочитанная «буква закона» кроют нужды украинской промышленности «как бык овцу» (М. М. Жванецкий). И компрадорские режимы на Украине готовы держать эту «овцу» на аркане, чтобы не рыпнулась. Поэтому, если бы существовал политический тотализатор, я бы поставил на то, что законопроект №3739 будет снят с рассмотрения. Тем более что прецедент уже был: с протекционистскими потугами малых и средних предпринимателей уже как-то разобрались.

Rada.gov.ua Верховная рада Украины

В 2017 году парламентариям был предложен законопроект №7206 «Покупай украинское, плати украинцам». Но в 2019-м «коалиция общественных организаций и экспертов, которые после революции Достоинства в марта 2014 объединились с целью выработки консолидированной позиции» (известная как Реанимационный Пакет Реформ) посчитала, что законопроект создает возможности для коррупции, разрушает конкуренцию в публичных закупках и, что самое главное, «Предложенные «новации» полностью противоречат международным обязательствам Украины, в частности, перед ВТО и ЕС». Поэтому в октябре 2019 года уже новым парламентским составом было принято решение снять с рассмотрения законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках №7206.