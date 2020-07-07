7 июля 2020 | Время чтения 5 мин

По итогам 2018 года импорт машиностроительной продукции составил 4,06 миллиарда долларов, что больше, чем реализовали свей продукции на внутреннем рынке все украинские производители (3,8 млрд. долларов)

Андрей Ганжа, , 20:14 — REGNUM 3 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Евросоюз «серьезно обеспокоен» (что в переводе означает «не рекомендует», а по факту — «запрещает») намерением украинского правительства «ввести в качестве пилотного проекта требование 15% — 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине».

Промышленность Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Четверо суток я руководствовался мудростью древних латинян «Contra spem spero» (Без надежды надеюсь), и ожидал опровержения этой информации либо со стороны правительства, либо со стороны представительства ЕС в Украине. Потому что формально ЕС имел все права на такой демарш, но сердце не могло принять такое унижение и уничтожение украинского будущего со стороны ее трепетно любимых «европейских друзей». Но и правительство, и европейское представительство гордо молчат, что означает — произошедшее имеет место.

И это в стране с великой промышленной историей. Ведь еще каких-то тридцать лет назад Украина обладала возможности «полного цикла» в производстве средств «ядерной триады» — воздушных (вся линейка самолетов АН), морских (вплоть до «Варяга») и ракетных (вплоть до «Зенита).

А нынче то, что можно сказать о всем промышленном производстве Украины показывает карта Всемирного Банка за 2018 год — уверенное второе место в Европе (после Молдовы). И за последние два года к лучшему ничего не изменилось.

«Локализация производства» — это эффективный метод выползания из экономической ямы, если не из могилы . Требования по локализации (localcontent) предлагают иностранной компании, ведущей бизнес в стране, использовать определенную долю местных ресурсов (сырье, материалы, рабочую силу, продукты промежуточного потребления и т.д.) вместо импортируемых.

Примером правильно проведенной локализации является Китай. Свой прыжок из ямы на вершину экономического Олимпа он совершил именно за счет иностранных предприятий (или предприятий с иностранным капиталом), располагаемых Пекином в своей стране. Иностранцы в полной мере получили свою порцию «пряников» (дешевая рабочая сила, дешевая региональная логистика, зачастую — дешевые ресурсы). Китай полной ложкой выхлебал десятилетия беспощадной эксплуатации своего населения. Но действие оценивается по результату: Поднебесная получила передовые технологии и подготовила генерацию высококлассных специалистов.

И теперь «цивилизованный Запад» может хоть кол на голове тесать, но мировой рынок смартфонов возглавляет китайский производитель Huawei. Хотя компания переживает не лучшие времена из-за санкций США. На втором и третьем месте Samsung и Apple. Пока…

Запад не хочет наступать на «китайские грабли», поэтому обрезает любые попытки локализации производства, предпочитая оставлять всю добавленную стоимость себе. Это заметили даже «специалисты» из нынешнего Кабмина Украины, с унынием констатируя, что по итогам 2018 года импорт машиностроительной продукции составил 4,06 миллиарда долларов США, что больше, «чем реализовали свей продукции на внутреннем рынке все украинские производители (3,8 млрд. долларов США)» (из «Пояснительной записки»).

Требуют украинцы не так уж и много: «если в дополнение к цене или стоимости жизненного цикла, клиент применяет только критерий локализации производства, его стоимость эквивалента или доли в общей оценке заявки/предложения должна составлять 30 процентов… Если помимо цены или стоимости жизненного цикла, заказчик применяет критерий локализации производства вместе с другими критерием (критериями) оценки, эквивалентом стоимости или конкретным весом критерия локализации при общей оценке тендеров/предложений не может быть ниже 15 процентов».

То есть, Кабмин предлагает, что бы в случае закупки иностранной машиностроительной продукции от 15-ти до 30-ти процентов стоимости оставалось в Украине. И если эти средства не падут жертвой бессмертной украинской «коррупционной составляющей» (т.е. не разворуют), то это и новые предприятия, и новые рабочие места в ключевой промышленной отрасли.

Но посол Евросоюза против… В своем письме Матти Маасикас воззвал к справедливости и заявил, что предложенные правительством шаги нарушают «принципы равного отношения, недискриминации и прозрачности в области государственных закупок согласно статьи IV Соглашения ВТО (о государственных закупках — А.Г.) и статьи 151 (1) Соглашения об ассоциации».

Спорить по пунктам — это удел юристов. Но если говорить о принципе и, простите за наивность, справедливости, то да, «текст Соглашения устанавливает правила, требующие обеспечения открытых, справедливых и прозрачных условий конкуренции в государственных закупках». Но уже следующая фраза соответствующей страницы сайта ВТО замечает, что «эти правила не применяются автоматически ко всей закупочной деятельности каждой из сторон». То есть, исключение и форс-мажор предусматривается и, согласитесь, что в экономике Украины сейчас не просто форс-мажор, а форс-мажоооорище!!!

Промышленное производство на душу населения в Европе, долларов

А что касается убийственного для Украины «Соглашения об ассоциации», то даже там статья 151 (8) гласит: «в случаях, когда это оправдано конкретными обстоятельствами договора, от участника-победителя может потребоваться создание определенной хозяйственной инфраструктуры в месте исполнения контракта». А ведь это и есть «локализация производства».

Но украинские «друзья из Европы» готовы, очевидно, читать закон, м-м-м, «избирательно». И смогут ли в украинском Кабмине настоять на своем неожиданно прагматичном требовании — большой вопрос. Потому что другой кабминовский персонаж, недавно назначенная вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, во время своего первого интервью заявила однозначно: «Важнейшим приоритетом является налаживание правительственно-парламентской взаимодействия в контексте приближения украинского законодательства к праву ЕС и выполнения Соглашения». Но тогда европосол Матти Маасикас абсолютно прав, коллапс украинского машиностроения становится неизбежностью и ему остается только вспоминать слова Мальвины из ее разговора с сыном Папы Карло: «От твоей любви, Буратино, у меня весь рот в занозах!».

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