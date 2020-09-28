Москва, , 15:34 — REGNUM Рост цены квадратного метра строящейся жилой недвижимости за 9 месяцев 2020 года в России превысил 15%, а в отдельных регионах достигал 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом такая тенденция обусловлена реализацией программы льготного ипотечного кредитования по ставке до 6,5% годовых, позволившей увеличить более чем в 1,5 раза спрос на ипотечные кредиты. Об этом 28 сентября ИА REGNUM заявил член генерального политического совета «Партии Роста» Дмитрий Панов, комментируя данные ЦИАН о средней стоимости жилья в новостройках городов-миллионников РФ.

«Повышение спроса всегда можно наблюдать в «нестабильные» периоды развития экономики, к которым возможно отнести и пандемию коронавируса, что связано со стремлением граждан сохранить свои сбережения на долгосрочную перспективу. При этом важно отметить, что объем строящегося жилья практически не изменился, и даже уменьшился — с 102,8 млн кв. м в январе до 98,8 млн кв. м в сентябре этого года (по данным ЕИСЖС). Рынок недвижимости, являясь конкурентным, безусловно, отреагировал на растущий спрос при относительной неизменности предложения соответствующим повышением цен», — отметил Панов.

Добавим, что согласно оценкам ЦИАН, квадратный метр жилья на первичном рынке за год подорожал на 13%. В Москве средняя стоимость строящегося жилья в сентябре составила 210,8 тыс. рублей за метр, а лидером по росту цен стал Воронеж.