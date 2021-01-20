В понедельник, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Ещё в декабре прошлого года получили возможность привиться часть врачей, учителей и социальных работников. Теперь вакцинироваться могут остальные категории населения, кроме детей до 18 лет и беременных женщин — влияние вакцины на них пока недостаточно изучено. Со слов вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца месяца в регионы будет передано около 2,1 млн доз препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые используются для вакцинации в России. До конца года количество вакцин возрастёт почти в 15 раз и достигнет 30 млн штук.

Иван Шилов ИА REGNUM

Регионы просят вакцин

Несмотря на бодрые заявления российского Министерства здравоохранения, уровень доступности вакцин пока можно оценить как низкий. Относительно успешно вакцинация идёт в столичных городах и Подмосковье. Так, в Москве к началу нового года было вакцинировано уже более 50 тыс. человек, в Московской области — более 17 тыс. В Санкт-Петербурге, который лидирует по числу умерших от коронавирусной инфекции на долю населения, по данным на середину января, прививку сделали более 15 тыс. человек. Но во многих регионах (Тамбовская, Псковская области) вакцинация по-прежнему доступна только для представителей групп риска (учителя, врачи, социальные работники).

Okuvshinnikov.ru Вакцина от коронавируса

Среди регионов ПФО больше всего вакцин к середине января получили Самарская область и Башкирия — примерно по 6 тыс. доз, в два раза меньше препаратов получил Пермский край — более 3 тыс. вакцин. Причём ожидается, что к концу января в Самарскую область будет доставлено ещё около 140 тыс. доз, а Башкирия и вовсе рассчитывает до конца первого квартала довести количество полученных препаратов до 1 млн. Остальные регионы пока получили существенно меньше доз препарата, правда, при этом нужно иметь в виду и численность населения субъектов, а также подготовленность к вакцинированию медицинской инфраструктуры. При этом власти некоторых субъектов (например, Татарии) отмечают низкую активность населения и элементы недоверия.

Политолог Алина Жестовская отмечает:

«Говоря об организации вакцинации в ПФО, можно выделить Самарскую, Пензенскую области, Татарстан и Марий Эл, где доступность вакцины совпадает со средней по стране. Лучше ситуация только в Москве, на Чукотке, Сахалине и Ненецком АО. В Нижнем Новгороде, Кирове, Ульяновске и Удмуртии с Саратовом доступность оценивается как низкая. Там электронная запись запущена для ограниченного круга категорий граждан, а полученные партии препарата пока минимальны. Завозить вакцину крупными партиями там зачастую планируют лишь к концу января».

Россиянам выдадут ещё один «паспорт»?

Массовая вакцинация, которая начинается в России, вновь поставила вопрос о необходимости выдачи россиянам «ковид-паспортов». Ситуация складывается таким образом, что перемещение между разными странами, как минимум в 2021 г., без подобного документа станет маловероятным. А значит, все желающие выехать за границу вынуждены будут оформить специальный «ковид-паспорт». Правда, пока нет договорённости относительно того, как будут засчитываться прививки, сделанные в разных странах разными препаратами. Официальной позиции российской власти по поводу обязательности такого документа пока нет, но Владимир Путин уже поручил рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, сделавшим прививки, соответствующих сертификатов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Однако, согласно опросам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 59% россиян пока негативно воспринимают данную инициативу и лишь 12% считают, что цифровые документы, подтверждающие вакцинирование гражданина, нужно вводить по всей стране. Причём среди тех, кто уже переболел коронавирусом или уже сделал прививку, сторонников введения «ковид-паспортов» больше.

Между тем российские регионы начинают проявлять инициативу в этом вопросе. В понедельник, 18 января, руководство Башкирии заявило, что республика с 5 февраля запускает практику выдачи «ковид-паспортов» для тех, кто сделал соответствующую прививку. Причём региональный «ковид-паспорт» прямого отношения к выезду за рубеж не имеет, но он даёт право на посещение массовых мероприятий и даже возможность получения скидок в магазинах, фитнес-центрах и других учреждениях. Тем не менее инициатива пока не получила массовой поддержки граждан.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

Вместе с тем политический обозреватель агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова отмечает:

«Власти Башкирии, заявившие о появлении «ковид-паспортов», почувствовали тренд — фактически стали первыми, кто легитимизировал данную идею. Возможно даже, республиканские власти своим решением подтолкнули федеральные власти к реализации данной инициативы. Да, у идеи, несомненно, есть тонкие места, подводные камни, за что ее сейчас уже некоторые критикуют. Однако надо понимать, что в основе инициативы властей — искреннее желание переломить ситуацию с пандемией, остановить рост заболевших, спасти человеческие жизни и поддержать экономику.

Я не вижу здесь ни принудительного подхода, ни желания дискриминировать отдельные группы населения. Ключевая цель — предоставить стимулы к вакцинации. Очевидно, что чем быстрее население получит прививки, тем раньше завершится весь этот кошмар. Меня не удивляет, что именно Башкирия стала флагманом этой идеи: республика пережила все этапы пандемии, в том числе очень тяжелый. Но система здравоохранения в регионе не рухнула, а сумела продемонстрировать свою устойчивость и жизнеспособность даже в экстремальных, почти военных, условиях».

Между тем другие субъекты пока не спешат вводить аналогичные документы, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заявил, что тема в региональной повестке присутствует и прорабатывается. Очевидно, что инициатива, предполагающая льготы обладателям «ковид-паспортов», направлена на стимулирование процесса вакцинации и борьбу со скепсисом, который присутствует у населения. Безусловно, это может дать позитивный эффект и заслуживает внимания, но только в совокупности с эффективностью и безопасностью самих вакцин, оценку которым дадут уже сами граждане. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делить людей на категории недопустимо, дав понять, что массового введения «ковид-паспортов» не планируется. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также заявил, что нижняя палата российского парламента пока не планирует обсуждать вопрос о «ковид-паспортах».

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