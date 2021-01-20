Москва, 20 января 2021, 13:39 — REGNUM В России «ковидные» паспорта вводиться не будут, но будет электронных реестр привившихся от коронавируса. Об этом 20 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости.
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По её словам, электронный реестр привившихся от коронавируса не предполагает введение каких-либо удостоверяющих документов.
При этом прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.
«Прививка — дело добровольное», — указала Матвиенко.