Москва, , 13:39 — REGNUM В России «ковидные» паспорта вводиться не будут, но будет электронных реестр привившихся от коронавируса. Об этом 20 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости.

Валентина Матвиенко World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007

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По её словам, электронный реестр привившихся от коронавируса не предполагает введение каких-либо удостоверяющих документов.

При этом прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.

«Прививка — дело добровольное», — указала Матвиенко.