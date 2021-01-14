В понедельник, 11 января, избранный президентДжо Байден объявил о нескольких новых назначениях в своей команде обеспечения национальной безопасности. Так, стало известно, чтоВенди Шерман, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам при бывшем президентеБараке Обаме и госсекретареДжоне Керри, получит повышение и станет вторым сотрудником департамента при назначенном главе Государственного департаментаЭнтони Блинкене. Многие признают заслугу Шерман как американского дипломата, сыгравшего важную роль в заключении ядерной сделки с Ираном.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

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Байден также объявил о своем намерении назначить бывшего руководителя отдела планирования политики в Госдепартаменте Джона Файнера заместителем советника по национальной безопасности. Если учесть то, насколько низкие стандарты установила переходная команда Байдена, можно назвать эти назначения разумным шагом. Однако этого нельзя сказать о кандидатуре Виктории Нуланд, которую Байден видит на прежней должности Шерман — заместителя госсекретаря по политическим вопросам, пишет бывший советник Государственного департамента Джеймс Карден в статье, вышедшей 14 января в The American Conservative.

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У Нуланд долгая и богатая карьера на дипломатическом поприще, и на протяжении долгого времени кадровые сотрудники относились к ней с чем-то вроде благоговения. Она работала послом США в НАТО, а позже была советником по национальной безопасности вице-президента Дика Чейни. Затем, в первые годы правления Обамы, она оказалась не у дел в Госдепартаменте. Но у госсекретаря Хиллари Клинтон были другие планы в отношении Нуланд, жены неоконсервативного публициста Роберта Кагана, обладающей хорошими связями. Клинтон, к удивлению многих политических деятелей в ее окружении, вырвала Нуланд из безвестности, в которой пребывала та, работая в Военно-морском военном училище, и назначила ее своим пресс-секретарем.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд в Киеве, 27 апреля 2016 года

Это была возможность вновь обрести влияние, и Нуланд воспользовалась ею, быстро поднявшись до должности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам. Именно с этого поста она вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом оказывала американскую поддержку уличному перевороту в Киеве, вплоть до раздачи печенья антиправительственным протестующим.

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В результате переворота, совершенного в феврале 2014 года альянсом прозападных либерализаторов и решительно настроенных боевиков-антисемитов, на Украине не установились мир и процветание, а началась гражданская война, в которой Россия и НАТО финансировали и вооружали свои прокси-силы и из-за которой погибли более 10 тыс. человек и более миллиона человек были вынуждены бежать с русскоязычного востока. После переворота Нуланд стала невольным символом американского деспотизма в регионе, когда произошла утечка разговора между ней и Пайеттом, в ходе которого они, как было сказано, производили отбор людей для назначения в новое правительство на Украине. Что подумает ЕС? «К черту ЕС!» — воскликнула дипломат Нуланд в особо грубой форме.

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После переворота, насильственного и ненужного, учитывая, что свергнутый украинский лидер согласился на скорейшую и мирную смену власти в ходе выборов, Нуланд хвасталась на конференции, спонсируемой компанией Chevron, что «с момента обретения Украиной независимости в 1991 году США поддерживали украинцев, пока они нарабатывали демократические навыки и создавали институты и пока они создавали условия для участия в политике широких слоев граждан, а также для благого государственного управления».

"Мы инвестировали более $5 млрд, чтобы помочь Украине в достижении этих и других целей, которые обеспечат безопасную, процветающую и демократическую Украину», — заявила тогда она.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздает на Майдане печенье

В последующие годы США «инвестировали» в Украину гораздо больше денег, получив от этого сомнительные дивиденды. Но эти «делишки» не омрачили карьерных перспектив Нуланд. Неглупая, имеющая хорошие связи и пользующаяся всеобщим уважением, она, как и многие ее коллеги-неоконсерваторы, похоже, переезжает с одного места работы на другое в Вашингтоне, никогда не неся ответственности за причиненный ей ущерб. После работы в Государственном департаменте Нуланд нашла себе, без всякого сомнения, теплое место в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security), где она занимала должность генерального директора, а также в Boston Consulting Group и Albright Stonebridge Group, в котором, — возможно, связь тут неслучайна — работала ее будущая начальница Венди Шерман, выдвинутая Байденом кандидатура на пост заместителя госсекретаря.

Ее взгляды на Россию и европейские дела хорошо известны. Однако далеко не все знают о том, какую роль, по мнению Нуланд, США должны играть на Ближнем Востоке. Можно только надеяться, что они изменятся, потому что ранее в статье для Foreign Affairs Нуланд посетовала, что США при Трампе «облегчили жизнь и Путину, и Асаду, нейтрализовав общую угрозу» — террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Liveinternet.ru Террористы

В качестве заместителя Байдена по политическим вопросам Нуланд будет иметь огромное влияние на курс и кадровую политику Государственного департамента. Прогрессивные деятели в Конгрессе и их партнеры в средствах массовой информации, в мире аналитических центров и среди рядовых активистов должны объединить усилия со всё большей группой республиканцев-законодателей, которые всё более решительным образом выступают против вторжения США в другие страны, и дать уверенный отпор ее назначению.