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Россия не забыла «печеньки» Нуланд на Майдане

Политика

События на Украине в 2014 году задели народы многих стран

Россия не забыла «печеньки» Нуланд на Майдане
Виктория Нуланд

Москва, 24 мая 2019, 09:28 — REGNUM  Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию потому, что она была активным участником государственного переворота на Украине в 2014 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Её знаменитые «печеньки» на Майдане стали символом вмешательства США во внутренние дела Украины. Отказ в визе для въезда в Россию — это сигнал о том, что мы не забыли о тех событиях и их кровавых последствиях», — пояснил политолог.

По его словам, события на Украине задели народы многих стран, в частности, Украины, России, Белоруссии и Молдавии. Рано или поздно киевские власти проведут объективное расследование событий на Майдане в 2014 году и найдут и организаторов, и убийц погибших на площади Независимости.

«Отказывая в визе, власти России считают, что необходимо будет дать и правовую оценку действиям представителей властей США, присутствовавших в тот момент в Киеве», — высказал свою точку зрения Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.

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