Одним из своих последних шагов в качестве президента СШАДональд Трамп издал распоряжение о запрете восьми китайских программных приложений, в том числе Alipay — крупнейшего в мире приложения для мобильных платежей, с помощью которого люди в Китае и всё чаще в остальных частях мира проводят всевозможные финансовые операции. Вместе с Alipay запрету также подверглось приложение и WeChat Pay, которое используют для оплаты широкого спектра услуг, от счетов за электроэнергию и покупки еды у уличных торговцев и до шопинга в дорогих бутиках.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Запрет Трампа, введенный 5 января, был мотивирован опасениями о том, что благодаря этим китайским приложениям Пекин сможет получить доступ к конфиденциальным данным американских граждан. Тем не менее становление Китая как гегемона в области финансовых технологий, также известных как «финтех», представляет для США куда более фундаментальную проблему. В Вашингтоне не верят в то, что Коммунистическая партия Китая (КПК) воспользуется своим всё большим влиянием на финансовых рынках для всеобщего блага. Напротив, велика вероятность того, что Пекин будет использовать финансовые технологии для получения преимуществ в мировой торговле, укрепления своей системы наблюдения и создания фундамента для того, чтобы бросить вызов доллару США как мировой резервной валюте, пишут научный сотрудник Гудзоновского института Надия Шадлоу и основатель и генеральный директор Prism Global Management Ричард Канг в статье, вышедшей 13 января в Foreign Affairs.

Троянский конь в смартфоне

Мобильные платежные приложения в Китае зародились как забавный и простой способ отправить родственникам и друзьям подарки в «красном конверте» на Лунный новый год, но они быстро превратились в огромную индустрию. Миллионы китайских потребителей используют цифровые платежные технологии для совершения повседневных финансовых операций. Всё более многочисленный средний класс в КНР перескочил через стадию использования кредитных карт, сразу перейдя к цифровым платежам, объем которых в Китае в настоящее время превышает $42 трлн в год, что почти в 150 раз больше, чем объем транзакций в США в таких приложениях, как PayPal и Venmo.

PYMNTS.com Оплата WeChat Pay

Из-за всё более гигантских масштабов и влиятельности китайских финансово-технических компаний существует риск распространения самой обширной системы наблюдения за людьми в мире. Получаемые в ходе миллиардов цифровых операций побочные данные дополняют те сведения, которые китайские власти получают с помощью системы распознавания лиц, анализа историй поисковых запросов и подключений к социальным сетям. Благодаря этому у КПК появляется возможность узнать, кто, когда и где находился, какие операции производил, куда ездил, какими банковскими счетами пользовался и многое другое.

В совокупности эта информация позволяет китайским властям внимательно отслеживать и контролировать действия конкретных лиц и сообществ, сокращая или закрывая им доступ к банковским счетам, замораживая маршруты поездок и запрещая въезд в определенные места. Так, финансовые власти в Гонконге недавно начали требовать от банков сообщать обо всех транзакциях, чтобы власти могли выявить демократических активистов. Такое развитие событий предрекает недоброе.

Должностные лица за пределами КНР по понятным причинам обеспокоены тем, как китайские власти могут использовать данные об операциях их граждан. Так, к услугам приложения Alipay прибегают жители более чем 110 стран. Член парламента Индии Нарендра Джадхав предупредил в 2018 году, что, если китайские финансово-технические компании получат доступ к финансовым данным миллионов индийских граждан и компаний, это подвергнет Индию «серьезному геополитическомуриску». Подобными же опасениями и было мотивировано январское постановление Трампа о запрете Alipay, WeChat Pay и других китайских программных приложений.

Однако доминирование Китая в финансовых технологиях также обещает подстегнуть экспансионистские амбиции КПК и в другом направлении, подключив другие страны к экономике Китая. Китайские финансово-технические компании действуют как геоэкономический троянский конь. Сначала Alipay и WeChat Pay — компании, составляющие 95% рынка мобильных платежей Китая, — интегрируются в повседневную экономическую жизнь другой страны.

N509FZ Alipay and WeChat в закусочной в Китае

Затем, используя эту финансовую инфраструктуру, они и другие китайские фирмы приобретают лицензии на осуществление цифровой банковской деятельности и быстро расширяются в другие сектора, включая цифровое страхование, потребительское кредитование, денежные переводы и кредитование. Вскоре оказывается, что эти компании настолько прочно укоренились в той или иной стране, что удалить их становится крайне сложно. Например, в начале декабря три из четырех компаний, которые смогли получить лицензии на осуществление цифровой банковской деятельности в Сингапуре, были или напрямую китайскими юрлицами, или получали серьезную поддержку со стороны китайских инвесторов. Всего же за эти лицензии боролась 21 компания. Американских и других западных компаний не было и близко, благодаря чему Китай получил полную свободу действий.

Стремление Китая к гегемонии в сфере финансовых технологий в Азии — шаг к еще более далеко идущей цели: достижению глобального господства своей резервной валюты. Осенью прошлого года аналитики американской финансовой компании Morgan Stanley прогнозировали, что юань может превзойти японскую иену и британский фунт стерлингов и к 2030 году стать третьей по величине резервной валютой в мире, на которую будет приходиться от 5 до 10% мировых валютных резервных активов. Пекин бросает вызов влиянию доллара США по всей Юго-Восточной Азии и в некоторых частях Африки, поскольку он готовится к запуску, вероятно, в следующем году, суверенного цифрового юаня, который упростит транзакции, а также позволит Китаю лучше отслеживать, как используется его валюта.

Юань для всех

Потребители и продавцы по всей Юго-Восточной Азии скоро смогут использовать цифровой юань в Alipay и WeChat Pay. Позже приложения станут выступать в качестве распространителей цифрового юаня, поскольку местные предприятия сочтут более эффективным использовать юань, чем доллар, в сделках с китайскими компаниями. Затем КПК может настаивать на использовании цифрового юаня вместо доллара США более крупными учреждениями и предприятиями, проводящими крупные транзакции, такие как выплата процентов и финансирование цепочек поставок.

Этот сдвиг уже начался — даже до выпуска новой суверенной цифровой валюты Китая. По мере роста двусторонней торговли между Китаем и странами Юго-Восточной Азии в последние десятилетия увеличилась и доля торговли, которая осуществляется в китайских юанях, что сокращает долю доллара США в двусторонней торговле. Дино Джалал, бывший посол Индонезии в США, отметил, что объем двусторонней торговли Индонезии с Китаем в 2019 году составил $79,4 млрд, что в десять раз больше, чем в 2000 году. В связи с этим для индонезийских компаний становится «более привлекательным» использование юаня при работе с китайскими фирмами. Доля юаня в двусторонней торговле между Китаем и Индонезией выросла в четыре раза за последние четыре года.

Scio.gov.cn Порт Нинбо Чжоушань

Страны региона могут вскоре начать увеличивать долю юаня в своих валютных резервах. Пример России может предвещать будущее Юго-Восточной Азии в этом отношении. Россия резко увеличила долю юаня в своих резервах с более чем двух процентов в 2018 году до более 14% в 2019 году. Она также сократила свою долю в долларах США с примерно 30% до примерно 10% за тот же период. Доля доллара в торговых расчетах между Китаем и Россией с 2016 года упала с 90 до 46%.

Цифровой юань Китая может привести к тому, что большинство финансовых операций будет осуществляться не на западных платформах обмена денег, таких как SWIFT — ключевом механизме, поддерживающем доминирование доллара США в мировой торговле. Официальные лица КПК назвали SWIFT средством, с помощью которого США поддерживают «глобальную гегемонию» и получают «огромные прибыли благодаря монопольной платформе». Официальные лица США должны серьезно отнестись к действиям Китая в этой области. Макс Левчин, соучредитель PayPal, считает, что, если Соединенные Штаты не объединятся и не сделают цифровую версию доллара более доступной, есть риск «позволить Китаю стать источником цифровой резервной валюты мира». Соединенные Штаты потеряют рычаги воздействия и влияния на многие страны, если они будут всё чаще отдавать предпочтение юаню, а не доллару.

Читайте также: Есть ли у доллара США будущее? — Foreign Affairs

Необходимо предоставить альтернативу

Соединенные Штаты должны серьезно отнестись к предложению другим странам альтернатив китайским финансово-техническим компаниям, используя возможности американских технологических компаний. И всё же эти фирмы не спешат вступать во всё более острую конкуренцию с Китаем. Как Alibaba, так Tencent инвестировали в каждого из 13 технологических единорогов — стартапов стоимостью $1 млрд и более — в Юго-Восточной Азии. Facebook и PayPal, напротив, инвестировали в своего первого финтех-игрока в Юго-Восточной Азии, Gojek, только в марте прошлого года. Американские компании, такие как Facebook, Google и PayPal, не должны выходить за рамки наиболее значительных развивающихся рынков мира, которые в основном находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем временем правительству США необходимо найти способы побудить своих технологических гигантов к сотрудничеству с некитайскими финансово-техническими компаниями по всему миру. Это также должно стимулировать ведущих венчурных капиталистов США к инвестированию в соответствии с национальными интересами, как это делает Китай. В конце концов, США должны помочь дать странам альтернативу технологическому подчинению Китаю.

Own work Оплата PayPal

Популярные и удобные цифровые коммерческие платежные системы, которые китайские потребители используют каждый день, являются важной частью стремящегося к развитию технологий автократического полицейского государства, которое в США принято называть «Операционной системой Китая». С помощью финансовых технологий Китай намерен заявить о себе еще больше в мировой экономике и получить больший контроль над мировой финансовой системой. У Соединенных Штатов еще есть время одержать победу в этом соревновании, но бездействие в ближайшее время вынудит их вести тяжелую игру в догонялки.

Читайте также: Foreign Affairs: пришло время США отказаться от гегемонии своего доллара