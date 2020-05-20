20 мая 2020 | Время чтения 12 мин

Безусловно, Соединенные Штаты должны серьезно относиться к Китаю как к внушительному экономическому конкуренту. Но когда речь идет о лидирующей роли доллара, основной риск связан не с Пекином, а с самим Вашингтоном. Экономика США должна внушать доверие всему миру, и Белый дом должен обеспечить этот ее статус. В противном случае нынешнее положение американской валюты может со временем оказаться в опасности.

Максим Исаев, , 12:34 — REGNUM В конце марта, когда произошло обрушение мировых финансовых рынков на фоне хаоса, вызванного пандемией нового коронавируса, международные инвесторы сразу же стали скупать американский доллар, полагаясь на его надежность так же, как это было во время финансового кризиса 2008 года. В результате Федеральному резерву США пришлось удовлетворять огромный спрос в американской валюте центральных банков других стран. Иными словами, спустя семьдесят пять лет после окончания Второй мировой войны доллар США по-прежнему играет ключевую роль в мире, пишет бывший министр финансов США Генри Полсон в статье, опубликованной 19 мая электронной версией журнала Foreign Affairs.

Доллар © ИА REGNUM

Такое непреходящее доминирование американской валюты примечательно, особенно с учетом роста развивающихся рынков и относительного спада экономики США, на долю которой в 1960 году приходилось 40% мирового ВВП, а сегодня лишь 25%. Испытанием для этой роли доллара станет то, сможет ли Вашингтон выдержать в условиях пандемии и выйти из кризиса оснащенным таким экономическим курсом, благодаря которому США смогут со временем справиться с проблемой национального долга и обуздать структурный дефицит бюджета.

Высокий статус доллара — это не мелочь. Благодаря роли доллара как основной мировой резервной валюты США могут платить более низкие, чем другие страны, ставки по долларовым активам. Не менее важно то, что такой статус американской валюты позволяет стране выдерживать большие торговые дефициты, снижает валютный риск и делает американские финансовые рынки более ликвидными. Наконец, он благоприятствует банкам США, которые имеют более широкий доступ к долларовому финансированию.

Федеральная резервная система США

Сохранение за американской валютой этого статуса на протяжении столь длительного времени — историческая аномалия, особенно в контексте усиления Китая. На сегодняшний день наибольший потенциал того, чтобы стать конкурентом доллара, есть у китайского юаня. Расширению роли китайской валюты способствуют объемы экономики КНР, перспективы ее будущего роста, интеграция в мировую экономику и активные меры по приданию юаню международного статуса. Но сами по себе эти меры недостаточны. И широко разрекламированные успехи Китая в области финансовых технологий, включая быстрое развертывание систем мобильных платежей и недавний пилотный проект Народного банка Китая по тестированию цифрового юаня, не изменят этого. Цифровая валюта, поддерживаемая Центральным банком, не сможет изменить фундаментальную природу юаня.

Пекину еще предстоит преодолеть серьезные препятствия, прежде чем юань действительно сможет стать основной мировой резервной валютой. Ему придется принять целый ряд преобразовательных мер, в том числе добиться большего прогресса в переходе к рыночной экономике, усовершенствовать корпоративное управление и разработать эффективные, хорошо регулируемые финансовые рынки, которые бы заслужили уважение международных инвесторов, с тем чтобы Пекин мог устранить контроль над капиталом и превратить юань в рыночную валюту.

Вашингтон должен четко понимать, что на самом деле поставлено на карту в конкуренции с Китаем. США должны сохранять лидирующие позиции в области финансовых и технологических инноваций. При этом нет необходимости преувеличивать влияние китайской цифровой резервной валюты на американский доллар. Прежде всего, США должны сохранить условия, которые изначально и обеспечили американской валюте главенствующую роль: динамичная экономика, основанная на разумной макроэкономической и фискальной стратегии, прозрачная, открытая политическая система и экономическое, политическое лидерство в сфере безопасности за рубежом. Короче говоря, сохранение статуса доллара не будет определяться тем, что происходит в Китае. Напротив, оно будет зависеть почти полностью от способности Вашингтона преобразовать свою экономику после пандемии таким образом, чтобы она по-прежнему была образцом успеха.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Состязание с КНР в области финансовых технологий

Многие, кто возвращается из Китая, с удивлением отмечают, насколько безналичной стала эта страна. Все, начиная от покупки закусок в магазине на углу и заканчивая раздачей денег нищим, все теперь осуществляется через смартфоны и QR-коды (сканируемые штрихкоды квадратной формы). Банкоматы — это наследие прошлого. Китайские компании становятся все более конкурентоспособными в сфере финансовых технологий, а китайские потребители — их крупнейшие пользователи.

Ссылаясь на эти факты, некоторые эксперты регулярно заявляют о том, что доминирование китайских финансовых технологий может вскоре поставить под угрозу глобальный статус доллара. Тем не менее особо волноваться по этому поводу не стоит. Кроме того, непонятно, можно ли говорить об отставании США от КНР в этой области. Китай не пионер в области финансовых технологий. Напротив, его успех обусловлен тем, что он стал активнее внедрять и распространять эту технологию. Китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent стали лидерами в создании услуг, благодаря которым цифровые транзакции стали намного более эффективными, в то же время охватывая большой рынок таких клиентов, у которых нет счета в банке, особенно в сельских районах Китая. Рост числа таких услуг был феноменальным. Например, в 2018 году объем мобильных платежей в Китае составил $41,5 трлн.

Этот успех был возможен главным образом потому, что существующая финансовая инфраструктура Китая устарела, а его государственная банковская система неэффективна. Не менее важно то, что кредитные карты так и не получили распространение в КНР, поэтому, когда смартфоны благодаря своей дешевизне появились почти у каждого, появился смысл одним прыжком перейти из денежной экономики прямо к мобильному банкингу.

Более того, каким бы «безналичным» ни стал Китай, многие граждане США также с трудом смогли бы вспомнить, когда они в последний раз использовали наличные деньги для чего-либо, кроме мелкой покупки. Они могут мгновенно и без проблем перевести деньги с одного банковского счета на другой. Мобильные платежные сервисы, такие как Venmo и Apple Pay, работают так же хорошо, как Alipay и WeChat. Но в целом граждане США по-прежнему предпочитают кредитные карты, потому что пользоваться ими так же удобно, как и телефоном, а существующая финансовая инфраструктура безопасна, надежна и заслуживает доверия.

Китайские технологические компании стали активнее внедрять инновации, чтобы удовлетворить потребительский спрос и компенсировать неадекватность финансовой инфраструктуры страны. Более того, они начали внедрять эти технологии на развивающихся рынках, чья зарождающаяся экономика поощряла немедленное признание смартфонов и, таким образом, открывала огромные возможности для китайских компаний получить долю рынка.

Производство электроники в Китае Dererasyfa.gq

Форма против функции

Хотя Центральный банк Китая может запустить цифровую валюту уже в этом году, заголовки преувеличивают, насколько она будет трансформационной. Те, кто беспокоятся о том, что такое развитие событий может ознаменовать конец первенства доллара США, неправильно понимают, что, хотя форма денег может меняться, их природа остается прежней.

Цифровой юань по-прежнему будет китайским юанем. Никто не изобретает деньги заново. Сама форма того, что используется для транзакций, может отличаться, но перспектива превращения юаня в резервную валюту зависят от того же набора факторов, которые применяются к эмитенту этой валюты. И хотя правительство Китая поощряет использование юаня для расчетов по торговым операциям в рамках усилий по интернационализации своей валюты, нефть и другие основные товары по-прежнему оцениваются в долларах США.

Вряд ли можно сказать, что привилегированный статус американского доллара как резервной валюты был неизбежен. Ведущую роль американская валюта начала играть только благодаря сочетанию исторических событий, сложившихся после Второй мировой войны геополитических условий, политики Федерального резерва и огромных размеров и динамизма экономики США. Сегодня «естественная монополия» доллара может показаться неотъемлемой частью международной системы, но в течение первой половины двадцатого века американский доллар и британский фунт стерлингов по существу шли ноздря в ноздрю в гонке за статус резервных валют.

Со временем в международной валютной системе могут вновь появиться две и более мировые резервные валюты. Основным претендентом на то, чтобы занять место рядом с долларом, является юань, который уже входит в число резервных валют наряду с иеной, евро и фунтом. И если не произойдет крупной катастрофы, уже в обозримом будущем китайская экономика может стать крупнейшей в мире. Кроме того, она будет первой экономикой, оправившейся от кризиса COVID-19.

Тем не менее то, что юань может присоединиться к доллару США в качестве основной резервной валюты, еще не предрешено. Чтобы получить такой статус, Китаю необходимо реформировать свою экономику и развивать рынки капитала, что будет сопряжено с большими сложностями и непростыми внутриполитическими соображениями. Недавние амбиции Китая, которые требовали аналогичных преобразований, например, превращение Шанхая в полноценный глобальный финансовый центр к 2020 году, до сих пор откладывались: финансовый центр просто нежизнеспособен, когда существует контроль за движением капитала, а курс валюты не определяется рынком. То же самое относится к перспективам юаня как основной резервной валюты.

Хотя поддерживаемая Пекином цифровая валюта сама по себе вряд ли подорвет превосходство доллара, она, безусловно, может способствовать усилиям Китая по приданию юаню международного статуса. В странах с нестабильной валютой, таких как Венесуэла, цифровой юань выступает в качестве привлекательной альтернативы местной валюте. Китайские фирмы, такие как Tencent, которые уже имеют значительное присутствие в развивающихся странах Африки и Латинской Америки, могут расширить свое присутствие там, благодаря чему будущий цифровой юань сможет получить долю на их рынках. Это может помочь повысить глобальный статус юаня и стать частью более широкой стратегии по проецированию экономического и политического влияния Китая за рубежом.

Китайский юань PublicDomainPictures

Способствуя инновациям в США

В настоящее время США следует меньше беспокоиться о том, что доллар может потерять статус глобальной резервной валюты, и озаботиться способностью своего частного сектора внедрять новые финансовые технологии. Цифровую валюту придумали не в КНР, и внедрять ее могут не только центральные банки, финансовые инновации в цифровых валютах и мобильных платежах происходят и в частном секторе США

В то же время эти новые технологии сопряжены с рисками. Без обеспечения надежной конфиденциальности данных широкое внедрение этих технологий будет затруднено. Кроме того, эти новые технологии могут способствовать отмыванию денег и другой незаконной финансовой деятельности, что является обоснованным поводом для беспокойства.

Кремниевая долина и Уолл-стрит давно лидируют во внедрении финансовых инноваций, новых цифровых платформ для транзакций и новых форм денег. Если плоды этих нововведений будут реализованы, американские компании смогут создать лучшую, самую надежную и безопасную цифровую валюту в мире с надежным контролем над незаконным финансированием. В результате повышение эффективности и снижение операционных издержек принесут ощутимую пользу потребителям.

Таким образом, политикам необходимо найти тщательный баланс между снижением рисков, связанных с этими новыми технологиями, и поддержкой способности частных компаний США внедрять инновации. Опасность заключается в том, что чрезмерно усердные регулирующие органы США могут высоко поднять планку доступа для американских компаний к обслуживанию тех, кто предпочитает цифровое финансирование обычным банковским услугам в США, а также клиентов по всему миру, у кого нет счетов в банках. По данным Всемирного банка, число таких клиентов может достигать двух миллионов человек, основная масса которых проживает в развивающихся странах с более слабыми финансовыми рынками и нестабильной валютой.

Первенство доллара начинается в самих США

Безусловно, Соединенные Штаты должны серьезно относиться к Китаю как к внушительному экономическому конкуренту. Но когда речь идет о лидирующей роли доллара, основной риск связан не с Пекином, а с самим Вашингтоном. Экономика США должна внушать доверие всему миру, и Белый дом должен обеспечить этот ее статус. В противном случае нынешнее положение американской валюты может со временем оказаться в опасности.

Статус доллара является показателем фундаментальной надежности американской политической и экономической системы. Чтобы сохранить позиции доллара, экономика США должна оставаться образцом успеха и примером для подражания. Для этого, в свою очередь, необходима политическая система, способствующая процветанию большего количества граждан США и сохранению финансового здоровья страны. История не знает ни одной страны, которая оставалась бы на вершине без фискальной осторожности в долгосрочной перспективе. Политическая система США должна уметь реагировать на современные экономические вызовы.

Конгресс США Whitehouse.gov

Выбор экономической политики США за рубежом также имеет немалое значение, поскольку он влияет на доверие к США и в значительной степени определяет их способность направлять ход глобальных процессов. Для сохранения своего лидерства США должны выступить с инициативой по корректировке и обновлению глобальных правил и норм, которые регулируют торговлю, инвестиции и конкуренцию в области технологий, с учетом реалий XXI века.

Вашингтон также должен помнить, что односторонние санкции, ставшие возможными благодаря превосходству доллара, не бесплатны. Превращение доллара в оружие может привести к тому, что как союзники, так и противники в США начнут создавать альтернативные резервные валюты и, возможно, даже объединят свои силы в этом деле. Именно поэтому Европейский союз настаивает на дальнейшем продвижении евро в международных сделках.

Точно так же, станет ли юань наряду с долларом основной резервной валютой, будет полностью зависеть от того, какие изменения произойдут в экономике Китае. Тем не менее если Пекин успешно проведет необходимые реформы, он создаст экономику, которая будет более привлекательной для экспорта товаров и услуг США и обеспечит более равные условия для американских компаний, работающих в Китае. Такие изменения пойдут на пользу и США.

Ценность национальной валюты для ее владельцев является в конечном счете отражением экономических и политических основ страны. Важным испытанием станет то, какими США выйдут из вызванного пандемией коронавируса кризиса. Прежде всего, руководство страны должно развивать макроэкономическую политику, которая обеспечит сдерживание государственного долга и траектории структурного бюджетного дефицита. Оно не должно подрывать основы, которые обеспечили ему экономическую мощь, ставшую возможной благодаря инновациям и эффективному государственному управлению. Если Вашингтон будет придерживаться этого курса, есть все основания и впредь полагаться на доллар.