Ирония судьбы, но в этих действиях демократы будут пользоваться творческим наследием республиканца Трампа. 12 сентября 2018 года Дональд Фредович подписал Распоряжение №13848 (Executive Order) «Введение определенных санкций в случае иностранного вмешательства в выборы в США». Президентский гнев был направлен против «способности лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в Соединенных Штатах, в том числе с помощью несанкционированного доступа к избирательной и предвыборной инфраструктуре или скрытого распространения пропаганды и дезинформации». По идее Распоряжения после выборов должны были составляться списки таких лиц — и поехало: «Раздел 2 (а). Вся собственность и интересы в собственности, которая находится в Соединенных Штатах, которая в дальнейшем переходит в Соединенные Штаты или которая в дальнейшем переходит во владение или контроль любого американского лица из следующих лиц, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, вывезены, выведены или иным образом обработаны».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

То есть речь идет не только об ограничении неугодным лицам-иностранцам доступа к их американской собственности, но и, похоже, об отрешении их от этой собственности, «которая в дальнейшем переходит в Соединенные Штаты».

И испытать действие этого Трамп-наследия демократы решили на украинском поле, там, где «не страшно» и «не жалко». 11 января американское посольство в Киеве с наслаждением объявило о введении санкций «против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем». Под раздачу попало в первую очередь окружение Деркача:

Константин Кулик , «бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, вступил в союз с Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции»;

Александр Онищенко , «скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в США»;

Андрей Телиженко , «бывший украинский дипломат низкого уровня, организовывал встречи Деркача с американцами, чтобы способствовать распространению ложных заявлений о коррупции в Украине»;

Александр Дубинский, «который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, вместе с Деркачем участвовал в пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить США» .

Petro Zhuravel Андрей Деркач

Кроме того, американское Казначейство наложило санкции на «аппарат Деркача» из трех человек (Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук,Антон Симоненко) и на четыре объекта: сайт НАБУЛИКС, сайт BEGEMOT MEDIA, ИА ОНЛИ НЬЮЗ и телеканал ЭРА МЕДИА. Последнее с явным опозданием, поскольку с июля 2020 года ЭРА прекратила вещание.

Обращают на себя внимание два момента:

Санкции мотивируются проведением «скоординированного распространения и пропаганды мошеннических и необоснованных обвинений в отношении политического кандидата в США». Хотя «мошенничество» (злоупотребление доверием) — это уголовное преступление, а преступником кого-либо может назвать только суд. Никаких судебных заседаний по поводу выстрелов «пушки Деркача» проведено не было;

В самой фабуле Распоряжения 13 848 суды даже не предусмотрены. Это известные со времен Древнего Рима «проскрипции», сиречь, когда победители составляют списки лиц, предназначенных репрессиям.

В стиле «проскрипций» предполагается и будущее американского информационного поля. Иначе зачем бы в официальном документе, размещенном на правительственном портале, «министерство финансов поощряет американский народ разумно подтверждать информацию, полученную через социальные сети, путем обращения к нескольким надежным источникам новостей и информации, особенно когда источник или подозреваемый источник информации находится за пределами Соединенных Штатов»? Ведь если говорить простым языком, это прямой призыв: «Стучите, граждане, стучите!» А до кого не дойдет прямой призыв — тому намек министра финансов Стивена Т. Мнучина: «Соединенные Штаты будут продолжать агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и процессов». Слышите? Агрессивно…

Treasury.gov Стивен Мнучин

И это касается не только США. С особым отвращением читаются комментарии украинских граждан, детей «революции достоинства», под заявлением посольства США. Сотни украинских граждан радуются и благодарят США за введение санкций против других украинцев. А как там насчет «суверенности»?

А что же до Андрея Деркача и его команды… Да, они поставили «не на ту лошадку» и проиграли. Трамп вяло и беззубо распорядился их материалами. Но всё равно респект: стрелять из «пушки"надо именно так — чтобы нервно реагировало даже американское Казначейство.