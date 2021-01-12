Распоряжением главы российского правительства Михаила Мишустина самарскому заводу — АО «Авиакор — авиационный завод» выделена субсидия почти на 600 млн рублей. Этими деньгами предприятие, которое показывает убытки не первый год, должно будет погасить долги. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежит фирма, получившая столь щедрый транш из федерального бюджета «для недопущения банкротства».

aviacor.ru АО «Авиакор — авиационный завод»

Распоряжение правительства

Распоряжением за номером 3609-р, которое было обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации 28 декабря 2020 года, АО «Авиакор — авиационный завод» для недопущения банкротства получило субсидию в размере 591 619 000 рублей из средств, предусмотренных в рамках подпрограммы «Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса» госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Деньги должны быть потрачены на погашение денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Минпромторгу России этим документом, подписанным главой правительства Михаилом Мишустиным, поручено предоставить субсидию «в соответствии с заключаемым в установленном порядке договором».

О заводе, получившем субсидию правительства

АО «Авиакор — авиационный завод», фигурирующее в распоряжении, прописано в Самаре.

aviacor.ru В цехе завода Авиакор

По данным официального сайта компании, предприятие ведёт cвою историю с января 1930 года и было основано в Воронеже. В 1941 году его эвакуировали в Самарскую область. Уточняется, что за время существования завод выпустил более 22,5 тыс. самолётов разных модификаций. В качестве текущей деятельности указаны капремонт самолётов Ту-154, техническое обслуживание Ту-154, Ан-140, Ан-74, а также поставка компонентов.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено 31 декабря 1996 года (работало как дочернее предприятие ОАО «Международная авиационная корпорация»). Его уставный капитал превышает 1 млрд рублей. Управляет активом ООО «Авиакор — Самарский авиационный завод». Последнее создано в августе 2004 года в Самаре для производства самолётов и вертолётов. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Алексей Гусев, владельцы — АО «Авиакор — авиационный завод» с долей 99,9% и АО «Монолит» из Москвы.

Из отчёта АО «Авиакор — авиационный завод» за 2019 год следует, что предприятие более 96% товарной продукции поставляет в рамках гособоронзаказа, а последние годы его функционирование «сопровождается относительно низким уровнем производства». По данным из отчёта, на 31 декабря 2019 года чистые активы АО были отрицательными и составили — 460 352 000 рублей.

Aviacor.ru В цехе завода Авиакор

«Уменьшение величины чистых активов по состоянию на 31.12.2019 года по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018 года обусловлено получением отрицательного совокупного финансового результата в 2019 году в размере 276 340 тыс. рублей, сложившегося с учётом результата дооценки основных средств в размере 127 791 тыс. рублей и получением обществом убытка за 2019 год в размере 404 131 тыс. рублей», — отмечается в отчёте.

Помимо этого, на конец 2019 года у завода имелся остаток невозвращённого аванса Минобороны РФ «по невыполненному контракту в размере 1 044 905 тыс. рублей, который может быть классифицирован как просроченная задолженность». Он признан решением суда по делу № А40−22 032/2018. В целом «величина просроченной кредиторской задолженности АО «Авиакор — авиационный завод» по иным основаниям и перед иными кредиторами по состоянию на 31.12.2019 года. составляет 902 688 тыс. рублей».

В 2017 году банкротный иск к предприятию подавало АО «Предприятие тепловых сетей», но позднее отозвало претензии.

О бенефициарах самарского предприятия

По данным на 30 сентября 2020 года, владельцем 71,56% акций авиакомпании является московское ООО «Авиаресурс Холдинг». Создана данная компания в декабре 1999 года для предоставления финансовых услуг. Уставный капитал актива — 700 млн рублей. Директор — Валерий Борисов.

Участниками общества в ЕГРЮЛ числятся — ООО «Генерация» и две кипрские фирмы — «Фокер девелопментс лимитед» и «Базовый элемент лимитед». Последнюю ранее связывали с миллиардером ОлегомДерипаской.

World Economic Forum Олег Дерипаска

Примечательно: «Базовый элемент лимитед», помимо самарского актива, было соучредителем АО «Сибирская инвестиционная компания» в Хакасии, в числе соучредителей которой также присутствовал и Олег Дерипаска.

ООО «Генерация» — основной владелец ООО «Авиаресурс Холдинг» — было создано в сентябре 2012 года для капиталовложений. Прописана компания с уставным капиталом 5 млн рублей в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Владельцы фирмы — Виктор Константинов, Александр Трифонов, Екатерина Медведева, Надежда Чигиляева, Евгений Манахов, а директор — Валентина Трошина. Состав собственников компании сменился целиком в 2018 году. Большинство из перечисленных лиц никаких других активов не имеют.

Что интересно, в Усть-Лабинском районе у миллиардера Дерипаски довольно обширные бизнес-интересы, а с «Авиаресурс Холдинг» в одном здании базируется фирма Дерипаски — ООО «Эрида» (вложения в ценные бумаги). Неизвестно только, в одном ли помещении они «прописаны», так как у «Авиаресурс Холдинга» номер офиса в выписке ЕГРЮЛ не указан. Прослеживаются связи с фигурантом списка Forbes и через одного члена совета директоров АО «Авиакор — авиационный завод». На конец 2019 года в состав совета входила Мария Обухова — замгендиректора по корпоративным финансам и казначейству ООО «Русские машины». Последнее — холдинг, который также связывали с Дерипаской.

Юридически же связей бенефициаров авиазавода из Самары с миллиардером нет.

Ещё в апреле 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски изучает возможность выхода из ОАО «Авиакор — авиационный завод». Тогда же предприятие оценивали в 7−9 млрд рублей, но эксперты отмечали, что из-за хронической убыточности продать его будет затруднительно.