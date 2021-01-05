



Иван Шилов ИА REGNUM

Епископ Казимир Великоселец, которого папа Римский Франциск назначил апостольским администратором Минско-Могилевской архиепископии, прибыл в Минск после того, как понтифик удовлетворил прошение об отставке занимавшего столичную кафедру архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Таковы промежуточные итоги церковно-политической интриги, которая началась после переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии на выборах 9 августа прошлого года. Сразу после этого в республике начались массовые протесты, в которых приняли участие некоторые православные и католики. А 31 августа белорусские пограничники не пустили возвращавшегося в Минск из Польши архиепископа. Спустя день Лукашенко пояснил, что проблема в следующем: Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где получил определенные задачи.

ИА REGNUM всё это время внимательно отслеживало кризисную ситуацию, которая затрагивала как Католическую церковь в Белоруссии, так и Ватикан с официальным Минском. 4 сентября мы сделали свой прогноз: «С учетом того, что, как говорил сам Кондрусевич, через четыре месяца в связи с достижением 75-летия он будет должен написать папе Римскому прошение об отставке, удовлетворение заявления и назначение нового главы белорусских католиков видится оптимальным решением. Конечно, при условии, что архиепископу дадут возможность вернуться в Минск на свою кафедру до того». Так оно и вышло. После встречи в декабре специального представителя папы Римского, апостольского нунция в Великобритании архиепископа Клаудио Гуджеротти с президентом, который передал Лукашенко письмо от понтифика «мелким шрифтом на двух листах», 24 декабря в канун Рождества Христова белорусские власти разрешили Кондрусевичу прибыть в Минск.

(сс) Redaktor01 Remik Kubicki Тадеуш Кондрусевич

3 января 2021 года, когда архиепископ праздновал свой юбилей, Зал Печати Святого престола объявил: «Святейший отец принял отказ от пастырского руководства, предоставленный Его Высокопреосвященством архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским, в соответствии с каноном 401 § 1 Кодекса канонического права, и одновременно назначил апостольским администратором Sede vacante на упомянутую митрополичью кафедру епископа Казимира Великосельца, титулярного епископа Бланды и епископа Пинской епархии». Статус нового главы столичной архиепархии подразумевает принятие Ватиканом временного решения, хотя бывали случаи, когда апостольские администраторы правили долгие годы. Интересен при этом выбор конкретной фигуры. Великоселец на несколько месяцев старше Кондрусевича. Как считает польский портал Belsat, «несомненно, симпатии епископа скорее антисоветские, то есть с культурно-исторической точки зрения чужие Лукашенко».

Однако есть нюансы, которые картину представляют в ином свете. Кондрусевич способствовал изданию богослужебных книг на белорусском языке, что позволило Церкви полностью перейти на белорусский язык. И это не нравилось белорусским полякам, в чьих приходах на службе и в проповедях вместо польского звучал белорусский язык. «Несмотря на то, что Великоселец родился в Беларуси и провел здесь почти всю жизнь, публично он выступает на русском языке с польским акцентом, — отмечает портал UDF.BY. — Для руководства Католической церкви в Беларуси это довольно необычно, коллеги Великосельца выступают на белорусском. При этом епископ критически относится к происходящему на Западе, где, по его мнению, падает популярность веры, наблюдается деморализация семьи и общества. В одном из интервью он выразил разочарование тем, «что делается» в Европе, и заявил о «несчастных движениях, лесбиянках, геях».

(сс) Berarussian Catholic Church Епископ Казимир Великоселец

Русскоязычный католицизм, лояльный Ватикану и с настороженностью относящийся к Западу — это, вероятно, то, в чём заинтересован сегодня Лукашенко. Потому что белоруссизация католиков подталкивает их к оппозиции президенту. Как указывает профессор Григорий Йоффе в статье для The Jamestown Foundation, «католики играли непомерную роль в Белорусском народном фронте, основатель которого Зенон Позняк является ярым приверженцем этой веры… Нетрудно установить главный фактор, стоящий за более сильной склонностью католиков к поддержке белорусского национального дела. В сегодняшних условиях укрепления белорусской идентичности можно добиться только дистанцированием от России и русских». Однако это означает не просто рост антироссийских настроений, но и вероятность перехвата белорусских католиков соседней Польшей, что будет вызывать негативную реакцию как Минска, так и Москвы. Вряд ли в подобном заинтересован Святой престол.

Когда протесты в Белоруссии по итогам президентских выборов только начинали разгораться, ватиканские издания опасались возникновения хаоса в республике. «Вышедшая из-под контроля страна способна дестабилизировать как восточные границы ЕС, так и западные регионы России, — писала газета L'Osservatore Romano. — Это драматический сценарий с тяжелыми социально-экономическими последствиями, которого нужно избежать в общих интересах». Ватикан видит Белоруссию местом, где соединяются Восток и Запад, Россия и Европа. Именно такой курс пытался проводить всё это время Лукашенко. К тому же мирная православно-католическая Белоруссия, президент которой испытывает большие симпатии к папе Франциску, выгодно отличается от Польши, где среди консервативных правых и католических кругов существует серьезная оппозиция аргентинскому понтифику. Отсюда, хотя не только по этим причинам, конечно, движение Святого престола навстречу Лукашенко.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Ватикан играет с ним в поддавки, предлагая свои возможности. Это должно стимулировать президента развивать Католическую церковь в Белоруссии, помочь ей укрепиться и нарастить мускулы. Работа идет на уровне личных контактов. Но есть также другое. Как подчеркнул в прощальном слове архиепископ Кондрусевич, «Костел должен жить. Люди меняются, а Костел остается». Этим и руководствуется Святой престол.