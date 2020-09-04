4 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Не исключено, что Святой престол пойдет по пути, который уже прошла Русская православная церковь в отношении Белорусского экзархата Московского патриархата, приняв решение о замене его главы. С учетом того, что, как говорил сам Кондрусевич, через четыре месяца в связи с достижением 75-летия он будет должен написать папе Римскому прошение об отставке, удовлетворение заявления и назначение нового главы белорусских католиков видится оптимальным решением.

Станислав Стремидловский, , 12:22 — REGNUM Председатель Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который в настоящее время находится в одном из приходов под Белостоком, в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что ожидает своего возвращения в Минск и не думает, будто «это займет годы». Вместе с тем, он напомнил, что через четыре месяца в связи с достижением 75-летия будет должен «написать папе Римскому прошение об отставке, так что я шучу, что белорусские власти меня уже отправили на пенсию».

Александр Лукашенко Сайт президента Белоруссии

Действительно, уже вскоре минская кафедра, которую с 21 сентября 2007 года занимает Кондрусевич, может стать вакантной, если папа Римский Франциск удовлетворит заявление монсеньора. Часто бывает так, что понтифик просит епископа остаться еще на какое-то время, например, сравнительно недавно такое решение было принято в отношении архиепископа Вены Кристофа Шенборна. Но в случае с Кондрусевичем есть отягчающие обстоятельства. Напомним, что в конце августа он выехал из Белоруссии в Польшу. Обратно должен был вернуться 31 августа, однако его не впустили на территорию республики белорусские пограничники, хотя и дали пересечь границу двум спутникам архиепископа. Учитывая, что монсеньор является гражданином Белоруссии, такой отказ вызывал множество вопросов и выглядел неправовым решением. С разъяснением спустя день выступил сам белорусский президент Александр Лукашенко, что тоже является интригующим.

Он пояснил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где получил определенные задачи. «А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — отметил в этой связи Лукашенко. — Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму — это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем. Никакого наката государства на католическую, православную Церковь, мусульман, иудеев — кто бы здесь ни был — мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость — конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться».

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич Цитата из видео на YouTube

Минский архиепископ отрицает свою вовлеченность в политику. Кто больше прав, он или белорусский президент — вопрос интерпретаций. Но в любом случае понятно, что в этой сложной ситуации сторонам нужно найти какой-то компромисс, который позволит им сохранить лицо. Отказ впустить Кондрусевича в Белоруссию вызвал резкую и даже в чем-то радикальную реакцию белорусских католиков. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий в интервью порталу Catholic. by заявил, что «на Католическую церковь в Белоруссии пробуют оказывать давление, а значит, происходит преследование Церкви, хоть про это никто открыто не говорит». Также «солидарность всего европейского епископата с Кондрусевичем и Церковью в Белоруссии в это тяжелое время» выразил президиум Совета епископских конференций Европы (CCEE). Сочувствие минскому архиепископу и желание видеть его в республике прозвучало в частном порядке от многих белорусских православных, включая статусных священников.

Однако нельзя не сказать, что эти реакции во многом носили ярко выраженный эмоциональный характер, а эмоции — плохой помощник на переговорах. Что касается Святого престола, то он пока хранит молчание. По словам Кондрусевича, он поставил в известность о ситуации нового апостольского нунция в Белоруссии архиепископа Анте Йозич, которого назначили 21 мая 2020 года, но из-за карантина остающегося в Хорватии. Что, как сообщил американскому порталу Catholic News Service источник в нунциатуре в Минске, «исключает любое официальное заявление о тяжелом положении архиепископа Кондрусевича. Мы не обязательно ожидаем, что Ватикан что-то скажет, но мы ожидаем, что он что-то сделает. Пока еще ничего не ясно, мы ждем, что произойдет. Но мы очевидно надеемся, что архиепископ скоро вернется в свою епархию». Из чего следует, что Святой престол намерен решить проблему в свойственном ему духе — на уровне личных контактов с Минском и без огласки каких-либо подробностей и деталей, не вынося их на публику.

Площадь Святого Петра. Ватикан

Трудно сказать, как сейчас в Ватикане оценивают отношения с Белоруссией, но еще несколько лет назад они были хорошими. В марте 2015 года государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин провел несколько дней в Белоруссии. Он встретился с руководством республики, католическими и православными владыками, местной христианской молодежью. Госсекретарь назвал республику «примером сосуществования разных культурных традиций» и отметил, что Ватикан всегда будет поддерживать такую роль Белоруссии. Святой престол также обозначил, что готов к заключению с Минском соглашений по отдельным направлениям. Это не совсем конкордат, на который рассчитывали и рассчитывают белорусские католики, но тоже кое-что. Да и в целом за 30 лет независимости католическая Белоруссия прошла большой путь. Если в 1990-х годах в ней было около 110 католических приходов и около 60 священников, то сегодня уже 466 приходов, где служат 473 священника. При этом растет число непосредственно белорусских иерархов.

Рушить позитивную динамику не в интересах Ватикана. Стоит ли мессы в Минске в таком случае один конкретный человек? Не исключено, что Святой престол пойдет по пути, который уже прошла Русская православная церковь в отношении Белорусского экзархата Московского патриархата, приняв решение о замене его главы. Прежний минский митрополит Павел уступил место епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину. В воскресенье, 6 сентября, Вениамина в российской столице патриарх Московский и всея Руси должен возвести в сан митрополита. С учетом того, что, как говорил сам Кондрусевич, через четыре месяца в связи с достижением 75-летия он будет должен написать папе Римскому прошение об отставке, удовлетворение заявления и назначение нового главы белорусских католиков видится оптимальным решением. Конечно, при условии, что архиепископу дадут возможность вернуться в Минск на свою кафедру до того.