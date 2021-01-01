В Ингушетии 2020 год проходил под знаком двух знаменательных событий — 75-летия Великой Победы и 250-летия присоединения к России. В республике были запланированы масштабные мероприятия, однако из-за непредвиденной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, планы на их проведение были значительно скорректированы.

Ингушетия

Из-за ограничений, введенных режимом повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, были значительно сокращены мероприятия по празднованию Дня Победы — не было традиционного шествия «Бессмертного полка» на 9 мая и торжественного общенародного чествования ветеранов, а юбилейные торжества по случаю единения с Россией были перенесены с апреля на октябрь.

Тем не менее с соблюдением мер безопасности празднование всё же состоялось: жители региона и гости республики увидели яркое мероприятие, которое открывала знаменитая пилотажная группа «Стрижи», было подготовлено театрализованное представление, рассказывающее об историческом 250-летнем пути ингушского народа в составе России.

Ingushetia.ru Ингушетия отметила 250-летие единения с Россией

В борьбе с коронавирусом

Ингушетия, так же как ее соседи по Северо-Кавказскому федеральному округу, встретила пандемию коронавируса позже, чем другие субъекты России. В то время как многие регионы уже столкнулись со стремительным ростом числа подтвержденных носителей инфекции, в регионах СКФО всё было еще благополучно. Первый пациент с подозрением на коронавирус был выявлен в республике лишь 30 марта.

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После того как число заразившихся стало стремительно увеличиваться, а количество случаев летального исхода оказалось самым большим в СКФО, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил помощи у федерального центра. Прибывшая из Москвы бригада специалистов провела консультации и оказала методическую помощь в лечении пациентов с ковидом. Ситуацию удалось стабилизировать.

В настоящее время Ингушетия находится на третьем месте в СКФО по наименьшему числу выявленных носителей коронавируса за всё время пандемии — более 12 тыс. человек. Выздоровели почти 10 тыс. из них, число умерших составило около 140 человек — четвертый показатель в округе.

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За долгие месяцы борьбы с коварным вирусом медики региона научились побеждать его. Этому способствовало значительное укрепление материальной базы медучреждений. Федеральный центр неоднократно выделял республике многомиллионные субсидии на приобретение лекарственных средств, оборудования, средств индивидуальной защиты, на доплаты медикам за особые условия работы и другие нужды в период борьбы с коронавирусом.

Minzdravri.ru Заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Ингушетия

Первый в России субъект-банкрот

Несмотря на усилия властей, 2020 год стал испытанием для экономики Ингушетии. Республика стала первым субъектом, который был признан банкротом — управление её финансами передано федеральному Минфину. Такое решение приняло правительство РФ на основании данных Счетной палаты о социально-экономических показателях региона. Госдолг Ингушетии составил на начало ноября 2020 года 3,33 млрд рублей, что превысило объем собственных доходов. При этом уровень госдолга вырос на 64% — республика оказалась на втором месте в России после Санкт-Петербурга по наибольшим темпам роста государственного долга.

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Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики по итогам отчетного года составили всего 4,4 млрд рублей. Из них 58% приходится на налог на доходы физических лиц.

В целях исправления ситуации Минфин РФ для Ингушетии ограничил кассовые выплаты по бюджетным расходам, а также приостановил капитальные вложения в ряд проектов и привлечение новых займов для покрытия госдолга.

Достижения в экономике

Между тем, докладывая об успехах экономики за девять месяцев 2020 года, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин сообщил, что промышленный комплекс республики показывает хорошую динамику.

Pravitelstvori.ru Владимир Сластенин

Индекс промышленного производства составил 107,3% (четвертое место по СКФО и восьмое — по РФ). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами промышленных предприятий составил 97,3% (5 млрд рублей) от уровня предыдущего года. Добыча полезных ископаемых составила 138,3%, переработка, консервирование мяса и мясной пищевой продукции — 123,1%. Также отмечается рост в энергетическом секторе.

Идет строительство 50 объектов из числа включенных в национальные проекты. Более половины из них — в социальной сфере, в том числе школы и детские сады. Всего в 2020 году построено семь детских садов, еще 16 находятся в процессе строительства. С учетом положительной демографической ситуации необходимо построить еще 20 детских садов более чем на 4 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от трех до семи лет.

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Ингушетия в 2020 году вошла в тройку субъектов РФ, которые досрочно завершили работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего было реконструировано семь участков дорог общей протяжённостью 13,6 км на общую сумму 282,1 млн рублей. Завершено строительство трёх двухуровневых развязок в городах Магас, Назрань и Карабулак, в каждой — четырёхполосные путепроводы. Развязки входят в план реконструкции 26-километрового участка трассы до станицы Троицкой.

В 2020 году республика вела работы по строительству 50 объектов по нацпроектам, больше половины из них — социальные. Сдать в эксплуатацию до конца 2020-го планировалось 27 из них, в том числе школы в Назрани и Магасе, детские сады в селах Зязиков-юрт и Инарки. В селе Троицком открылся построенный по нацпроекту первый в республике геронтологический центр.

Ingushetia.ru Глава Ингушетии открыл новую амбулаторию и геронтологический центр в с.п. Троицкое

Рост доходов, несмотря на безработицу

Уровень безработицы в Ингушетии составил за июль — август 2020 года 31,3% при уровне зарегистрированной безработицы 25%. Это последнее место в России. К концу 2020 года количество безработных снизилось на 18%, а напряженность на рынке труда — с 1060 человек до 221 человека на одно вакантное место. В результате уровень регистрируемой безработицы составил 20,5%.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, побывавший с рабочей поездкой в Ингушетии, регион находится на 79-м месте в России по уровню жизни — уровень бедности в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель, а среднедушевые доходы населения — более чем в два раза меньше, чем в среднем по России.

Одной из причин низких доходов населения в республике является высокий уровень безработицы. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет более 30%. Власти республики намерены снизить число бедных к 2025 году до 13,4%. Несмотря на негативные последствия пандемии, доходы населения выросли в третьем квартале 2020 года на 5,4%, составив около 18 тыс. рублей.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

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Подводя итоги года, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поставил цель перед органами власти — добиваться доходности бюджета, чтобы вывести республику из банкротства.

«Нам необходим рывок по всем показателям, мы не можем всё время жить мерами бюджетного принуждения. Мы добились реструктуризации госдолга до 2029 года, но свой бюджет должны приводить в профицит, и другой дороги для нас нет», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.