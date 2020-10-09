Магас, , 12:14 — REGNUM Ингушетия остается субъектом, жители которого имеют очень низкие доходы. Уровень бедности жителей республики в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. Об этом заявил в ходе совещания о социально-экономическом развитии Ингушетии, где он находится с рабочей поездкой, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, во втором квартале 2020 года размер доходов населения упал еще на 4,7%. По этому показателю республика находится на предпоследнем месте в России.

«В 2019 году регион находится на 79-м месте в России по уровню жизни. Уровень бедности в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель (84-е место по РФ); среднедушевые доходы населения — более чем в два раза меньше, чем в среднем по России (84-е место по РФ)», — привел данные Трутнев.

Он также отметил, что по уровню общей безработицы Ингушетия занимает 85-е место по РФ. Этот показатель в регионе почти в шесть раз превышает среднероссийский.

«Несмотря на то, что республика развивается и есть некоторая динамика, уровень жизни людей в Ингушетии низкий, один из наиболее низких в Российской Федерации. Необходимо понять пути решения для этой проблемы. Надо определить основные направления, в чем мы должны помочь людям, чтобы снизилась безработица, чтобы повысились реальные доходы людей. Создать такой продукт должно руководство Республики совместно с жителями на основании их желаний, на основании их планов на будущее», — заявил вице-премьер РФ.