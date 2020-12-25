В Америке снова утро, даже если на это еще не похоже. Нынешний глава Белого домаДональд Трамп, быть может, и отказывается признать результаты выборов, в связи с чем процесс передачи власти обещает быть более чем беспорядочным, но заблуждаться не стоит — на горизонте замаячила заря нового политического дня, пишет заместитель директора Евразийского центра в Атлантическом советеМелинда Хэринг в статье, опубликованной 25 декабря в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Избрание Джо Байдена представляет для Америки возможность восстановить себя после четырех жалких лет, в течение которых она смотрела, как совершенно некомпетентный человек подрывает институты страны, унижает возглавляемые Вашингтоном союзы, играет на руку врагам США и разрушает американские ценности. В попытке разобраться в том, чем была та несуразица, в которую превратилось правление Трампа, на ум приходит замечание французского политического деятеля Алексиса де Токвиля.

«Самое большое преимущество американцев состоит не только в том, что они более просвещенные, чем другие народы, но еще и в их способности совершать поправимые ошибки», — писал он в книге «Демократия в Америке».

Именно в этом и будет заключаться главная задача Байдена. Некоторые ошибки не только можно исправить, как например, ошибки Трампа в области продвижения демократии в США, но и использовать те огромные возможности, которые они предлагают. На протяжении более четырех десятилетий США стремились продвигать демократию и демократические практики во всем мире. Сейчас эти усилия нуждаются в серьезной реформе.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Демократия находится под угрозой в Соединенных Штатах. «Без каких-либо» доказательств Трамп утверждает, что выборы у него были украдены, и пообещал бороться против этого в суде и, возможно, менее законными средствами. Госсекретарь США Майкл Помпео с ухмылкой сказал репортерам, что переход от первой ко второй администрации Трампа будет плавным — такого настроения и стиля можно было бы «ожидать в России и Венесуэле», а не в Соединенных Штатах.

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Более того, нежелание Трампа смириться с поражением, похоже, находит поддержку в среде некоторых его сторонников. 70% республиканцев не считают выборы свободными или справедливыми. Если более половины страны не признают легитимность президентских выборов, сама демократия находится в тяжелом положении.

Соединенные Штаты больше не могут так же убедительно продвигать демократию за рубежом, как прежде. В связи с этим администрация Байдена должна принять оперативные меры для преодоления очевидного лицемерия. Прежде чем Вашингтон сможет вновь читать мораль грузинским и казахским гражданам о том, почему их выборы во многих случаях были неправильными, ему стоит сначала взглянуть на свои собственные.

Во-первых, Байден должен закрыть программы USAID по продвижению демократии и государственному развитию и никогда к ним не возвращаться. USAID — этот гигант международного развития — пытается обеспечить продовольственную безопасность, экономический рост, здравоохранение, образование и демократию по всему миру, и есть все основания считать, что ему это удается во всём, кроме последнего. Демократические программы USAID затратны, неэффективны, часто избыточны и зачастую приносят больше вреда, чем пользы. Соединенные Штаты должны продолжать продвигать демократию, но разумными и стратегическими способами.

Candice Villarreal Гуманитарная помощь USAID и морские пехотинцы США

Во-вторых, команде Байдена следует связать иностранную помощь и продвижение демократии с более широкой внешнеполитической стратегией демократических преобразований — и очень избирательно подходить к странам и целям. Как и Чешская Республика, США должны уделять приоритетное внимание странам с переходной экономикой, где приток денежных средств и технической помощи может иметь значение. В регионе Евразии Байден должен сделать ставку на Белоруссию и Украину. До сих пор помощь этим странам оказывалась слишком незначительная, чтобы можно было добиться каких-либо результатов.

В-третьих, в качестве краткосрочного решения новый президент должен правильным образом распределить демократические доллары через модель предоставления грантов Национального фонда поддержки демократии (NED). Дополнительные средства направляются на работу, и они не идут на финансирование флотилии специалистов по демократии в Вашингтоне, предписывающих программы, которые являются неуместными или неэффективными. Модель NED опирается на экспертов с региональным опытом, которые работают с местными партнерами над разработкой и проведением небольших мероприятий, разоблачающих мошенничество с избирателями и предоставляющих независимым голосам площадку в информационной среде, где преобладает пропаганда.

В-четвертых, Байден должен созвать специальный комитет для переосмысления продвижения демократии и международного информационного вещания. Обе эти бюрократические структуры сформировались во время Холодной войны и нуждаются в кардинальном реформировании. Из состава комитета должны быть исключены разного рода заинтересованные группы и нацеленные на извлечение выгоды подрядчики, тогда как результаты своей работы она должна передавать непосредственно президенту, который на их основе будет принимать соответствующие меры.

В-пятых, администрация Байдена должна инвестировать в гражданское образование граждан США. Опрос 2016 года показал, что каждый четвертый респондент не может назвать три ветви власти. Все американцы должны иметь элементарное представление о конституции США и системе управления. Уровень доверия остается исторически низким, и здесь администрация Байдена также должна сосредоточить свою риторику и усилия на восстановлении доверия, предоставив людям более широкое право голоса в демократическом процессе.

Emkinstitute.org Выборы в США 2020

Прекрасной отправной точкой могла бы стать реформа финансирования избирательных кампаний. Граждане США, особенно после длительного карантина, жаждут воссоединиться, стать волонтерами и высказывать свое мнение. Байдену следует воспользоваться этим сдерживаемым желанием, запустив масштабную программу гражданского просвещения, проводимую волонтерами, под наблюдением его супруги и доктора Джилл Байден.

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Даже после ужасающих нападок Трампа на американскую демократию и дух Америки, всё еще есть все основания для оптимизма в отношении этой бурлящей страны.

«Нет ни одной страны в мире, где, в конце концов, люди прилагают столько усилий для создания социального благополучия», — писал Токвиль.

Ненасытная способность американцев создавать новые учреждения, от церквей до школ, поразила его. Следующему президенту Соединенных Штатов следовало бы воспользоваться этой энергией.