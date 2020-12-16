Предновогодняя суета на фоне последствий коронавирусных ограничений, таких как удалённая занятость, рост безработицы, замор малого бизнеса, сложности у среднего и неудобства у крупного, выявили несовпадение динамик доходов населения и розничных цен. В общем, всё, как обычно, кроме реакции властей, впервые за постсоветское время оскорбившихся несправедливостью и принявших меры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

ИА REGNUM

В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа, где цены не изменились. В 26 субъектах цены увеличились на 10,0% и более. Наибольший рост цен отмечался в г. Москва — на 15,1%, Московской и Белгородской областях — на 14,2% и 13,8% соответственно.

Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные. В 21 субъекте Российской Федерации цены на масло подсолнечное увеличились на 10,3% и более, заметнее всего в Республике Бурятия — на 16,1%. Рост цен на яйца куриные на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах Российской Федерации, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области — на 15,9% и 14,5% соответственно. В то же время в Камчатском крае яйца куриные стали дешевле на 1,9%.

Прирост цен наблюдался на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы — 39,2%, помидоры — 27,6%, виноград — 7,4%, картофель — 7,2%. Вместе с тем цены на лимоны снизились на 2,0%, апельсины — на 1,2%, капусту белокочанную — на 0,9%, яблоки — на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,4−4,2% стали дороже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, крупа гречневая, вермишель, овсяные хлопья «Геркулес», мука пшеничная, маргарин, майонез.

Одновременно из наблюдаемых продовольственных товаров снизились цены: на пшено — на 1,2%, свинину — на 0,5%, рыбу живую и охлажденную, смеси сухие молочные для детского питания — на 0,3%, баранину, кальмары мороженые, воду минеральную и питьевую — на 0,2%.

С 1 по 7 декабря цены на основные продукты питания тоже росли. Больше всего в первую неделю декабря подорожали яйца куриные — на 3,2%. А в Севастополе и Крыму рост составил 13,8% и 11% соответственно. Плодоовощная продукция выросла в цене за неделю на 2,4%. При этом цены на огурцы увеличились на 11,2%, а помидоры — на 5%. Также существенный рост цен наблюдался на подсолнечное масло — 1,7%.

Выросли цены на сахар-песок — на 0,7%, маргарин — на 0,5%, рыбу мороженую — на 0,4%, мясо кур, консервы мясные для детского питания, масло сливочное, муку пшеничную, хлеб ржаной, вермишель и макаронные изделия — на 0,3%. Подорожал и обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%.

Стали дешевле разве что соль поваренная — на 0,3%, пшено и сыры сычужные — на 0,2%.

В целом, по оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала декабря составил 100,2%, с начала года — 104,3%.

Упомянутые нерадостные цифры не остались без внимания главы государства. Особенно по причине того, что расходы на еду занимают 30% в семейном бюджете россиян, что в три раза выше, чем в европейских странах. Уже 9 декабря на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заострил на этом внимание и подчеркнул, что пандемия здесь ни при чем.

ИА REGNUM

В частности, Путин обратил внимание, что внутреннее производство сахара «достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности». А почему цены-то выросли? По его словам, объяснить это можно лишь попыткой подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

Во избежание дестабилизации положения в обществе президентом было дано указание российскому правительству в беспрецедентно короткий недельный срок разработать комплекс мероприятий по защите внутреннего рынка в частности и обеспечению продовольственной стабильности в стране в целом.

Тем более что, по данным Deutsche Welle, рост цен на продукты питания чреват социальными конфликтами. При этом мотивы той или иной страны не так уж и важны, пишет издание. Важен факт: в ситуации, когда в разных частях планеты из-за коронавируса резко ухудшается экономическая ситуация, крупные поставщики продовольствия сокращают или вовсе прекращают снабжение мирового рынка определенными продуктами питания. Или, наоборот, выбивают из равновесия отдельные его сегменты, демонстрируя вдруг резко возросшей спрос на определенные виды продукции. Как Китай, где цены на свинину выросли в феврале по сравнению с февралем прошлого года на целых 135%.

По этой причине комплекс мер, разработанный правительством, во многом коснётся экспортных ограничений в виде квот на экспорт зерновых. Кроме того, профильными структурами, включая ФАС, будут заключены спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Документы позволяют ограничить рост цен до апреля 2021 года. Кроме того, предусмотрены субсидии производителям муки. Принимаемые меры своей чрезвычайностью и решительностью вызывают отдалённые аналогии с такими понятиями как «продразвёрстка» и пришедшим ей на смену «продналогом». С которого когда-то и начинался НЭП, крайне небесполезный и в нынешней ситуации, при несколько ином смысловом наполнении этого словосочетания с большей ориентацией на пользу нации в целом.