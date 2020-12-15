Москва, , 10:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые закрепляют решения по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. Об этом 15 декабря сообщает сайт правительства России.

Одно из постановлений касается спецсоглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями. Документы позволяют ограничить рост цен до апреля 2021 года.

Также правительство РФ устанавливает квоту в размере 17,5 млн тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. За вывоз продукции сверх квоты необходимо заплатить пошлину в размере 50% от таможенной стоимости товара, но не менее 100 долларов за одну тонну. В пределах квоты пошлины на рожь, ячмень и кукурузу не будет, а за тонну пшеницы нужно заплатить 25 долларов. Решение принято на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Кроме того, предусмотрены субсидии производителям муки.