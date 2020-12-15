Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило предложения, упрощающие въезд в Россию мигрантов для работы на строительных объектах. Инициатива уже согласована с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором. Ранее о нехватке кадров на стройках заявляли мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ», — цитирует ТАСС 14 декабря сообщение пресс-службы министерства.

Согласно информации агентства, на 1 декабря в 50 из 77 регионов России имеется нехватка мигрантов на стройках.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Иностранные рабочие

Всего несколько дней назад, 9 декабря, президент России Владимир Путин обсуждал на совещании с членами правительства другую проблему — безработицу, назвав её одним из ключевых вызовов сегодняшнего дня.

«Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня. Не только для нашей страны, а практически для всего мира», — сказал президент.

По его словам, это является серьёзным фактором для доходов российских семей. Президент указал на улучшение ситуации на рынке труда и снижение безработицы в течение 2020 года с 6,8% до 6,3%.

«Отмечу, это лучше, чем во многих других, в том числе развитых с экономической точки зрения странах. Вместе с тем снижение безработицы идёт в нашей стране пока всё-таки медленно», — считает Путин.

Он предложил обсудить дополнительные механизмы поддержки занятости граждан России.

В октябре глава Минтруда Антон Котяковзаявил на встрече с депутатами фракции «Единая Россия», что ситуация на рынке труда «остается достаточно сложной».

«Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллиона человек до 4,8 миллиона», — сказал он.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

В России встретились две проблемы — нехватка рабочих мест и нехватка кадров. Почему жители не хотят или не могут занять рабочие места, в то время как целые отрасли ориентированы на поиск персонала за рубежом?

Когда-то перекосу на рынке труда легко находилось объяснение в низких зарплатах мигрантов. Но сейчас это уже не так. Проведённое год назад исследование показало, что иностранцы претендуют на более высокие зарплаты, чем граждане России, — в среднем на 6%.

В конце ноября СМИ Узбекистана сообщили о готовности отправить на стройки в Россию группу рабочих. В сообщении указывалась и зарплата, которую они должны получать, — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц. Это выше, чем средняя по России, и примерно половина работающих граждан хотела бы столько получать. Но почему-то соотечественники не хотят выполнять требуемую работу. Или не могут? Или хотят, могут, но попросту не знают о вакансиях?

Перефразируя крылатую фразу, можно сказать: «Деньги есть, но вы держитесь!» Или работа есть, но не для вас. Это противоречие означает, что системы занятости и подготовки кадров неэффективны. Казалось бы, просто искать персонал во время кризиса, когда без работы оказались миллионы офисных сотрудников. Но нет, одни будут голодать рядом с едой, другим обязательно нужно везти из-за границы руку, которая нажмёт на кнопку перфоратора.

Что делать?

Во-первых, нужны центры подготовки, привязанные к конкретным потребностям на рынке труда, а желательно созданные при крупных работодателях. Те, которые обучают профессии в вакууме, малополезны. Обучающийся должен видеть, что через три месяца, полгода или год он с высокой вероятностью получит работу с зарплатой 70−80 тыс. рублей.

Во-вторых, следует поменять принцип, когда безработный обращается в службы занятости и проявляет инициативу. Когда необходимо посещать какие-то кабинеты, заполнять формы, отбывать собеседования, на которых требуется только галочка ради скромного пособия, проще не связываться. Тем более не секрет, что проблемы на рынке труда чаще испытывают люди с низкой социальной активностью и слабой устойчивостью к стрессам. В результате государственная машина помощи безработным работает вхолостую.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иностранные рабочие ремонтируют фасад

Мэрия Москвы во время пандемии использовала для обслуживания большого числа пациентов телемедицинский центр, в котором медики могли удалённо общаться с заболевшими и их родственниками. Работа ТМЦ как механизма медицинской помощи не раз и вполне убедительно критиковалась. Однако для социальной работы данный пример имеет прямые перспективы. Звонок кадровика, педагога или психолога может полностью изменить жизнь человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Для граждан, проживающих в крупных городах, которым долгое время не получается найти работу, надо предусмотреть особые способы поддержки. Им важно в принципе вернуть социальные навыки, не утратить физическую активность. Для этого необходима работа по организации встреч, как напрямую не связанных с занятостью (например, мастер-класс или группа по общефизической подготовке), так и предусматривающих оплату за несложный труд, связанный с работой в коллективе (например, субботник в парке).

В-третьих, необходимо стимулировать мобильность населения, помогать людям выходить из зоны личного комфорта. Вакансии Москвы, Петербурга и крупных проектов на территории страны нуждаются в доходчивой рекламе. Электрик из небольшого города с потолком зарплаты в 20 тыс. рублей должен знать, что сможет зарабатывать в Москве от 60 тыс. рублей и не потратит разницу на жильё и сопутствующие расходы. А работодатели и кадровики из столицы должны охотиться за ним, уговаривать и заинтересовывать, а не заказывать из-за рубежа электриков-мигрантов.

А для жителей мегаполисов предусмотреть возможность обратного движения. Так, сельское хозяйство способно обеспечить трудом почти любое количество работников. Почему бы для безработных не предложить в Центральной России или Поволжье аналог Дальневосточного гектара, систему агрокластеров или агропарков — небольших хозяйств с компактными поселениями?

Но пока у нас стратегии пишутся в интересах бизнеса, а не граждан.