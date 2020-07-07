Стокгольм, , 16:01 — REGNUM Число закрытых книжных магазинов в Швеции неуклонно растет. Так, за прошедшие десять лет почти 90 книжных магазинов навсегда закрыли свои двери для покупателей. Оставшиеся торговые точки изо всех сил пытаются остаться на рынке, однако многие владельцы больше не видят смысла нести финансовые убытки в неприбыльной отрасли. Об этом 7 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Согласно статистике, представленной экономистом Лейфом Олссоном, десять лет назад в Швеции насчитывалось 326 книжных магазинов. Сейчас же осталось только 238 торговых точек. Таким образом, за последние 10 лет в Швеции закрылся каждый четвертый книжный магазин.

Напомним, что в начале 2000-х гг. шведские власти решили поддержать книжный бизнес, освободив его от уплаты НДС. Однако Олссон считает, что данные меры правительства не смогли развернуть тенденцию в благоприятную сторону для владельцев книжных магазинов.

С журналистами Sveriges Radio пообщался Матс Гилленгам, владелец Åkerblom, одного из самых старых книжных магазинов в Швеции. Когда он занялся бизнесом в 1988 году, в штате Гилленгама находилось 28 сотрудников, работающих на полную ставку. За последние десятилетия их число сократилось в разы, и сейчас доходы от продаж позволяют держать в штате только пять сотрудников.