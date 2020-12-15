Сразу два банка лишились лицензий в один день, и в обоих случаях среди причин отзыва фигурировали непрозрачные операции, направленные «на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети интернет» и переводы «в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов». ИА REGNUM выяснило, кому принадлежали эти банки, и некоторые связи бенефициаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Отзыв лицензий

11 декабря 2020 года Центробанк России двумя приказами отозвал лицензии у московского ООО «Коммерческий банк «ФинТех» и карельского АО «Банк «Онего». Первый на начало декабря 2020 года занимал по размеру активов в РФ 241-е место, а второй — 308-е.

Помимо традиционного для этих случаев нарушения профильного законодательства, в качестве причин лишения лицензии фигурировали «связи» с организаторами азартных игр. «ФинТеху» вменялась специализация «на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети интернет», а «Онего» — значительная ориентация на непрозрачные операции по переводу средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Более того, карельскому банку вменяли и вовлечённость в проведение «сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».

Банк «Онего»

Оба банка были участниками системы страхования, потому вкладчики смогут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере до 1,4 млн рублей. Сами же банки будут ликвидированы — или через процедуру банкротства, или же через принудительную ликвидацию, если имеющихся активов хватит на внебанкротные расчёты с кредиторами.

Банк «ФинТех»

Данный банк был создан в декабре 2009 года в Москве. На сайте общества уточняется, что до августа 2013 года он был 100% «дочкой» Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ) — совместного предприятия, созданного Банком ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама. До мая 2020 года «ФинТех» назывался ООО «Коммерческий банк «ВРБ». В период с августа 2013 года и по август 2015 года, по сведениям с сайта общества, его участниками «являлись ОАО ВТБ Лизинг и ООО ВТБ Капитал ПР Лизинг».

По данным ЕГРЮЛ, к моменту отзыва лицензии уставный капитал «ФинТеха» составлял 329 млн рублей. Директором ООО была Татьяна Федорцова, которой в компании принадлежало 7%.

Среди владельцев банка — член совета директоров Зара Срапян (доля — 9,9%), глава совета директоров Якоб Митбрайт (9,9%), ООО «Центр исследований платёжных систем и расчётов», принадлежащее издателю Владимиру Пухову, — 9,65%, Александр Андриевский — 9,1%, Алексей Докучаев — 9,1%, Андрей Завьялов — 9,1%, Александр Рудой — 9,1%, Игорь Аполонский — 8,75%, Нина Добросмыслова — 8,3%, Валерийс Ереминс — 6,6% и Дмитрий Агуреев — 3,5%.

Зара Срапян и Владимир Пухов имеют общий актив — ООО «Бэст», которое специализируется на деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации. Принадлежит на 80% актив Андрею Коркишко. На сайте «Бэста» указано, что это платёжная система для денежных переводов. Судя по документации на сайте ООО, она была разработана для банка «Финтех», когда он ещё носил название ООО «Коммерческий банк «ВРБ».

Коммерческий банк «ВРБ»

Партнёром-оператором системы называлось ООО «МФР», учреждённое для разработки программного обеспечения в Москве в 2015 году. Владельцы фирмы — Феликс Полянскис (с 2015 года, владеет 80% доли) и Армен Ахумян — с марта 2020 года.

Возвращаясь к платёжной системе банка, лишённого лицензии, отметим, что в документах в качестве банков-эквайер-операторов были указаны «Бинбанк» и «Альфа-банк».

Банк «Открытие»

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«Альфа-банк» же входит в список системно значимых банков, то есть тех, чьё влияние на экономику России существенно. На июнь 2020 года на 99,99% он принадлежал АО «АБ Холдинг» (конечный бенефициар — ABH HOLDINGS S.A. из Люксембурга, имеющий гражданство не только РФ, но и Израиля миллиардер Михаил Фридман, а также Герман Хан, гражданин Кипра, РФ и государства Сент-Китс и Невис Алексей Кузьмичёв). Были в июне в списке конечных бенефициаров этого банка и Петр Авен (гражданин РФ и Латвии), итальянская фирма UniCredit S.p.A., россиянин Андрей Косогов и The Mark Foundation for Cancer Research — благотворительный траст, созданный по законодательству Кайманских островов.

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По итогам 2019 года банк «ФинТех» зафиксировал прибыль за отчётный период на уровне 81,283 млн рублей.

Банк «Онего»

Банк «Онего» был учрежден в сентябре 1993 года как товарищество с ограниченной ответственностью для обслуживания местных органов власти. На начальном этапе и вплоть до 2015 года среди крупных акционеров была республика, доля которой в течение 2015 года была 90,69%. Также в составе акционеров присутствовали муниципальные образования.

АО «Банк «Онего»

В 2015 году доля Карелии в банке была продана в рамках программы приватизации. Победителем тендера признали Андрея Добрина, который уже в 2016 год снизил свою долю, продав часть четырём физлицам и ООО «Ютлана» из Москвы. В 2016 году среди акционеров банка также присутствовали администрации муниципалитетов и Лион Инвестбанк Корпорейшн из США (конечный бенефициар — James H. Gill).

На 30 октября 2020 года акционерами банка являются всё тот же банк из Луизианы с долей 1,12%, но уже с неизвестным конечным бенефициаром, так как его деятельность была прекращена путём слияния с компанией с ограниченной ответственностью «Лион Инвестбанк Л.Л.С.» (Lion Investbanc L.L.C).

В числе крупных акционеров «Онеги» — Роман Фурсов (доля в 43,33%), глава правления Артём Мореходов, Ирина Крючкова, Сергей Куров — у каждого по 9%, а также член совета директоров Олег Процко с долей 9,15%, Андрей Андрейчиков — 9% и ООО «Еврохолдинг» с долей 9% (конечный бенефициар — гражданин Кипра Нектариа Ставриниду). Руководит «Еврохолдингом» Роман Шумов, чьи данные схожи с данными лица, упоминаемого в отчётности банка «Онего» как директор по вознаграждениям. Он же фигурировал в 2017 году как председатель совета директоров. Шумов — юрист, который окончил одну из программ академии управления МВД России и курс Европейского учебного института МГИМО МИД России по теме «Механизмы по борьбе с коррупцией и противодействия отмыванию денег: международный опыт и национальная практика».

За 2019 год активы банка «Онего» увеличились, составив на январь 2020 года 559,06 млн рублей против 515,5 млн рублей годом ранее. Банк планировал не только укрепить позиции в Карелии, но и выйти на рынок Москвы, для чего год назад, в 2019 году, был открыт дополнительный офис в столице. Помимо этого, планировался запуск тендерного кредитования, а в качестве основных финансовых партнёров рассматривались «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк».