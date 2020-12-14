В Петербурге 14 декабря в ходе судебных прений по громкому уголовному делу об убийстве аспирантки СПбГУ, в котором обвиняется бывший доцент того же вуза Олег Соколов, с большой речью выступил основной адвокат историка Сергей Лукьянов.

Https://www.facebook.com/gcros.spb Олег Соколов (слева) и Владимир Мединский (второй справа) на мероприятии РВИО в Петербурге (цитата со страницы Дмитрия Солонникова в Facebook)

Адвокат привел множество аргументов в пользу того, почему суд, по его мнению, должен проявить снисхождение по отношению к подсудимому и назначить ему в качестве наказания не более восьми лет лишения свободы.

Гособвинение, напомним, попросило для Соколова, по совокупности двух преступлений (убийство и незаконный оборот оружия), наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона потерпевших поддержала эту просьбу.

«Российские» своих не бросают

Одним из главных смягчающих обстоятельств защитник Соколова считает заслуги подзащитного в сфере исторической науки и создания движения военных реконструкторов. Адвокат подробно перечислил, какие учреждения и награды свидетельствуют «в пользу» Соколова.

Русского военно-исторического общества*, всеми без исключения свидетелями по делу, знавшими его лично <…> имеет множество наград, грамот, в том числе от президента Российской Федерации, награжден орденом Почётного легиона — высшей наградой Французской Республики — за вклад в изучение истории Франции и франко-русских отношений, значит, эта награда в том числе и за его деятельность на благо и Российской Федерации. Он характеризуется как создатель, вообще, в принципе, военно-исторического движения в России, автор 111 научных работ, 17 монографий, является членом научного совета Российского военно-исторического общества, возглавляемого Мединским Владимиром Ростиславовичем, и, как сказал свидетель Вербовой, если бы Соколова не было, у нас не было бы исторической реконструкции». Адвокат Сергей Лукьянов «Соколов характеризуется исключительно положительно. Он характеризуется положительно руководством Санкт-Петербургского университета, руководством, всеми без исключения свидетелями по делу, знавшими его лично <…> имеет множество наград, грамот, в том числе от президента Российской Федерации, награжден орденом Почётного легиона — высшей наградой Французской Республики — за вклад в изучение истории Франции и франко-русских отношений, значит, эта награда в том числе и за его деятельность на благо и Российской Федерации. Он характеризуется как создатель, вообще, в принципе, военно-исторического движения в России, автор 111 научных работ, 17 монографий, является членом научного совета, возглавляемого, и, как сказал свидетель Вербовой, если бы Соколова не было, у нас не было бы исторической реконструкции».

(* — здесь и далее выделено нами)

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов и Сергей Лукьянов

Итак, в суде по делу о жестоком убийстве, потрясшем всю страну, защитой обвиняемого в качестве смягчающего обстоятельства названа в том числе его принадлежность к «Российскому военно-историческому обществу». Тому самому РВИО, по инициативе которого четыре года назад в центре Петербурга повесили памятную доску союзнику Адольфа Гитлера, финскому маршалу Карлу Маннергейму, чьи солдаты помогали нацистам морить голодом блокадный Ленинград и загоняли в концлагеря мирных жителей Карелии. Тому самому РВИО под крылом экс-министра Мединского, которое целых четыре месяца всячески препятствовало сносу незаконно повешенной доски, называя противников увековечивания памяти гитлеровского коллаборациониста «маргиналами» и «хулиганами».

Открытие доски Маннергейму

На то, что Олег Соколов является одним из активистов РВИО, ИА REGNUM обратило внимание сразу после громкого убийства на Мойке, совершенного в ночь на 8 ноября 2019 года. На официальном сайте РВИО Олег Соколов характеризовался как «основатель движения военно-исторической реконструкции в России, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества, специалист по военной истории Франции, единственный в России историк, имеющий орден Почетного легиона».

Член научного совета РВИО Олег Соколов неоднократно выступал в Государственном историческом музее в рамках организованного Обществом лектория «Исторические субботы» с лекциями о наполеоновской эпохе. В июне 2017 года на книжном фестивале «Красная площадь» Олег Соколов выступал с лекциями от РВИО, так же как тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Причем в неалфавитном списке лекторов фестиваля Соколов на сайте РВИО был назван вторым, сразу после Мединского.

Сайт РВИО охотно публиковал рассказы Соколова о военных реконструкциях в России и за ее пределами, в которых наполеонист всячески бахвалился: «Мы каждый год в походах и битвах — в России, Испании, Германии, Италии, во Франции и даже в Англии. Главное, чтобы конь был хороший. А с войсками я с любыми справлюсь. Командовал и французами, и англичанами, и немцами, и поляками, и итальянцами — со всеми нахожу общий язык».

Rvio.histrf.ru Олег Соколов на реконструкции

Когда вся Россия ужаснулась от преступления, совершенного доцентом, в РВИО начали спешно отмежёвываться от Соколова. Функционеры организации тогда заявили, что Соколов, мол, никогда не был полноправным членом Общества. Впрочем, материалы с упоминаниями Соколова, его фотографиями и высказываниями по-прежнему доступны на сайте РВИО.

Попытки организации откреститься от члена своего научного совета были весьма неуклюжи, и тогда глава РВИО решил «перевести стрелки», воспользовавшись подходящим поводом. Приехав через неделю после громкого убийства на Санкт-Петербургский международный культурный форум, Владимир Мединский, что называется, «хайпанул» и сравнил Соколова с маньяком Джокером — антигероем американских комиксов и вышедшего в 2019 году одноименного голливудского триллера, ставшего одним из лидеров проката.

«Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?» — весьма двусмысленно ответил Мединский на вопрос о своем отношении к петербургскому расчленителю.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов на лекции РВИО (справа — Анастасия Ещенко)

…По отношению к гитлеровскому пособнику Маннергейму, мемориальную доску которому он торжественно открывал в июне 2016 года, Мединский был более однозначен в высказываниях. Уже после вынужденного демонтажа доски по требованию общественности Петербурга и блокадников он прямо назвал Маннергейма «героем», а противников его увековечивания в Петербурге — «маргинальными группами».

Добавим, что Олег Соколов, находясь в научном совете РВИО, лично неоднократно пересекался с Владимиром Мединским на совместных мероприятиях в Москве и Петербурге, чему есть документальные свидетельства.

Не приходится удивляться тому, что причастность Соколова к РВИО в ходе судебного процесса об убийстве Анастасии Ещенко — тоже, между прочим, военного историка, которой не суждено было реализоваться в науке — приводится в качестве аргумента защиты подсудимого.

Facebook.com Анастасия Ещенко (цитата со страницы девушки в Facebook)

Есть что-то символичное в том, что структуры, для которых финский пособник Гитлера — предмет для обожания, притягивают к себе в том числе и таких персонажей, как Соколов. Впрочем, у Маннергейма и Наполеона, которого боготворит Соколов, есть как минимум одна общая черта — по приказу и того, и другого убивали русских людей.

«Последнее доказательство»

…На предыдущем заседании суда целых 15 минут в отношении Олега Соколова звучали восторженные эпитеты и высокие оценки. В это время по инициативе защиты Соколова в судебном процессе оглашалась подробная характеристика, которую выдало ему «Русское военно-историческое общество» (не путать с РВИО).

О том, какое значение придавали этому документу адвокаты Соколова, говорит тот факт, что защита приберегла оглашение характеристики на финальную часть времени, выделенного судом защите для приведения свидетельских показаний в пользу подсудимого. «Это последнее доказательство, которое я прошу приобщить к материалам дела», — объявил адвокат Сергей Лукьянов перед тем, как зачитать бумагу.

В ней Олег Соколов характеризовался как военный историк мирового уровня, признанный в России и Европе, как создатель и руководитель движения военно-исторической реконструкции в Петербурге и России, отмеченный грамотами и наградами, как талантливый руководитель «войск» в ходе «сражений» на военно-исторических фестивалях, блестящий лектор и прочая, и прочая.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

Правда, значимость этой характеристики, по нашему мнению, стремится к нулю, и она уж точно не имеет никакого отношения к объективной оценке научных и общественных заслуг Олега Соколова.

Как следует из открытых источников, учредителями Межрегиональной общественной организации (МОО) «Русское военно-историческое общество», согласно данным ЕГРЮЛ, являются четыре физических лица, среди которых первым значится… Соколов Олег Валерьевич. Он же является по сей день председателем правления МОО «Русское военно-историческое общество», организации, учрежденной в январе 2018 года и продолжающей функционировать.

Rusprofile.ru МОО «Русское военно-историческое общество»

То есть торжественно зачитанную в суде положительную характеристику на Соколова выдала полностью подконтрольная ему же общественная структура. А подписал восхваляющую заслуги Соколова бумагу заместитель председателя правления МОО Степан Рощупкин.

Его имя уже известно тем, кто следит за процессом над Соколовым. 21 октября гендиректор петербургской группы компаний «Сардис» Рощупкин, представленный как соратник Соколова по реконструкциям, выступал на процессе в качестве свидетеля защиты.

Он хорошо знаком с Соколовым с 2005 года, признался, что очень симпатизирует его бывшей жене и детям, и рассказывал в суде о травле Соколова со стороны недругов. Однако бизнесмен не имеет исторического образования, поэтому подписанную им «исключительно положительную» характеристику в отношении Соколова следует воспринимать всего лишь как дружеский жест, не более того.

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Напомним, 14 декабря на процессе состоялись прения сторон, кроме того, подсудимый выступил с последним словом. Суд назначил оглашение приговора на 25 декабря 2020 года.

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