Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга 21 октября допросил двух свидетелей стороны защиты историка Олега Соколова, который проходит обвиняемым по делу об убийстве Анастасии Ещенко. Они подтвердили суду негативную кампанию по отношению к историку со стороны публициста Евгения Понасенкова и рассказали о взаимоотношениях Соколова и аспирантки, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам первого свидетеля — пензенского предпринимателя Томаса Янчаускаса, он знаком с Олегом Соколовым на протяжении 12−13 лет. Их объединяет увлечение военно-исторической реконструкцией. По словам мужчины, работы Олега Соколова можно считать бестселлерами исторической науки, но то, что произошло в ноябре 2019 года, «совершенно невозможно оправдать».

Свидетель рассказал, что был знаком с экс-супругой Соколова Анной Кукушкиной, а с Анастасией Ещенко виделся лишь несколько раз на реконструкциях. Однако он поведал суду, ссылаясь на разговоры знакомых и друзей, о том что Соколов обеспечивал Ещенко едой и одеждой, платил за нее в поездках за границу. Также он ни разу не видел никакого некорректного поведения девушки по отношению к самому Соколову.

Вторым допросили гендиректора петербургской группы компаний «Сардис» Степана Рощупкина, который знаком с подсудимым с 2005 года и не понаслышке знает как самого Соколова, так и его бывшую жену, Анастасию Ещенко, а также был свидетелем провокационного поведения сторонников публициста Евгения Понасенкова во время открытой лекции в СПбГУ по истории Франции.

«Олег Валерьевич как человек импульсивный, хотя я просил его не реагировать на это дело, все-таки ответил, — описал инцидент в лектории Рощупкин. — А потом в сети появился ролик, одним словом, монтаж».

Что касается отношений Соколова с его детьми, как отметил Степан Рощупкин, который очень симпатизирует семье друга, с Ещенко он был знаком поверхностно, но отметил, что девушка не любила, когда при ней говорили о них. Свидетель подтвердил скромность и тактичное поведение Ещенко, а также твердость ее характера.

При этом историк в августе 2019 года представил ее как свою невесту во время празднования дня рождения Наполеона в среде реконструкторов.

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