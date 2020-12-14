За прошедшую неделю вахтовики сразу двух объектов нефтеотрасли попали в медиаповестку с одной и той же проблемой — многомесячная невыплата заработной платы. Сотрудники трёх субподрядных компаний, работающие на месторождении Тагульское, которое принадлежит «Роснефти», объявили забастовку до 16 декабря 2020 года, а работники нефтесервисной компании ООО «ЕВС» из Сургута написали открытое письмо Владимиру Путину. В профильных группах соцсетей, где общаются вахтовики из разных регионов, называют и другие компании, в которых есть проблема с выплатой заработной платы и впору подавать сигнал SOS. ИА REGNUM выяснило детали конфликта в Сургуте и актуальную ситуацию с забастовкой на Тагульском.

Иван Шилов ИА REGNUM Цитата из видео. В Сургуте работники нефтесервисного предприятия пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

Напомним, о ситуации на месторождении «Роснефти» ИА REGNUM сообщало в материале «Вахтовики объявили забастовку: что происходит на месторождении «Роснефти»?» С 9 декабря на Тагульском, оператором которого является «дочка» «Роснефти», — ООО «РН-Ванкор», была объявлена забастовка. Поводом для неё стала невыплата заработной платы как минимум за три месяца. Перед 117 работниками ООО «МК-Групп», ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и ООО «ГазХимМонтаж» имелся долг по зарплате. Общая сумма задолженности только за сентябрь — октябрь составила более 7,5 млн рублей.

Соответствующая проверка правоохранительными органами уже начата. Забастовка была начата в «пересменку», когда одна группа вахтовиков должна была отбыть домой, а другая — прибыть на объект. Те рабочие, перед которыми были долги по зарплате, выезжать отказались, но позднее стало известно, что большая часть забастовщиков вахту покинула, понадеявшись, что обещания будут выполнены. Как минимум шестеро рабочих месторождения забастовку продолжают.

Vk.com/vahtovikii Вахтовикам Тагульского месторождения так и не выплатили зарплату

Следователи на сегодня проводят проверку деятельности компаний, базирующихся в Санкт-Петербурге, которые не выплатили зарплату вахтовикам вовремя. 10 декабря гендиректору ООО «Главэнергомонтаж» прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение. На сайте прокуратуры также сообщается, что за сентябрь 2020 года, после вмешательства надзорного органа, рабочим было выплачено более 1 млн рублей.

Вторая проблемная точка — Сургут

Также почти одновременно с ситуацией на Тагульском скандал возник и в Сургуте. Здесь работники сургутского филиала нефтесервисной компании «ЕВС» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором просят помочь получить заработанные деньги. В сообщении говорилось, что заработка рабочие не видели уже полгода.

Цитата из видео. В Сургуте работники нефтесервисного предприятия пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

В видеообращении отмечалось, что акционеры пытаются вывезти технику и оборудование с площадки, но коллектив отказался «перегонять технику и отгружать оборудование».

"Начиная с мая 2018 года нам постоянно задерживали выплату заработной платы и всё время обещали, что скоро это закончится, но последнюю зарплату мы получили частично за июнь 2020 года. Всё остальное время мы слышим только обещания, а денег нет. Работники, уволившиеся за последние полтора-два месяца, не получили расчёт до настоящего времени. Основной состав коллектива работает вахтовым методом и приезжает из разных регионов страны, но с февраля этого года руководство прекратило оплату билетов, вынуждая тем самым рабочих приобретать билеты в Сургут и обратно за свой счёт, хотя по договору обязаны оплачивать проезд», — уточнялось в обращении.

В ситуацию уже вмешалась прокуратура. Из сообщения надзорного органа Югры следует, что ООО «ЕВС» задолжало 132 работникам с июня по ноябрь 2020 года более 56 млн рублей. Материалы проверки компании направлены в следственный орган, которому предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы». Известно, что после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили 39 млн рублей долга, а вопрос погашения оставшейся задолженности контролируется надзорным органом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Компания «ЕВС», о которой идёт речь в сообщении прокуратуры и в видеообращении, адресованном президенту РФ, создана 16 декабря 2004 года. Её уставный капитал — 2,5 млн рублей. Базируется предприятие в Балашихе (Московской области). Основной вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. На начало 2020 года среднесписочная численность работников составляла около 260 человек, сократившись относительно 2019 года почти на 70 рабочих.

Компания, по данным ЕГРЮЛ, с 16 ноября 2020 года числится в стадии ликвидации. Ликвидатором назначен Алексей Горелов. Он также является руководителем компании — владельца 50% доли в ООО «ЕВС» — ООО «Веллтранс» из Москвы. Оставшаяся часть ликвидируемой фирмы с 2018 года принадлежит ЗАО «Этанер Б. В» из Нидерландов, которое создано в 2017 году.

В свою очередь «Веллтранс» учреждено для работы в сфере автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам в октябре 2012 года. Единственный собственник актива с января 2019 года — Александр Скрябин (владелец и директор ООО «Эста мото клуб»).

4 декабря 2020 года в арбитраж Московской области поступил банкротный иск к ООО «ЕВС». Истцом выступает ООО «Нефтеюганскпромсервис». Заявление пока не принято к производству.

Также в арбитраже Югры на сегодня слушается иск этой же компании к ЕВС о взыскании более 8 млн рублей задолженности по договору на поставку жидкого азота от 07.12.2015 года. В июле истец требовал наложить по делу арест на денежные средства в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и иное недвижимое имущество ответчика в пределах цены иска, но судья отклонил притязания.

«Нефтеюганскпромсервис» не единственный кредитор компании «ЕВС». В арбитражах на сегодня свыше десятка финансовых исков, которые до конца не рассмотрены, а в марте 2020 года АО «Башнефтегеофизика» пыталось обратиться с банкротным заявлением, но то было возвращено из-за несоблюдения порядка уведомления. Также не следует забывать и о многомиллионном долге перед работниками, который пока так и остался невыплаченным. А вот возбуждение дела о банкротстве может создать сложности с выплатой зарплаты.

Проблема оплаты труда вахтовиков лишь этими делами не ограничивается. В профильных группах соцсетей фигурируют и другие работодатели, чьи сотрудники пока не начали более активную борьбу за свои права. В группе «Вахтовик [Вахта-Работа]» на сегодня можно встретить такие сообщения о разных компаниях:

«С 2015 меньше ста тысяч должны. Я уже не надеюсь», «В ноябре подачку кинули и всё, больше ни копейки с сентября», «Мужики, а есть кто здесь из ГЭМа-Норда, кто на межвахте сейчас??? Должны за август, сентябрь, октябрь. Может вместе что придумаем?»