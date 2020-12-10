10 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Более 40 человек, нанятые для работы вахтовым методом на месторождении «Роснефти», заявили, что не получали зарплату три месяца.

Анастасия Степанова, , 06:05 — REGNUM Очаг протеста «загорелся» на нефтяном месторождении Тагульское в Красноярском крае. С 9 декабря 2020 года вахтовики объявили, что не выйдут на рабочие места пока с ними не будет произведён полный расчёт по заработной плате. В профильных группах соцсетей появились документы, из которых следует, что сотрудники трёх компаний, нанятые для работы вахтовым методом на месторождении «Роснефти», не получали зарплату за сентябрь, октябрь, а также ноябрь 2020 года. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ситуация, когда на крупных проектах страны есть проблема с выплатой зарплаты, не нова. В июле 2020 года в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода в Приамурье — важного звена в цепочке поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», рабочие устроили протесты из-за разногласий по выплатам.

«Точка протеста»

Сегодня «протестная точка» на карте России разгорается в Красноярском крае, где расположено Тагульское месторождение нефти и конденсата компании «Роснефть».

Через группы в соцсетях и СМИ рабочие-вахтовики, нанятые тремя компаниями, сообщают, что с 9 декабря 2020 года приостанавливают работу на месторождении — «в связи с невыплатой заработной платы за сентябрь, октябрь, аванса за ноябрь». На календаре 10 декабря 2020 года, и, по признанию рабочих, зарплату за ноябрь они также не получили.

Под уведомлением, адресованным начальнику участка ООО «ГЭМ» Т.Г. Мирошниченко, стоят свыше 40 подписей тех, кто не выйдет на работу. Они сообщают, что будут отсутствовать на рабочих местах до полного расчёта по заработной плате.

«Результатов нет. Сказали, что сегодня дадут деньги за август и сентябрь, так и не дали», — пишет 9 декабря в группе «Вахтовик [Вахта-Работа]» Ярослав Вячеславович, уточняя, что представители прокуратуры уже прибыли на место.

Официальных заявлений по ситуации с зарплатами на Тагульском представители надзорных инстанций пока не делали.

О Тагульском месторождении

Оператором по освоению Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений — является «дочка» «Роснефти» — ООО «РН-Ванкор».

Компания «РН-Ванкор» создана в апреле 2016 года выделением из АО «Ванкорнефть», и на 100% принадлежит ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Компания базируется в Красноярском крае, директор обеих компаний, а также другого актива «Роснефти» (ООО «Восток-Ойл») — Владимир Чернов.

По тому же адресу, что и «РН-Ванкор» «прописано» ООО «Тагульское». Оно учреждено в декабре 2003 года. Уставный капитал — более 2,817 млрд рублей, директор — Ильгам Кучуков. Владелец 100% доли с 24 июля 2020 года — ООО «РН-Трейд».

Газета «Коммерсантъ» в начале декабря 2020 года сообщила, что «Роснефть» ведёт переговоры с консорциуму индийских государственных компаний — ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources об обмене их пакета в 49,9% в «Ванкорнефти» на пакет в «Восток ойле». Издание уточняет, что «Восток ойл» должен объединить месторождения Пайяхской группы с месторождениями Ванкорского кластера. Таким образом, сделка напрямую затрагивает и Тагульское месторождение, которое входит в Ванкорский кластер.

О субподрядчике и вахте

На сайте ООО «ГлавЭнергоМонтаж» (ГЭМ) сообщается, что оно производит работы по обустройству Тагульского месторождения по заказу ООО «РН-Ванкор».

Именно «ГЭМ» фигурирует как один из работодателей в уведомлении вахтовиков о начале забастовки.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учреждено в Санкт-Петербурге в сентябре 2005 года. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — 400 человек. Уставный капитал компании — 10 млн рублей,

Директор и единственный владелец с июня 2019 года — Сергей Донсков. Последний ранее был совладельцем ООО «Кировэнергогазмонтаж», работавшего с октября 2012 по сентябрь 2015 года в Кировской области. Компания, которая занималась оптовой торговлей автодеталями, обанкротилась. Среди бизнес-партнёров Донскова были Сергей Желонкин и Эльвира Щерба.

У компании ГЭМ на сегодняшний день есть несколько не до конца рассмотренных финансовых исков, по которым она выступает ответчиком. Так, например, 1 декабря 2020 года в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск от ООО «СВК», которое требует с ГЭМ 30 049 445,91 рубля. Детали спора пока неизвестны, иск ещё не принят к производству.

Стоит отметить, что претензии к ГЭМ по трудовому законодательству далеко не первые. Большинство из 17 проверок, которые проходили в ООО, были именно по этой линии, хоть и по другим проектам. Так, например, Государственная инспекция труда в Коми в июне 2019 года выявила, что работник компании Андрей С. заработную плату за апрель, май, июнь 2019 года, а также все суммы, причитающиеся работнику от работодателя, получил только в день увольнения 13 июня 2019 года, то есть «с нарушением сроков выплат».

Также в сентябре 2018 года тот же госорган обнаружил, что расчёт с другим работником при увольнении в нарушение ст. 140 ТК РФ произведен позднее дня увольнения. В июле того же года инспекция после обращения сотрудников компании провела внеплановую проверку и выявила, что другому работнику «в нарушение требований ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора» в конце мая «выплата всех сумм, причитающихся ему от работодателя, в т.ч. компенсация за все неиспользованные отпуска», не произведена в день увольнения, а только в середине июля. Более того, в отношении этого же и другого работника компании неоднократно нарушались сроки выплаты заработной платы: «заработная плата за вторую половину февраля выплачена 23.04.2018 года», «за март выплачена 14.06.2018 года», за апрель выплачена 3 и 5 июля 2018 года, а за первую половину мая — только 16 июля 2018 года.

И это далеко не все нарушения по срокам выплат заработной платы, что выявила трудовая инспекция. Единый реестр проверок Генпрокуратуры РФ содержит еще несколько схожих фактов.

В качестве работодателей вахтовики также упоминают ООО «МК-Групп» и ООО «ГХМ». Выяснить собственников этих компаний не удалось, так как в ЕГРЮЛ по названиям таковых оказалось сразу несколько. Между тем, на сайте поиска работников объявление о приеме на Тагульское размещает «МК-Групп», учрежденное в мае 2017 года в Санкт-Петербурге. Компания «прописана» по адресу квартиры, в ней числятся всего два сотрудника и минимальный уставный капитал. Летом 2020 года в ней сменился и владелец, и директор. Им стала Елена С., которая не имеет иных активов, а ранее работала как ИП.

Известно, что на Тагульское в ближайшее время должна заехать новая вахта, но бастующие рабочие заявили в беседе с представителем «ГЭМ», видеозапись которого размещена в открытом режиме, что не уедут пока не получат полный расчёт. Рабочие опасаются, что в противном случае заработанное придётся «выбивать» через суд.