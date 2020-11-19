



Иван Шилов ИА REGNUM Образование в России

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение, а университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации, ранее сообщил ТАСС.

Школьники средних и старших классов во многих городах или ужепереведены на дистанционное обучение, или к тому готовятся. Трудности и недостатки такого режима, от технических, методологических, организационных и проч. известны. А в случае с переводом на «дистанционку» высшего образования возникает вопрос о совместимостиплатного образования с такой формой обучения. А также его продолжения для иностранных студентов, не имеющих возможности вернуться в Россию после каникул из-за карантинных ограничений. Из-за чего их уженачали отчислять из вузов.

Кроме новых «ковидных» проблем встали и прежние вопросы: от доступности образования в платной его форме, ограниченной «особенностями» отечественной кредитно-финансовой сферы, не привыкшей себе отказывать в эксклюзивной для прочих сегментов рынка доходности. Так и в самой необходимости высшего образования для выстраивания карьеры и самой жизни молодого человека в новых, квазирыночных условиях, порождающих стремительно нарастающее имущественное неравенство при всеобщем равенстве доступа к информации «сетевого» качества и объёма.

ИА REGNUM

С утверждением, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру, согласны 57% россиян. Эта доля уменьшается на протяжении всего мониторинга с 76% в 2008 году. С ними не согласны 39% наших сограждан.

ИА REGNUM

Считают, что значимость высшего образования часто преувеличивают, более половины респондентов ВЦИОМ (61%), обратного мнения придерживаются 35%. Двенадцать лет назад мнения были разделены практически поровну: 45% были согласны с данным суждением, 44% — не согласны.

Наряду с этим укрепляется скептический настрой в отношении высшего образования как обязательного условия удачной карьеры (45% в 2008 г. и 68% в 2019 г.) и обреченности на низкооплачиваемую и непрестижную работу при отсутствии диплома о высшем образовании.

ИА REGNUM

Ещё более радикальную картину по 2019 году показал опрос ИА REGNUM, проведенный с 15 по 26 июля того же года (количество участников 10 647). Анализ опроса показал, что ценность высшего образования пока ещё остаётся довольно высокой, на что указывает 51% респондентов. Показательно, что женщины ценят высшее образование существенно выше — до двух третей респондентов. А по негативному отношению к обучению в вузах соотношение ещё жёстче: 43% мужчин и только 29% женщин отказывают высшему образованию в былой его ценности. Похоже, что для прекрасного пола образование важно, но как часть имиджа и обустройства жизни в части, с профессиональной сферой никак не связанной.

То есть: тенденция к снижению ценности высшего образования, по крайней мере, в его нынешнем виде для респондентов с каждым годом всё менее и менее очевидна. Так на что же в большей степени полагаются наши молодые современники, вступающие на тернистый путь жизни в эпоху коренной трансформации общественно-промышленного уклада и сопутствующей любым «перестройкам» деградации традиционных ценностей?

Возможно, в некоторой (довольно, впрочем, существенной) степени ответ на этот вопрос даёт отчет исследовательской компании Ipsos MORI «Что помогает или мешает равноправию женщин?», в котором упомянуты критерии залога карьерного роста как для современных женщин, так и для мужчин. Онлайн-опрос был проведен среди 19 443 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет из 27 (включая Россию), с 20 сентября по 4 октября 2019 года.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Анализ сводных данных исследования компании Ipsos MORI показывает, что образование (квалификация) не является первостепенным условием карьерного роста и успеха в жизни, но занимает важное второе (у российских мужчин) и третье (у прочих) место по важности. Важное различие: на первом месте в мире по приоритету, вне зависимости от пола респондента, значится трудолюбие, а у россиян — личные связи (также упоминаются и политические, в отличии от иностранцев).

То есть: образование в нашей стране среди мужского населения пока ещё имеет приоритет более высокий, чем у российских женщин и иностранцев, пусть — всего на 1 позицию. А вот тот факт, что на первом месте у российских респондентов с огромным отрывом оказались личные связи, а не трудолюбие, как у иностранцев, для будущего нашей экономики есть факт более, чем прискорбный. Только ли для неё ли одной?