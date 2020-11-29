Москва, , 18:31 — REGNUM Иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Сложилась непростая ситуация: в период пандемии коронавируса границы стран закрыты и пресекать их можно лишь по установленному перечню причин. Обучения среди этих причин нет. В итоге те иностранные студенты, которые не могут въехать на территорию Российской Федерации, фактически и не могут приступить к обучению. Что касается дистанционного обучения, то организовать его на должном уровне не получается, по некоторым специальностям это и вовсе невозможно.

Уточняется, что речь идет об иностранных студентах, обучающихся по квоте Россотрудничества. Это будущие врачи, а также студенты театральных специальностей. К примеру, студенты театральных вузов сетуют, что обучение творческим профессиям невозможно проводить дистанционно. В ряде вузов поставлен вопрос об отчислении студентов, которые не посещают занятия.

На сегодняшний день более двух тысяч иностранных студентов обратились к правительству России с просьбой позволить им въехать в РФ с целью обучения. Правозащитник и юрист Иван Мельников сообщил, что обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой оказать содействие иностранным студентам, обучающимся в российских вузах.