Не успел холдинг «Новапорт» в сентябре 2020 года выкупить международный аэропорт Белгорода, как снова заговорили о планах группы — на этот раз докупить акции аэропорта Барнаула, доведя долю до 75%. В свете этого планы властей региона о снижении доли участия подверглись критике прокуратуры. ИА REGNUM проанализировало юридические связи холдинга, выяснило некоторые детали сделок, прошедших за последние годы, и планы относительно «воздушных ворот» Алтая.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Аэропорт Барнаула: планы и реалии

В конце ноября 2020 года стало известно, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо, в котором была изложена позиция надзорного ведомства на планы по акциям АО «Авиапредприятие «Алтай» — оператора барнаульского аэропорта. На сегодня доля региона в лице управления имущественных отношений Алтайского края в нём составляет 52%. Оставшиеся 48% принадлежат холдингу «Новапорт», а руководитель последнего — Сергей Рудаков входит в состав совета директоров АО.

Ещё в феврале 2020 года сообщалось, что алтайское правительство планирует подписать инвестиционное соглашение с ООО «Новапорт холдинг», в рамках которого к весне 2023 года будет построен современный аэровокзал площадью не менее 8 тыс. кв. м и стоимостью 3 млрд рублей. В качестве возможной схемы называли такую — проведение эмиссии и передача допвыпуска акций инвестору с соответствующим увеличением его доли до 75% акций минус одна акция, но с сохранением за регионом блокирующего пакета акций. Допвыпуск также планировали передать в залог местным властям до сдачи нового здания.

По данным «Российской газеты», прокуратура в ноябрьском письме указывала на то, что властями фактически «рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путём продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов». Напомнили правительству и закон о приватизации, который гласит, что наращивание уставного капитала возможно лишь в том случае, если за регионом будет сохранена доля не менее 50% плюс одна голосующая акция. Надзорная инстанция указала на целесообразность заключения с инвестором концессионного соглашения вместо ранее анонсированной схемы.

Чуть позднее на сайте минтранса региона появился комментарий по вопросу подготовки соглашения. Из него следовало, что документ проходит оценку и власти обмениваются мнениями, в том числе и с надзорной инстанцией, которая всего лишь предложила альтернативные варианты.

В каком виде в итоге будет подписано соглашение, пока не ясно.

Andrew Belonogow Международный аэропорт Барнаула

О «Новапорте» и его собственниках

Остановимся подробнее на владельцах 48% доли в авиапредприятии «Алтай» и холдинге «Новапорт».

По данным с сайта группы, она включает в себя свыше десятка аэропортов, где у компании есть существенные доли, кое-где доходящие до 100%. Это аэропорты таких городов, как Новосибирск, Улан-Удэ, Барнаул, Кемерово, Чита, Томск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные воды, Владикавказ, Мурманск, Калининград и Ставрополь. В сентябре 2020 года этот список пополнил международный аэропорт Белгорода. В ООО «Международный аэропорт Белгород» было выкуплено 100% доли.

Beladm.ru Владимир Зотов

С сентября 2020 года новым владельцем аэропорта Белгорода является ООО «Новапорт Инвест». Последнее учреждено в Москве в апреле 2016 года. Уставный капитал — более 702 млн рублей. Управляет активом и владеет 99,99% ООО «Новапорт Холдинг» (доли заложены в Сбербанке). Ещё небольшая доля принадлежит кипрской фирме «Ти.Эс. Транс Сайбириа ко лимитед», оформленной в 2005 году.

У «Новапорт Инвест» в собственности 90% доли в ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» (10% за Светланой Рыбальченко), 100% в ООО «Колхида» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), 100% в ООО «Аэропорт «Байкал», 48% в ООО «Кредитинвест» (оператор аэропорта Минеральные воды, совладелец — АО «Полюс»), 100% в пермском ООО «Аэропортовый грузовой комплекс», 100% в кемеровском ООО «Континент» (ресторанный бизнес), 90% в ООО «Топливно-заправочный комплекс международный аэропорт Кемерово» (владелец оставшейся доли — Рыбальченко) и 100% акций калининградского АО «Аэропорт «Храброво» (данные на 2019 год).

В свою очередь 99,99% доли в компании «Новапорт холдинг» принадлежит офшору — «Ти.Эс. Транс Сайбириа ко лимитед». Доля в залоге у Сбербанка.

«Новапорт холдингу» принадлежат более десятка юрлиц. В том числе почти 75% в ООО «Аэропорт Томск», где оставшаяся доля в собственности властей региона.

Новые «игроки» и коалиция с Вексельбергом

В 2020 году ООО «Новапорт холдинг» совместно с АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» учредили два юрлица: в феврале — московское ООО «АБС» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и в ноябре — ООО «АБС Магадан».

Последнее, по имеющимся данным, планирует принять участие в конкурсе на реконструкцию аэропорта Магадана «Сокол». Размер инвестиций в проект оценивается в 4,2 млрд рублей. Взамен победитель получает 75% минус одна акция оператора аэропорта. Приём заявок продлили до 16 декабря 2020 года, а инвестиционное соглашение планируется подписать не позднее 22 января 2021 года.

Сергин В. А Международный аэропорт Магадан (Сокол)

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Компания «АБС» в свою очередь была создана для участия в конкурсе на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска. Работы будут проводить в рамках концессии на 30 лет. Фирма в сентябре 2020 года признана победителем конкурса. Планируется, что она инвестирует в аэропорт 7 млрд рублей.

Возвращаясь к холдингу «Новапорт». По данным с сайта компании, в 2019 году также состоялась покупка ею контрольного пакета акций аэропортов Воронеж и Саранск.

Уточняется, что контролирующим акционером группы является AEON Corporation. Председатель совета директоров последнего — миллиардер Роман Троценко (75-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020»). Среди активов бизнесмена журнал называет «Новапорт», «Корпорацию АЕОН», холдинг удобрений «Азот», Московское речное пароходство, Южный и Волгоградский речные порты.

Год назад — на пятом Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге Троценко рассказал Forbes, что в ближайшие десять лет «Корпорация АЕОН» вложит 200 млрд рублей в проекты в Арктике. Тем временем в мае 2020 года другой актив Троценко — «Волгоградполимер» учредил новое юрлицо с АО «Роснано», которым руководит Анатолий Чубайс. Последнему, в свою очередь, уже несколько раз прочат должность «начальника Арктики». Да и действующие проекты в Арктике у Троценко уже есть — «Корпорация АЕОН» выступает соинвестором в строительстве порта Индига в Ненецком автономном округе. Помимо этого, миллиардер участвует в проекте компании «Северная звезда» по строительству кластера по производству угольных концентратов на Западе полуострова Таймыр. Его стоимость — 35,6 млрд рублей.