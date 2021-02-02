Разработка эффективной стратегии конкуренции, сотрудничества и сосуществования с Китаем будет одной из самых сложных внешнеполитических задач избранного президента СШАДжо Байдена. И в следующие два месяца китайско-американские отношения почти наверняка ждет обострение, пишетМинксин Пей в статье, вышедшей 26 ноября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Накануне выборов президент Дональд Трамп открыто возложил на Китай вину за пандемию COVID-19, которая стоила ему второго срока, а также выступил с тонко завуалированными угрозами. Теперь, собираясь покинуть свой пост, действующий глава Белого дома, скорее всего, пойдет на дополнительные карательные меры, чтобы отыграться на Пекине и связать руки новой демократической администрации. Даже если КНР воздержится и не станет отвечать на прощальные провокации Трампа, которые могут оказаться крайне болезненными или унизительными для Пекина, отношения США и Китая, унаследованные Байденом, могут пострадать непоправимо.

Учитывая нынешнюю сильную антипатию к Китаю среди значительной части политического истеблишмента и общественности США, Байден вряд ли изменит проложенный Трампом курс в отношении Пекина. Китай так и останется главным геополитическим противником Вашингтона, и сдерживание его экономического и военного усиления станет в обозримом будущем организующим принципом внешней политики США.

Gage Skidmore Джо Байден

Тем не менее политика администрации Байдена в отношении Китая также будет существенно отличаться от подхода Трампа, для которого был только принцип «Америки прежде всего», не предполагающий взаимовыгодных решений. Стратегический расчет Байдена состоит в том, что китайско-американский конфликт превратится в многолетний марафон, исход которого будет зависеть в первую очередь от того, смогут ли США сохранить и укрепить свои конкурентные преимущества: экономический динамизм, технологические инновации и идеологическую привлекательность.

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Таким образом, помимо сплочения традиционных союзников Вашингтона, Байден сосредоточится на укреплении страны изнутри путем решения проблем ее ветхой инфраструктуры, нехватки человеческого капитала и недостаточного финансирования научно-технической области. Если Трамп и его команда не видят возможности для сотрудничества с КНР, администрация Байдена будет рассматривать взаимовыгодное сотрудничество с Пекином по таким вопросам, как изменение климата, пандемия и ядерное нераспространение, как желательное и необходимое.

Благодаря тому, что внимание Байдена будет сосредоточено на разработке более продуманной и устойчивой долгосрочной стратегии в отношении Китая, новой администрации удастся добиться непосредственной и долгожданной паузы в китайско-американской холодной войне. В его краткосрочных политических интересах деэскалация или даже прекращение развязанной Трампом торговой войны, потому что экономика США нуждается во всей возможной помощи, чтобы преодолеть вызванный пандемией экономический спад.

Крайне примечательно, что хотя руководство КНР понимает, что Пекин втянут в бессрочный конфликт с Вашингтоном, всё же снижение напряженности в двусторонних отношениях также отвечает их краткосрочным политическим интересам. Китай, по всей видимости, считает, что время на его стороне, поскольку в ближайшее десятилетие его экономика будет по-прежнему расти быстрее, чем американская, постепенно смещая общий баланс сил в пользу Пекина. На данный момент главная задача председателя КНР Си Цзиньпина состоит в том, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США, пока его страна находится в относительной слабости.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Хотя краткосрочные интересы американского и китайского лидера могут совпадать, для полного снижения напряженности между США и Китаем им придется пойти на определенные политические вложения, а также продемонстрировать свою готовность к стабилизации двусторонних отношений.

Проще всего прогресса можно добиться в области культуры. Так, Китаю придется повторно принять у себя американских журналистов, высланных им в этом году в ответ на введенные в США ограничения на работу журналистов из КНР. Пекин также должен будет взять на себя обязательство предоставить американским репортерам долгосрочные визы и большую свободу для работы внутри страны. В обмен на это Вашингтон отменит ограничения, которые он наложил на государственные китайские новостные организации.

Еще одним позитивным шагом было бы открытие консульств. В конце июля США приказали Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, сославшись на то, что оно занимается экономическим шпионажем. Каким именно, не разглашалось. В ответ на это Китай закрыл американское консульство в Чэнду. Такая тактика «око за око» без нужды обострила и без того непростые отношения. Исправление этой ошибки и отмена этих решений пойдут на пользу обеим странам.

Затем США и Китай должны подчеркнуть свою готовность к сотрудничеству в борьбе с изменением климата. Главный переговорщик по климату Китая и новый посланник США по климату, бывший госсекретарь Джон Керри, должны организовать встречу, чтобы подтвердить приверженность каждой страны целям Парижского соглашения 2015 года и изучить возможные совместные инициативы, чтобы придать новый импульс глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.

Ralph Alswang Джон Керри

Более острый вопрос — это Тайвань, который вновь превратился в потенциальную точку военного обострения между Вашингтоном и Пекином. Китай, несомненно, будет оказывать давление на Байдена, чтобы он подтвердил приверженность Америки политике «одного Китая», но администрация президента-демократа также должна потребовать, чтобы Китай смягчил свои угрозы в адрес Тайбея и подтвердил свое предпочтение мирному урегулированию статуса острова. При должным образом организованной дипломатии реалистичный компромисс мог бы привести к снижению напряженности в Тайваньском проливе.

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Но самым большим препятствием на пути к более стабильным отношениям между США и Китаем является торговая война. В январе две страны заключили «первый этап» соглашения, которое временно приостановило, но не прекратило худший торговый конфликт за последнее время. Если Трамп не аннулирует сделку до того, как он покинет свой пост, американский и китайский лидеры должны немедленно возобновить переговоры, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, а именно невозможность выполнения Китаем требования администрации Трампа о приобретении дополнительных американских товаров и услуг на сумму $200 млрд в течение более двух лет.

Грузовые контейнеры. Китай

Реалистичное решение может потребовать более всеобъемлющего соглашения о втором этапе, которое продлит срок для Китая, чтобы выполнить свое обязательство по закупкам и пообещать структурные реформы, которые не были включены в сделку на первом этапе.

Такая скромная дорожная карта не может изменить траекторию конфликта великих держав — США и Китая. Но, продемонстрировав свою готовность к сотрудничеству, несмотря на их фундаментальные разногласия, Байден и Си Цзиньпин могут дать международному сообществу понять, что в обеих странах преобладают более холодные головы.