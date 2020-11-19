Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп может перед уходом из Белого дома осложнить задачу своему преемнику Джо Байдену в нахождении общего языка с Китаем, пишет Джеймс Палмер в статье, вышедшей 18 ноября в The Foreign Policy.

Так, некоторые официальные лица нынешней администрации, в частности госсекретарь Майкл Помпео, по-прежнему разделают «иллюзии победы» Трампа, по меньшей мере на публике, но вне внимания общественности они стремятся сделать всё, чтобы США и КНР не сошли с конфронтационного курса.

Подобные попытки включают в себя ужесточение позиции Вашингтона в отношении китайского рыболовства, потенциальное введение новых ограничений на импорт китайской продукции и технологий. К тому же на этой неделе Трамп запретил американским компаниям вкладывать деньги в китайские военные разработки.

На сегодняшний день администрация Трампа могла бы, с одной стороны, ввести против санкции против Пекина в связи с притеснением уйгуров в Синьцзяне — что маловероятно, учитывая сильное бизнес-лобби в окружении Трампа, — а с другой, ввести дополнительные визовые ограничения для китайских туристов и эмигрантов, прежде всего студентов. Как раз отменить эти ограничения следующей администрации будет относительно несложно, а подобный шаг станет еще одним сигналом китайскому руководству и простым гражданам КНР.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил в опубликованном 19 ноября интервью панарабской газете Asharq Al-Awsat, что китайские власти надеются, что США будут относиться к развитию КНР иначе, чем при президенте Дональде Трампе, и это пойдёт на пользу китайско-американским отношениям.

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