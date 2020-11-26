Печально известный посёлок Светлогорье из Приморского края, где более десяти лет назад голодали рабочие «Русского вольфрама», снова в медиаповестке. ООО «Лермонтовский ГОК» — градообразующее для посёлка и одно из немногих предприятий России, которое производит вольфрамовый концентрат, решено пустить с молотка. Его владельцем на сегодня является государственное предприятие. Оно же и недропользователь месторождения вольфрама. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации, в которую попало градообразующее предприятие посёлка Светлогорье в Пожарском районе Приморского края, которому три года назад краевые власти пообещали инвестиции.

Primtep.ru Лермонтовский ГОК

О Лермонтовском ГОКе и истории его появления

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат», которое занимается производством вольфрамового концентрата и выступает градообразующим предприятием для монопосёлка Светлогорье, было учреждено в июне 2013 года для добычи и обогащения вольфраммолибденовой руды. Уставный капитал компании превышает 264 млн рублей. Директором предприятия в середине ноября 2020 года назначен Андрей Щитов (также имеет ИП в Краснодарском крае, которое специализируется на услугах рекламного агентства).

Ранее компанию возглавлял Юрий Данилов, чьи данные совпадают с данными кандидата на выборах главы Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района в 2015 году и депутата думы Пожарского муниципального района в сентябре 2020 года. На сентябрьских выборах Данилов был избран депутатом от партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Но история градообразующего предприятия Светлогорья началась отнюдь не в 2013 году. С 90-х годов до 2004 года переработкой вольфрамовых руд и производством концентрата занималось ОАО «Лермонтовская горнорудная компания», которое было обанкрочено 16 лет назад.

В 2004 году горнорудная компания была обанкрочена, а в июне 2006 года прошли торги по продаже её имущественного комплекса, которые позднее неудачно попыталась оспорить налоговая служба. Покупателем актива почти за 105 млн рублей выступила московская компания «Вист-Авто Центр», позднее переименованная в ООО «Русский вольфрам».

В феврале 2009 года Роснедра досрочно прекратили действие лицензии на добычу вольфрамовых руд на месторождении Лермонтовское, так как производство было остановлено ещё в марте 2008 года.

В эти годы ГОК прогремел на всю страну, ведь долги перед работниками никуда не делись после аннулирования лицензии.

В 2009 году в Светлогорье, где голодали более 20 работников «Русского вольфрама», была отправлена гуманитарная помощь. Продукты и предметы первой необходимости семьям голодающих горняков везли и неравнодушные жители, и общественные организации. Передавали горнякам и собранные средства — добровольные пожертвования жителей Приморья.

Алексей Бондарь Фото 2009 года. Посёлок Светлогорье

Результатом акций протестов стало подписание договора, по которому представитель ООО «Русский вольфрам» за плату передал в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» своё имущество. То есть фактически имущество осталось у собственников «Русского вольфрама», а госпредприятие выступило лишь пользователем.

В 2009 году журнал Forbes называл единственным владельцем «Русского вольфрама» московского бизнесмена Антона Родионова. В материалах фигурировал и директор московского представительства Смоленского банка Павел Шитов, который, по словам Родионова, «давал деньги на покупку Лермонтовского ГОКа». Журнал сообщал, что «Родионов женат на Светлане Сигуткиной, дочери начальника аппарата Госдумы РФ Алексея Сигуткина».

Как сообщало РИА Новости, в июле 2009 года комиссия Роснедр приняла решение выдать краткосрочную операторскую лицензию на разработку вольфрамового месторождения некоему ООО «Лермонтовская горнорудная компания».

Для справки: компания с таким наименованием работала в Москве с 2008 года, но в августе 2020 года ИФНС приняла решение об исключении её из реестра. Фирма, принадлежащая Константину Степашко, работала в сфере добычи и обогащения железных руд. У Степашко в посёлке Светлогорье Приморского края есть актив — 30% доли в ООО «Техпромснаб», созданном в 2013 году для производства листов для облицовки, шпона для фанеры. Среди владельцев также Владислав Хе, Инесса Бартко и Юлия Санклер.

Решение о продаже

25 ноября 2020 года депутаты Заксобрания Приморского края одобрили продажу 100% доли ООО «Лермонтовский ГОК», которая на сегодня в собственности КГУП «Примтеплоэнерго». Инициатор продажи — правительство региона.

Primorsky.ru «Лермонтовский ГОК»

В официальном пресс-релизе, размещённом на сайте парламента, отмечается, что предприятие «находится в тяжелом финансовом положении», а новый инвестор «поможет реанимировать» его. Признавали власти и то, что основной цели создания ООО «Лермонтовский ГОК» — привлечение инвестиций в модернизацию производства и развитие минерально-сырьевой базы — достичь не удалось, в том числе и из-за недостатка сырья. Предприятию оказывалась поддержка, в частности в 2017 году из бюджета края была выделена субсидия в размере 246 млн рублей.

Цена продажи компании составит 179 млн рублей. В договор купли-продажи планируют включить условие о запрете перепрофилирования горно-обогатительного комбината в течение пяти лет. Завершить аукционные процедуры планируют в феврале 2021 года. Объём необходимых инвестиций в ООО оценили на уровне 1 млрд рублей.

О потенциальном покупателе

В качестве возможного покупателя называют АО «Компания «Вольфрам», которое, по данным приморских СМИ, в сентябре 2020 года выиграло аукцион по приобретению лицензии на месторождение вольфрамовых руд Рубежное в Пожарском районе Приморского края.

Между тем в госреестре лицензий в качестве владельца лицензии на Рубежное фигурирует ООО «РБ-Тех» из Москвы. Срок действия лицензии — до 8 октября 2045 года.

По адресу, указанному как адрес недропользователя, в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «РБ-Тех», созданное в апреле 2019 года для оптовой торговли стройматериалами. Владелец и гендиректор — Владислав Яцейко. Последний совместно с АО «Компания «Вольфрам» владеет подмосковным ООО «Индустриальная компания», которое создано в 2004 году для оптовой торговли. Директор — Виталий Цепляев.

«Индустриальная компания» в свою очередь владеет долями в четырех юрлицах Подмосковья, Приморского края, Кабардино-Балкарии, в том числе 100% ООО «Приморвольфрам» в Красноармейском районе (добыча руд прочих цветных металлов, имеет лицензии на работу в рудопроявлении Лазурное, Забытом оловянно-вольфрамовом месторождении, на участке Верхне-Приисковый), 50% доли в ООО «Северо-кавказский вольфрам». Компания также совместно с минимущества Кабардино-Балкарии выступала соучредителем ОАО «Гидрометаллург» из Нальчика (производство прочих цветных металлов) и ОАО «Каббалквольфрам».

О «Русском вольфраме»

А что же «Русский вольфрам»? По данным ЕГРЮЛ, ООО «Русский вольфрам» учреждено в Смоленске в декабре 2002 года. Его уставный капитал — 8,06 млн рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. С 2018 года собственниками являются Татьяна Иохина и Захар Пшенецкий. Оба получали ИНН в Приморском крае, а Иохина имеет там ещё один актив — ООО «Восток лес», созданное в ноябре 2019 года для производства листов для облицовки, шпона для фанеры.

В июле 2008 года «Смоленский банк», который в 2007 году выдал ООО кредит на 150 млн рублей, взыскал с «Русского вольфрама» долги — 98,5 млн рублей. За месяц до этого вердикта — в июне 2008 года в арбитраж Смоленской области поступил банкротный иск, из которого следовало, что в конце мая 2008 года единственным участником общества принято решение о ликвидации.

«В процессе ликвидации ликвидационная комиссия ООО «Русский вольфрам» обнаружила, что стоимость имущества должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, сумма требований которых, по состоянию на 26.05.2008 г. , по денежным обязательства составляет 995 206 194 руб. 07 коп., что превышает стоимость имущества должника. По мнению заявителя, должник имеет признаки банкротства», — отмечалось в материалах дела.

Среди кредиторов также фигурировал и «Смоленский банк», в своё время выдавший кредит на покупку «Лермонтовского ГОКа».

Уже в июле 2008 года ООО «Русский вольфрам» было признано банкротом. В ноябре того же года компания подписала мировое соглашение с банком как главным кредитором, и производство по банкротному делу было прекращено.

Между тем должник свои обязательства не выполнил, и уже в июле 2009 года банк подал заявление о расторжении мирового соглашения. Банкротное дело было возобновлено, а конкурсное производство продолжается до сих пор.

Из этого дела также известно, что на январь 2009 года судебным приставом-исполнителем было возбуждено сводное исполнительное производство, в составе «которого объединены 308 исполнительных производств на сумму 603 335 рублей 63 копейки о взыскании с ООО «Русский вольфрам» морального вреда в пользу граждан — бывших работников». Вероятно, речь о жителях Светлогорья.

Алексей Бондарь Фото 2009 года. Посёлок Светлогорье

Некоторые нюансы

То, что до сих пор имущество ГОК арендуется у «Русского вольфрама», косвенно подтверждает иск, который арбитраж Приморья планирует рассмотреть 10 декабря 2020 года.

ООО «Русский вольфрам» обратилось с иском к ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат» «о взыскании 110 845 841,73 рубля задолженности по арендной плате, 11 267 555,66 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами». КГУП «Примтеплоэнерго» проходит третьим лицом.

Более того, в сентябре 2020 года конкурсный управляющий ООО «Русский вольфрам» подал в суд заявление «о признании сделки недействительной». Он потребовал признать договор с ООО «Лермонтовский ГОК» об аренде, заключенный в марте 2019 года, недействительным.

В инвентаризационной описи ООО «Русский вольфрам» до сих пор фигурирует недвижимое имущество, в том числе десяток зданий ГОКа.

То есть фактически ООО само в рамках банкротства может выставить на продажу имеющиеся активы, ведь из собственности они не выбывали, а ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат» только их арендует.

Также, судя по данным из госреестра лицензий, в марте 2014 года ГОК получил лицензию и по ноябрь 2024 года является пользователем недр по лицензии на добычу вольфрамовых руд на Лермонтовском месторождении.

Будет ли потенциальному покупателю интересен ГОК без активов, пусть арендуемых?

И опять же, в этой запутанной цепочке собственников и арендаторов остаётся открытым вопрос о судьбе горняков, а также целого зависимого от работы комбината посёлка.