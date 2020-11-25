Украинская власть уже давно считает, что некоторые условия в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС следует изменить. Причем «пересмотр условий в Соглашении об ассоциации — это не просто желание добавить некоторых «хотелок» с нашей стороны. Это на самом деле желание большей интенсивности в сотрудничестве с ЕС. Поэтому стремление к обновлению Соглашения — это стремление к более четкому пониманию взаимных прав и обязанностей» (Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины). Замминистра можно понять: за период с января по ноябрь 2020 года внешнеторговый оборот снизился на 9%, или на 8 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составляет 82,67 миллиарда долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

А ведь в страшном для всего мира, посткризисном 2009 году украинский внешний оборот составлял 85 138 422 000 долларов. Но тогда у руля украинской экономики встал пусть и не знающий украинского языка, но знающий организацию государственной экономики Николай Янович Азаров. И он очень быстро, без губительных для экономики политических пристрастий поднял товарооборот: «Если в 2009 г. экспорт Украины в Россию составлял всего около $12 млрд в год, то уже в 2011 г. он вырос более чем в два раза и достиг $26 млрд. Точно так же активно мы работали с ЕС. Если в 2009 г. (при Тимошенко и Ющенко) наш экспорт в ЕС составлял всего около $9 млрд, то в 2011 г. он превысил $22 млрд». В целом же товарооборот Украины в 2011 году составил $151 миллиард. В 2020 году он не достигнет и ста.

Maidan.org.ua Николай Азаров

Причем даже этот нищий результат — совсем не заслуга Европы. По информации Качки, «самое большое падение товарооборота в 2020 году у нас происходит именно с Европейским союзом. И все, что вытягивает наш экспорт в этом году, — это скорее Азия, чем ЕС».

Полагаю, что именно этот факт и лежит в основе украинских «хотелок». Киев желает повышения эффекта европейской торговли, и это его право. Но это не в его возможности. Европу в настоящее время удовлетворяет формат торговых отношений (метрополия — колония), а некоторые даже хотели бы еще более ограничить украинские аппетиты на европейских рынках (как поляки с курятиной, например). А самый страшный пункт в Соглашении, которое с таким телячьим восторгом Украина подписала после Майдана, это статья 463.3 — о том, что в рамках ассоциации можно «вносить поправки в Приложения к настоящему Соглашению, учитывая развитие права ЕС и применимых стандартов, определенных в международных документах и, по мнению Сторон, непосредственно касающихся этого, без ущерба для каких-либо конкретных положений, включенных в Раздел IV («Торговля и вопросы, связанные с торговлей») настоящего Соглашения». Курсив мой…

То есть допустимо как угодно растекаться мыслью по древу по отвлеченным вопросам, но когда дело касается условий торговли, а значит денег, то тут — исполнять. Товарооборот — это налоги. Налоги украинское центральное правительство собирать либо не умеет, либо умеет, но «с интересом». Вот, например, Государственная таможенная служба сообщает, что общий объем налогооблагаемого импорта за десять месяцев 2020 года $39,3 миллиарда, на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($44,2 миллиарда). Но импорта в продаже меньше не стало — свидетельствую как очевидец. И объяснить такой парадокс можно одним словом: «контрабанда», то есть доставка товаров, скрытая от налогообложения.

И такая ситуация не только на таможне, потому что другое «молодое дарование» министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта буквально накануне сообщил, что «Государственная казначейская служба остановила финансирование расходов бюджета». И что «невыплаченные финансовые обязательства на сегодня составляют 9,4 млрд, из которых 3 млрд — защитные расходы. Это максимум с начала года и + 2 млрд к метрикам предыдущей недели». То есть в Казначействе денег нет и не предвидится.

Facebook.com/ paul.kukhta Павел Кухта

Кухта предлагает традиционный способ выхода из кризиса — и это не реструктуризация долга, по которому в 2021 году надо выплатить половину бюджета Украины, 599,8 миллиарда гривен, не восстановления геоэкономического статуса Украины как паневразийского транзитера, не секвестры, в конце концов. Это до боли знакомый нижайший поклон в адрес МВФ, «который даст нам доступ к заимствованиям для финансирования расходов». Но не секрет, что условие МВФ: «дадим деньги (возможно) в обмен на независимость Национального банка и антикоррупционных органов».

Не буду говорить высокопарные и банальные фразы о «торговле суверенитетом», уже поздно, продано… Скажу лишь, что у экономистов есть «золотое правило»: правительство должно брать деньги только для финансирования инвестиций «будущих поколений», а текущие расходы должны покрываться и финансироваться за счет существующих налогов. Второе правительство ЗЕкоманды оказалось не в состоянии исполнить это правило, что и привело финансовую систему Украины даже не к катастрофе, а коллапсу.

Но «финансовый коллапс» — это не просто «нет денег». В ближайшей перспективе это означает «нет движения товаров» и, следовательно, «нет товаров на полках розницы». С Новым годом, товарищи! И никакой Запад не собирается Украине помогать, он откровенно собирается ее купить за те кредитные деньги, которые Украиной уже истрачены.