Легендарный Рихард Зорге, родившийся 4 октября 1895 года в Российской империи, под Баку на территории современного Азербайджана, погиб 7 ноября 1944 года в Японии.

Сахалинское пограничное управление береговой охраны Остров Зорге (на переднем плане слева) в группе островов Дёмина Малой Курильской гряды. Правее остров Ялта (Ялтинской конференции) На заднем плане остров Зеленый. 2017 год

Этот немецкий журналист, дипломат, советский разведчик нелегальной резидентуры времён Второй мировой войны считается одним из величайших разведчиков 20-го века. Герой Советского Союза (1964).

В Тихоокеанской части нашей страны, в частности на Сахалине и Курилах, память об этом замечательном человеке, так много сделавшем для Советского Союза и России, была увековечена путём имянаречения общественностью именем Зорге безымянного острова из группы островов Дёмина на Малой Курильской гряде.

В 2016 году экспедиция Русского географического общества (С. Бесков, С. Пономарёв) обследовала этот остров, находящийся в составе заповедника «Курильский», и составила его краткое описание. Остров небольшой, безлесый, как, впрочем, и все остальные острова Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана. Площадь острова 12,3 гектара, но он имеет несколько бухточек. Находится восточнее побережья японского острова Хоккайдо, так что солнце ежедневно освещает сначала остров Зорге, а уже после — север Японии. Можно, упрощая, сказать, что солнце над Японией встаёт с острова Зорге.

Сергей Пономарев Бухта на острове Зорге

Предложения по имянаречению были направлены Сахалинским областным отделением Русского географического общества в Сахалинскую областную думу, которая, изучив общественное мнение, это предложение одобрила 19 октября 2017 года постановлением №¼/54−3. Постановление думы и наши материалы были направлены на экспертизу в Росреестр.

Через год (!) Росреестр сообщил, что статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г. Карасин не поддерживает проект распоряжения правительства России об имянаречении безымянного острова.

Возражения Г. Карасина состояли в том, что масштабу личности легендарного разведчика Зорге не соответствует малый, якобы напоминающий скалу, безлюдный остров, находящийся в составе архипелага «острова Дёмина», советского гидрографа, не имеющего отношения к деятельности группы Зорге.

Сахалинская общественность солидарна с оценкой личности Р. Зорге как масштабной и легендарной.

Именно поэтому и было предложено в его честь назвать один из безымянных островов. Других островов с именем Зорге в России нет.

Остров действительно сейчас необитаем.

Однако упрёк в «безлюдности» острова некорректен. Обитаемые острова, не имеющие названия, в Сахалинской области вообще отсутствуют. Все обитаемые острова в Сахалинской области давно имеют названия и Сахалинское областное отделение РГО не ставило и не ставит своей задачей их переименование.

С.Бесков Экспедиция РГО на острове Зорге. 2016 год

Утверждение о том, что малый остров напоминает скалу, не соответствует действительности. Экспедицией РГО установлено, что остров имеет площадь 12,3 гектара, достаточную протяженность, несколько бухт, покрыт густой травянистой растительностью (как и все соседние именные острова — Анучина, Юрий, Зеленый, Танфильева, Деревянко и др.) и никак не напоминает скалу. Фото прилагается.

Сергей Пономарев Растительность на острове Зорге

Для сравнения укажем, что недавно названные правительством РФ (распоряжение №223-р от 8 февраля 2017 г.) по предложению Сахалинской областной думы ранее безымянные остров Деревянко (в память о генерал-лейтенанте Кузьме Николаевиче Деревянко, подписавшем в 1945 году от имени СССР Акт о капитуляции Японии), остров Гнечко (в память генерал-лейтенанта Алексея Романовича Гнечко, Героя Советского Союза, командующего Курильской десантной операцией в августе 1945 г.), остров Фархутдинова (в память о государственном деятеле, Губернаторе Сахалинской области Игоре Павловиче Фархутдинове) — имеют еще меньшие размеры, чем остров Зорге.

А в память о генерале армии Максиме Алексеевиче Пуркаеве, командовавшем Вторым Дальневосточным фронтом, освобождавшем в 1945 году Сахалин и Курилы, маршале Николае Ивановиче Крылове, дважды Герое Советского Союза, командующем Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) СССР, депутате Сахалинского областного и Верховного Совета СССР и адмирале Иване Степановиче Юмашеве — Главкоме ВМФ, затем военно-морском министре СССР, командовавшем в 1945 году Тихоокеанским флотом СССР в войне с Японией, распоряжениями Правительства РФ от 3 октября 2017 г. №2144-р и от 11 октября 2018 г. №2188-р названы лишь мысы на Курильской гряде, а не острова.

Упомянутые генералы К. Н. Деревянко и М. А. Пуркаев, кроме того, наряду с Р. Зорге, как известно, служили в военной разведке нашей страны. (М. А. Пуркаев в 1939—1940 годах военный атташе и резидент в Германии)

Примечательно, кстати, что никаких возражений со стороны МИД РФ не имелось, когда 8 февраля 2017 года распоряжением правительства РФ по инициативе сахалинцев был назван именем Громыко соразмерный острову Зорге, такой же безлесый и безлюдный остров Курильской гряды в составе группы островов Таира.

Острова Таира в составе Курильской гряды на первый взгляд тоже не имеют отношения к деятельности Министерства иностранных дел, которое в 1957—1985 годах возглавлял Андрей Андреевич Громыко, сын участника русско-японской войны, замечательный советский дипломат, подписавший в 1945 году от имени СССР Устав Организации Объединенных Наций, закрепивший неизменность итогов Второй мировой войны (статьи 103,107).

Необходимо также учесть географическую специфику предлагаемого к наименованию острова и выстраиваемую систему названий в данном регионе.

В архипелаге Дёмина три небольших острова и два более крупных. Самый крупный предлагается назвать «Ялта» (или остров Ялтинской конференции) в память о конференции в Крыму 1945 года, обусловившей вступление Советского Союза в войну с Японией, возвращение южного Сахалина и передачу ему Курильских островов. Соседний с ним, второй по величине остров архипелага и предлагается назвать именем Зорге.

Сознательно завышая требования к объекту, которому может быть присвоено имя Рихарда Зорге (чего стоит требование, чтобы архипелаг, в составе которого находится остров, имел отношение к работе группы Зорге!), господин Карасин и представляемое им ведомство, по сути, препятствуют увековечению памяти погибшего героя.

Все эти доводы Сахалинская областная дума еще 15 ноября 2018 года направила в Россреестр, предлагая довести их до сведения МИД России.

С той поры прошло два года. Пошел третий. Россрестр молчит, словно воды в рот набрал. Все сроки экспертирования прошли. Остров Зорге до сих пор находится на нелегальном положении.

Ирония судьбы. Господин Карасин осенью 2019 года покинул МИД и губернатором Сахалинской области назначен сенатором, представителем в Совете Федерации.

На этой должности он опять отличился, препятствуя возвращению в общероссийской календарь Дня Победы над Японией, учрежденного в Советском Союзе в 1945 году. Якобы «по просьбе ветеранов» он усиленно лоббировал весной 2020 года принятие федерального закона о фактической замене Дня Победы над Японией маловразумительным, демобилизующим, маскирующим величие Победы «Днем окончания Второй мировой войны», нарочито передвинутым со 2 сентября на 3 сентября. Пряник подслащивал тем, что этот день передвинут из числа памятных дней в число дней воинской славы. И толку от этого? Никто из руководителей страны не поздравил народ с этим днём.

Ветераны просили совсем другого — четкой и ясной формулировки — День Победы над Японией. Так что обманул господин Карасин коллег сенаторов, выступая в поддержку своего законопроекта. И объявленные при этом мотивы примерно такие же: «из лучших побуждений».

Фактически это иезуитски замаскированное наступление на российскую историю, аппаратный антисоветизм.

Приходится напоминать, что Конституция России в своей статье 67.1 ясно и определенно устанавливает что:

Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории… Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, …а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Риторический вопрос: соответствуют ли действия г-на Карасина этим требованиям Конституции?

Интересам сахалинцев и курильчан в части увековечения имени Рихарда Зорге и восстановления Дня Победы над Японией действия г-на Карасина точно не соответствуют.

Поэтому прошу рассматривать данную публикацию как обращение к руководству Министерства иностранных дел Российской Федерации и Росреестра с просьбой ускорить подготовку распоряжения о присвоении правительством Российской Федерации имени Зорге острову на Малой Курильской гряде с координатами 43 градуса 24 минуты 6 секунд северной широты 146 градусов 9 минут 2 секунды восточной долготы.

Всё-таки год 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.