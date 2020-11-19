После молниеносной смены власти, случившейся в Киргизии в начале октября, в республике сменился президент, премьер, главы части министерств и ведомств. Всего с начала октября страна сменила 3 руководителей — Сооронбай Жээнбеков покинул пост под давлением сторонников Садыра Жапарова, Жапаров, став и. о. президента, сложил полномочия, чтобы участвовать в выборах, теперь у страны уже третий руководитель — спикер Талант Мамытов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

События последних полутора месяцев сильно изменили политический ландшафт и добавили значительную долю неопределенности к будущему Киргизии.

Важнейшим событием, которое должно определить судьбу республики на ближайшие годы, должны стать президентские выборы 10 января 2021 года. Победитель будет управлять Киргизией не менее 6 лет, если, конечно, не потеряет власть досрочно. Отрицать наличие подобного риска нельзя — из 5 президентов лишь двое досидели на посту до установленного законом срока. Остальные лишились власти досрочно.

Нынешние претенденты на пост президента ведут переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами как внутри, так и вне Киргизии. Исходя из опыта предыдущих выборов можно сказать, что наиболее вероятными источниками поддержки могут стать Россия, Китай, Турция, США, Казахстан и некоторые из стран арабского мира — Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Ряд политических деятелей на фоне политической нестабильности предпочли на время уйти с политической арены, чтобы наблюдать за намечающейся схваткой со стороны. Впрочем, такая пассивность не должна вводить в заблуждение — при необходимости киргизские политики могут действовать крайне оперативно.

Острая нехватка средств у политиков является одним из характерных признаков нынешних выборов. Киргизские политики уже изрядно потратились на прошедшие в октябре парламентские выборы: по приблизительным оценкам, крупнейшие партии слили на отмененные выборы более 150 млн долларов. Теперь, чтобы продолжить борьбу, им вновь надо искать средства. В условиях экономического кризиса денег у потенциальных спонсоров внутри страны почти нет, собственные накопления политики стараются не тратить вообще.

Premier.gov.ru Омурбек Бабанов

Остается 3 варианта: идти на поклон к немногим богатым бизнесменам и политикам, искать деньги за рубежом или же вести избирательную кампанию в режиме жесткой экономии, снижая шансы на победу до минимума.

Вариант «не тратить деньги и опереться на админресурс» для киргизских политиков неактуален — на последних парламентских выборах пример партии власти «Биримдик» показал, что ставка на голое административное принуждение без нормальной полевой работы, поиска союзников и готовности всерьез платить, конечно, позволит нарисовать красивые цифры в ЦИКе, но в конечном счете приведет к потере власти.

Кто может стать новым президентом Киргизии

ЦИК завершил прием документов от желающих побороться за пот президента страны. В итоговый список вошли 63 человека, в том числе 8 женщин. Среди претендентов оказались политики, чиновники, бизнесмены, учителя, бывшие сотрудники спецслужб, правозащитники, спортсмены, пенсионеры и даже один « самопровозглашенный бог », ранее обещавший, что COVID не затронет Киргизию.

Без сомнения, к моменту выборов очередь из кандидатов значительно поредеет. Пока что им нужно сдать 30 000 подписей в свою пользу, успешно пройти экзамен на знание кыргызского языка и внести избирательный залог в 1 млн сомов (около 900 тысяч рублей).

Среди наиболее заметных кандидатов можно выделить несколько человек.

Садыр Жапаров, возглавивший страну после массовых протестов в октябре 2020 года, несмотря на сложение полномочий, де-факто сохраняет власть в своих руках. Политик хочет и дальше руководить страной. Чтобы доказать всему миру легитимность, ему надо победить на выборах, избегая больших скандалов.

Gov.kg Садыр Жапаров

Получивший свободу благодаря падению предыдущего режима, Жапаров нацелен на достижение результата. Политик пользуется поддержкой нескольких кланов Киргизии. Ближайший союзник — Камчибек Ташиев занимает пост главы Комитета нацбезопасности.

Есть ряд обстоятельств, которые сильно выделяют Жапарова из претендентов. За время, проведенное в заключении, политик потерял отца, мать и старшего сына, второй сын был избит милицией во время митинга. Благодаря имиджу патриота-мученика Садыр Жапаров популярен среди сельской бедноты и земляков с Иссык-Куля. Часть столичного электората Жапарова боится, считая политика и его сторонников слишком резкими и напористыми.

Среди ярких и сильных претендентов — лидер партии «Бутун Кыргызстан», экс-спикер парламента Адахан Мадумаров. Дважды участвовал в парламентских выборах, дважды — в президентских , боролся с президентами Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

Facebook.com/ madumarovadakhan Адахан Мадумаров

Опытный оратор, популярен среди кыргызских мигрантов и части жителей Бишкека. Недавно съездил в Москву, чтобы заручиться там поддержкой. Мадумаров позиционирует себя как основного соперника Садыра Жапарова.

Канат Исаев. Опытный политик. Экс-спикер, экс-губернатор Чуйской области, бывший соратник Омурбека Бабанова. Руководил коалицией парламентского большинства. Возглавляет партию «Кыргызстан», однако после внутрипартийного кризиса, связанного с попыткой перехвата управления, поссорился с ее основателем и основным спонсором — киргизским промышленником Шаршенбеком Абдыкеримовым. В 2017 году на президентской гонке активно поддерживал Омурбека Бабанова — основного соперника Сооронбая Жээнбекова. В результате был обвинен ГКНБ в подготовке госпереворота в 2017 году. Позже уголовное дело было закрыто.

Клара Сооронкулова — бывшая судья Конституционного суда. Возглавляет прозападную партию «Реформа». Придерживается либеральных взглядов. Была в оппозиции к двум предыдущим президентам страны. Из претендентов единственная, кто открыто заявляла, что Крым принадлежит не России, а Украине. Шансы на победу невелики. Вероятная причина участия — желание увеличить популярность партии перед запланированными выборами в парламент.

Семейство Матраимовых, представляющее одну из влиятельнейших и богатейших политических групп в Киргизии, после отмены результатов успешных для них выборов в октябре 2020 года решили на время уйти из публичной политики. Источники утверждают, что в текущей ситуации лидеры клана считают, что снижение активности будет для них выгоднее. Решение о частичном сворачивании активности сам клан слабее не делает — Матраимовы обладают широкой сетью связей и достаточным финансовым ресурсом для решения задач.

Еще один возможный претендент на президентское кресло — Омурбек Бабанов — после оценки ситуации решил в выборах не участвовать. Переговоры, проведенные через доверенных лиц в Москве, успеха не принесли.

Premier.gov.ru Омурбек Бабанов

Какой бы из политиков ни победил, завидовать ему не приходится. Перед новым президентом Киргизии встанет необходимость решить сложнейшие задачи на негативном фоне: экономический спад, пандемия коронавируса, острый дефицит средств, изношенная инфраструктура, низкий профессиональный уровень управленцев, сложные отношения с соседями и кредиторами.