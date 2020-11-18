Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешней политики, прошедшем в Минске 17 ноября 2020 года, «в условиях беспрецедентного внешнего давления» назвал ощутимой поддержку со стороны России и Китая. В свете этого заявления ИА REGNUM выяснило, что ещё связывает власти соседнего государства с «традиционными союзниками», проанализировав активы управления делами президента Белоруссии на территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В начале ноября 2020 года во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко обратился с просьбой о потенциальной покупке месторождения нефти в России. Позднее стало известно, что данный вопрос со стороны России будет детально проработан.

Стоит отметить, что активы Белоруссии на территории России — явление не новое. Помимо того, что белорусские компании — давние партнёры своих российских коллег и поставляют в РФ лифтовое оборудование, недорогую сельскохозяйственную технику, пищевую продукцию и даже некоторые медпрепараты, у управления делами президента Белоруссии есть и собственные юрлица в РФ. ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что в период президентства Александра Лукашенко — с июля 1994 года — управление выступило учредителем как минимум трёх санаториев в Краснодарском и Ставропольском краях. Также у управделами обнаружился санаторий и в Крыму.

Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму

Но санатории оказались не единственными активами.

На чём Белоруссия ещё зарабатывает в России?

В конце апреля 2019 года в Санкт-Петербурге было создано ООО «Аматиста групп». Компания по основному виду деятельности специализируется на оптовой торговле химическими продуктами. Её уставный капитал — 100 тыс. рублей. С момента создания общества его единственным владельцем является республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Беларусьторг» управления делами президента Белоруссии. Директор ООО — Сергей Игнатик.

Brt.by Предприятие «Беларусьторг»

На сайте «Беларусьторга» указано, что цель свежесозданной фирмы — реализация галита (минерального концентрата) производства ОАО «Беларуськалий» на территории Российской Федерации.

Также в сентябре 2019 года в Московской области путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Торговый дом минского тракторного завода» было создано одноимённое ООО. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей. Актив занимается оптовой торговлей сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и находится полностью под контролем иностранцев, в том числе «Беларусьторга» управделами президента Белоруссии и ОАО «Минский тракторный завод». Директор — Александр Абрамович. Данные последнего совпадают с данными сотрудника (возможно, бывшего сотрудника) отдела маркетинга РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель», которое специализируется на выпуске насосов и гидроусилителей рулевого управления. Уточняется, что продукция данного белорусского предприятия поставляется в Россию и на Украину. У «Минского тракторного завода» имеются «дочерние» торговые фирмы в Татарии, Ставрополье, Вологодской и Новосибирской областях. В свою очередь вологодский актив — единственный владелец краснодарского ООО «Староминская сельхозтехника-МТЗ», которое работает с 2015 года и занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а также выступало поставщиком по нескольким региональным госконтрактам.

brt.by Магазин «Аматиста»

Также не стоит забывать и о ресторанном бизнесе в Сочи — ЗАО «Красная поляна», соучредителем которой выступал санаторий управделами Лукашенко, и республиканское унитарное предприятие «Центркурорт».

Опять же это лишь часть активов так или иначе связанных с властями Белоруссии. Например, ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» с долей государства 100% — имело доли в нескольких фирмах в РФ. В августе 2020 года была прекращена деятельность одной из них — «Челябинскмазсервис».

Минюст Белоруссии призвали в российский суд

Интересное дело разберёт 17 декабря 2020 года российский арбитраж. Оно представляет собой взаимные претензии сторон друг к другу. Так, совет министров Белоруссии в лице минюста потребовал отменить решение «международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 12 марта 2020 года по иску ООО «УК «Давинчи» о взыскании с властей соседнего государства 3 230 516,95 доллара США. В свою очередь, компания «Давинчи» требует выдать ей исполнительный лист на принудительное взыскание этой суммы.

Компания «Давинчи» занимается консультированием по коммерческой деятельности с января 2011 года и «прописана» в Москве. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец — Андрей Северилов. У последнего были и есть активы в Мурманской, Курской областях и Москве, в том числе ООО «Холдинговая компания «Давинчи», издательство «Книжная полка», учреждённое в июле 2020 года, ООО «Рудные инвестиции». Последнее — единственный владелец ООО «Горно-обогатительный комбинат «Приволжский» в Нижегородской области, которое занимается добычей и обогащением титаномагниевого сырья.

Бизнес-партнёром Северилова по ряду компаний, включая рудную, является Михаил Рабинович. И Рабинович, и Северилов фигурируют как конечные бенефициары долей в «Локо-банке» — через кипрских акционеров банка PALAMEDOS CORPORATION LIMITED и VIOS HOLDINGS LIMITED. Под контролем Северилова — 4,7%, а Рабиновича, чьи местом жительства указан Гибралтар, — 14,77%.

Ранее СМИ связывали бизнесменов с кредиторами обанкроченного Осиповичского вагоностроительного завода из Белоруссии.

Ovz.by Осиповичский вагоностроительный завод

Отметим, в сентябре 2016 года в арбитраже Москвы фирма Северилова — ООО «Параллель. ЮК» взыскала с совместного закрытого акционерного общества «Осиповичский вагоностроительный завод» (ОВЗ) 613 726 долларов США просроченных процентов по кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 2011 года и неустойку по дату фактического исполнения оплаты основного долга. На дату вынесения решения размер неустойки составлял 216 645 долларов США. Кредит заводу был выдан Евразийским банком развития, который позднее переуступил право требования вышеуказанного долга компании Северилова.

Среди акционеров вагоностроительного завода была Белорусская железная дорога, а один из кредитов в Евразийском банке выдавался под гарантии Минфина Белоруссии, которому в итоге и пришлось погашать долги. С российского акционера завода — ЗАО «Гранд экспресс» банк также взыскал залог, а именно 74% акций ОВЗ в счёт погашения просроченной задолженности по кредиту в размере 63,519 млн долларов США.

Стоит отметить, что Евразийский банк развития в споре «УК «Давинчи» и властей Белоруссии выступает иным лицом. Пока неизвестно, связан ли спор с долгами Осиповичского завода.

Ovz.by Осиповичский вагоностроительный завод. Белоруссия

Пока же в рамках разбирательства у налоговых органов РФ запрошены сведения в отношении ООО «Белнефтехим-Рос» — «юридического лица, участником которого с долей участия 100% является республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский нефтяной торговый дом». Также запрошены данные о зарегистрированных правах Белоруссии на объекты недвижимого имущества на территории Москвы. В частности, в деле упоминается гостиница «Полесье» в Армянском переулке, 6 в Москве.

Минюсту Белоруссии в рамках этого спора также было отказано в привлечении третьими лицами правительства РФ и МИД России. Последнее пытались пригласить «для дачи заключения по вопросам предоставления юрисдикционных иммунитетов». В то же время суд отказал и в направлении запроса «в ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» в целях получения информации о дебиторской задолженности ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» перед Республикой Беларусь, госорганами Республики Беларусь, государственными компаниями, компаниями с государственным участием».