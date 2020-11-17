Минск, , 12:44 — REGNUM Россия и Китай оказали Белоруссии поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления на республику. Об этом 17 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешней политики в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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«При беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств», — сказал белорусский лидер.

Также он отметил, что данная ситуация в очередной раз показала, что «друзья познаются в беде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрос о заключении под стражу и выдаче администраторов Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, направила генпрокуратура Белоруссии властям Польши.