Роспотребнадзор по Нижегородской области планирует повысить охват населения и сократить время получения результатов анализов до 48 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В то же время жители Нижегородской области жалуются на то, что в государственных больницах им могут отказать в проведении тестирования на коронавирус, результаты выполненных тестов могут задержаться на две недели или потеряться вовсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Нижегородка Ирина Пыриг рассказала, что коронавирусной инфекцией у нее «болела вся семья — трое взрослых и ребенок».

"Себе вызвали врача участкового на десятый день болезни. В заборе теста нам отказали со словами: «А зачем, у вас и так всё понятно». Ребёнку вызвали врача 16 ноября. Всё оперативно — пришёл, мазок взял. Дату получения результатов не назвал, ждем», — сказала она.

Другие нижегородцы рассказывают о «потерянных результатах тестирования». «Я заболела 28 сентября. Мазок на проверку взяли 6 октября, результатов ждала до 13 октября. Повторные анализы пришли брать 19 и 21 октября. Отрицательный результат от 19 октября пришел только через 12 дней, от 21 октября результатов нет до сих пор. Все процедуры делала поликлиника, бесплатно», — рассказала Татьяна Грачева.

Те жители Нижегородской области, которым удалось воспользоваться бесплатной услугой, рассказывают о получении результатов теста в течение двух-четырнадцати дней.

«Делала в Приволжском окружном медцентре по прописке. Вызывала врача на дом. Он сказал, что показаний нет, но по желанию можно сделать. Сказал, куда подойти. Результат был готов через два дня. Бесплатно. Сын сдавал в районной поликлинике, результат сообщили через 14 дней», — написала в социальной сети Галина Абрамова.

75.ru Тест-системы на коронавирусную инфекцию

О серьезных проблемах при тестировании в частных лабораториях и клиниках жители Нижегородской области не сообщают.

Жительница Нижнего Новгорода Галина Чистова, которая сдавала тест несколько раз в частной лаборатории, рассказала, что «в августе и сентябре результат был через 3−4 дня, а в ноябре пришлось ждать неделю».

»Делала без направления в частной клинике. Результат был уже на следующий день, хотя при сдаче предупреждали, что будет в течение четырех дней. Тест стоил 1500 рублей, вернее 1400 с чем-то, округлила. Никаких проблем при сдаче теста не возникло, правда, очередь была, но она была на улице, впускали по 1 или 2 человека, один оформляет договор, второй входит в кабинет», — рассказала Алина Трашкова.

Цены на проведение тестирования в Нижегородской области отличаются. Срочный тест, результаты которого будут готовы за сутки, обойдется от 1700 до 2200 рублей. Если обратившийся готов ждать три дня — то процедура будет стоить от 1200 до 1700 рублей.

Ситуация с тестированием на COVID-19 в Нижегородской области остается неровной. В мае 2020 года губернатор Глеб Никитин со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал , что «регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 176,5 теста на 100 тысяч человек».

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

Сейчас, по данным правительства области, охват тестированием « увеличился до 458,9 теста на 100 тысяч населения за неделю». Сообщается, что за минувшие сутки обследованы на коронавирус 15 837 нижегородцев. Накануне тесты сдали 13 652 жителя региона.

Этот показатель превышает планку, установленную Роспотребнадзором, — «не менее 200 исследований на 100 тысяч населения».